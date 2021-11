Mariana Rodríguez, la poderosa primera dama de NL, fiel al estilo de Marta Sahagún

MONTERREY.- Al igual que Marta Sahagún hace casi dos décadas, Mariana Rodríguez, la primera dama de Nuevo León, tiene ambiciones, no descarta buscar en el futuro un cargo de elección popular. La primera creó la oficina Vamos México, la segunda Amar a Nuevo León. Ambas crearon oficinas alternas a la Presidencia de la República y al gobierno estatal. Su poder y su influencia al interior de dichos gobiernos fue y es inmensa.

"La vida me ha puesto en lugares que no pensé tan pronto, si en algún momento lo considero me lanzó para algo, mientras sea para ayudar y que sea algo que yo quiero y que nadie me imponga, pues lo haremos", adelantó la "influencer".

¿Qué le dices a la gente que pueda pensar que tú vas a ser como una gobernadora?, le preguntó una periodista del periódico El Norte.

No, no, mi intención no es ser gobernadora ni quitarle a Samuel su puesto ni mucho menos... yo quiero sumarme y ayudar en muchos otros temas. Samuel va a traer 500 mil temas y si yo puedo ayudarle con 10, 15, 20... lo voy a hacer sin quitarle el puesto de gobernador

De acuerdo con su nombramiento, Mariana Rodríguez se hará cargo de los siguientes temas:

Adopciones y Centro Capullos.

y Centro Capullos. Salud mental y adicciones en jóvenes

Obesidad.

Situación de pobreza en Mier y Noriega.

Embarazo adolescente .

. Centros para personas con discapacidades.

Violencia obstétrica.

Migración.

Protección animal.

Pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, su actuación y su preferencia por documentar todo en las redes sociales ha provocado opiniones dispares y polémica en aquella entidad.

Juan Manuel Ramos, director de la ONG Redes Quinto Poder, expresa su preocupación. Advierte riesgos de que Mariana Rodríguez se convierta en otra Marta Sahagún, en referencia a la poderosa esposa del entonces presidente Vicente Fox.

Durante el sexenio de Fox, de 2000 a 2006, se evidenciaron las consecuencias de dejar que Marta Sahagún se involucrara en asuntos públicos, cuyos resultados fueron cuestionados.

Vania de Dios, consultora política, recordó que en México no es la primera vez que la pareja de un mandatario tiene un rol protagónico y bastante visible durante la administración.

En el sexenio del expresidente Vicente Fox, su esposa Marta Sahagún tuvo un papel casi con el mismo poder que el mandatario. Y es que, aunque los cargos que históricamente suelen ocupar son voluntarios y honoríficos, ser pareja de un mandatario la coloca en un espacio de poder; están en una posición desde donde se puede tener incidencia en la vida de miles de personas, a través de programas públicos a los que se les destinan millones de pesos. Hoy ella es la esposa del gobernador de Nuevo León, no únicamente empresaria e "influencer" de la moda

Desde esa perspectiva, agrega la politóloga y columnista, si en la agenda pública del gobierno de Nuevo León hay interés en temas de infancia (adopciones, migrantes, madres adolescentes o niños con cáncer, por ejemplo), habría que plantear si lo que está haciendo Mariana Rodríguez abona a una agenda de gobierno, para resolverlos con programas propios o con alianzas.

La gran pregunta sería cuántos temas va a abrir y para qué, si su aportación sólo será visibilizar los problemas que existen

Según la escritora Olga Wornat, Marta Sahagún anhelaba ser presidenta de México y trabajó sin descanso para conseguirlo; sin embargo, Vicente Fox le puso los pies en la tierra.

LOS RIESGOS

Ante estos riesgos, Juan Manuel Ramos confía en que Mariana Rodríguez no se convierta en una "consorte gobernadora".

En este sentido, el líder de la organización que vigila el desempeño de los políticos y hace activismo social en favor de los ciudadanos, confía en que Samuel García no cogobierne con su esposa.

Nos va a cogobernar con otras personas, incluyendo su esposa, porque a mí me preocupa mucho que mediáticamente se ponga de referencia a la señora y ya sabemos lo que pasa cuando cogobierna la pareja, como lo vimos con Vicente Fox, que resultó muy mal para el país

El analista político, autor de una treintena de libros de política, educación e historia, entre otros, confía en que la historia no se repita.

"Esperemos el paso del tiempo, apoyemos a la joven pareja, demos el beneficio de la duda, yo no veo el riesgo de que se convierta en una Marta Sahagún".

Son dos personajes muy distintos, Marta y Mariana, son parejas distintas. La primera fue una mujer ambiciosa y ejerció el poder con consecuencias negativas

A Samuel García y a Mariana Rodríguez los califica como una pareja joven, distinta en el tiempo. "Actualmente, como profesionistas que son, trabajan, se apoyan, con un manejo cibernético, en consecuencia, son distintos".

Flores Caballero menciona que el proceso de formación de la pareja, el discurso abierto, las frases y la sencillez, no están mal. "No veo riesgo alguno, apoyemos, demos el beneficio de la duda".

La primera dama Mariana Rodríguez empata su trabajo en el gobierno con la difusión de su imagen en sus redes sociales, como en Instagram, cuyo son sus rutinas de maquillaje y sus productos Mar Cosméticos.

Antes de empezar campaña yo le había dicho a Samuel que yo lo iba a acompañar en la campaña, pero que después ya no, nada que ver, la verdad es que ver la realidad de Nuevo León me hizo abrir los ojos muchísimo, para mí sería muy fácil quedarme de brazos cruzados y que él haga su chamba, pero si yo también puedo aportar, de cualquier trinchera, definitivamente lo voy a hacer

Sobre Amar a Nuevo León declaró: "Voy a poder trabajar con todas las secretarías de manera universal, mi oficina va a estar a la par del gobernador".

"En el desempeño de tu cargo de carácter honorífico, ejercerás las funciones y tendrás facultades y atribuciones inherentes al mismo, establecidas en las correspondientes leyes (...)", señala el oficio que la nombra oficialmente al frente de la oficina y queda bajo orden directa del gobernador, sin depender de alguno de los secretarios.

Entre sus funciones se encuentra coordinar un gabinete especial, que incluye al DIF Estatal y otras dependencias para atender temas prioritarios de índole social, como son la familia, los grupos vulnerables, la protección animal y el pequeño y mediano comercio.

"Hay muchas cosas que quiero hacer por los animales, el medio ambiente, la movilidad, eso le toca más a Samuel, pero yo también quiero influir".

"El poder no se comparte, el mandato es unipersonal y en este caso se le dio por mayoría de votos", subraya el experto Juan Manuel Ramos, quien adelanta que estará atento de que Samuel García no sea "despojado del poder".





