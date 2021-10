Mariana Rodríguez impone moda; seguidoras se cortan el cabello como ella

"Como la Mariana": regias ven el peinado de Mariana como la nueva tendencia, después de que la influencer cambiara de look en apoyo a un niño con leucemia. Foto Especial

MONTERREY.- El sábado pasado, Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que se cortaría el cabello en apoyo a un niño con leucemia. Desde entonces, la primera dama de la entidad quedó con cabello corto.

Lo que nadie se imaginó es que la influencer impuso moda entre las regias, pues muchas compartieron vía Instagram que tenían su mismo look.

Sus seguidoras dijeron; "Look de Mariana imponiendo moda".

"Como la Mariana y por la misma razón", dijo una de sus seguidores, que compartió su look en Instagram.

"Si yo sabía que este corte es un boom", dijo otra de sus seguidoras compartiendo una foto comparándose con Mariana.

La titular de la oficina "Amar a Nuevo León" acudió la mañana del sábado al DIF Capullos, ubicado en la Colonia Valparaíso, en Guadalupe, y fue después de las 11:00 horas cuando acompañó en su corte a uno de los tres niños que son tratados por leucemia.

Rodríguez declaró que en el reporte del menor aparece que la mamá decidió no llevarlo a las quimioterapias porque se le caía el cabello.

"Ya era necesario hacerle un corte porque se le puede infectar la herida, la comida... no quiso raparse, me lo corté con él para acompañarlo en el proceso ya que sus papás no están con él", agregó Mariana.

#Estados | Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que se rapará el día de hoy en apoyo a un niño que padece cáncer. #yn ?? https://t.co/0DNJNQSBtp pic.twitter.com/Lmb4DFUOIK — La Silla Rota (@lasillarota) October 23, 2021

Luego de realizarse el corte, aseguró que al menos siete trenzas serán donadas a la fundación Manitas Pintando Arcoíris, con el objetivo de que se utilicen para la creación de flecos.

