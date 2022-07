Mariana Rodríguez abre fuego contra críticos, como la CEDH; los llama "habladores"

"A los habladores les digo que no me van a detener", advirtió al abrir un frente de fuego contra sus críticos. Fotos Especiales

MONTERREY.- Mariana Rodríguez, la primera dama de Nuevo León, lloró y calificó de "habladores" a quienes la critican por exhibir en redes sociales a niños y "adoptar" por un fin de semana a uno de ellos.

"A los habladores les digo que no me van a detener", advirtió al abrir un frente de fuego contra sus críticos.

La titular de la oficina Amar a Nuevo León se lanzó contra sus críticos y, aunque sin dar nombres, se refería -entre otros- a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien hizo una recomendación al DIF para que no publique fotografías de menores en las redes sociales y que se cree un fideicomiso para apoyar económicamente al niño que se llevó un fin de semana.

Hago un llamado a las que lo único que han hecho es opinar, opinar y opinar. Es muy fácil abrir la boca cuando nos conviene, cuando un caso se va a hacer mediático. Pero otra muy distinta y mucho más reconocible es recurrir a la acción

"Y a los habladores les digo: no me van a detener, porque esto no lo hago por mi, no lo hago por ustedes, lo hago por ellos. Si Capullos tiene 20 años, ¿en dónde han estado todo este tiempo para exigir cuando nadie hacía nada por esta institución? ¿En dónde estuvieron todos estos años antes de llegar a este nivel de abandono y deterioro?".

¿En dónde estuvieron todas esas organizaciones que hablan y hablan cuando esto ya llegó a su límite de vida?

Dijo que las puertas del DIF están abiertas para quien quiera construir.

Rodríguez asistió junto a su esposo el gobernador Samuel García a la reconstrucción de las villas juveniles del Centro Capullos del DIF estatal, y se dieron tiempo para mostrar a la prensa el deterioro en que se encuentran y del cual culparon a su antecesor Jaime Rodríguez Calderón.

La obra es parte del proyecto Capullos Renace, anunciado por el Gobierno.

La señora Rodríguez, quien derramó algunas lágrimas mientras su esposo hablaba en el evento y decía que ella se había convertido en la mejor voz de los menores, inició la obra con la demolición de viejas instalaciones.

El viernes pasado, la CEDH hizo las recomendaciones que no acataron en el gobierno, e incluso la primera dama retó a la institución al subir una foto con Emilio, el pequeño que, en enero pasado se llevó por un fin de semana.

La CEDHNL informó que alista una nueva queja al respecto.

