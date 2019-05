Mariana, el feminicidio que cimbró a la UAEM

REDACCIÓN 13/05/2019 02:13 p.m.

Este fin de semana fue encontrado el cuerpo de la estudiante Mariana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y del que hasta ahora no se sabía nada.

La noticia del feminicidio fue dada a conocer por el equipo de tochito Venados Black, donde Mariana jugaba.

Sin dar más detalles sobre el asesinato, a través de un mensaje el club exigió a las autoridades estatales esclarecer el caso y hacer justicia.

El feminicidio de Mariana ocurre justo en medio de un clima de inseguridad que afecta Morelos, con el asesinato de dos dirigentes de comerciantes y de cinco custodios del penal femenil.

El equipo Venados Black, publicó el siguiente comunicado:

"Sabemos las condiciones en las que se encuentra el Estado de #Morelos, sin embargo, no podemos permanecer callados y de brazos cruzados mientras nuestras autoridades no pueden garantizar nuestra seguridad. Exigimos justicia y que el crimen no quede impune".

"Tenía toda una vida por delante, siempre fue una excelente jugadora, amiga e hija, con un gran futuro por delante y que por negligencia de las autoridades y la impunidad en que vivimos, sus sueños, sus metas y su vida fueron cruelmente arrebatados en un instante".

Con información de Proceso





