Mariana denunció acoso; la invitaron a comer "para olvidar el trauma"

TUXTLA GUTIÉRREZ. – Pese al constante llamado de auxilio de la joven médica Mariana Sánchez Dávalos, quien fue hallada muerta el pasado jueves en la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas, nadie la escuchó. Hoy, a través de la voz de su madre y sus compañeras exige justicia.

Paloma Camargo, una de las mejores amigas de Mariana, escribió una carta, en su cuenta de Facebook donde señala una serie de anomalías en el caso, como el que el perito se contradiga en varios detalles sobre el deceso, y frente a varias personas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos.

Expuso que su mejor amiga le temía a la muerte, por lo que descarta que ella misma se haya ahorcado, como lo pretende hacer pasar la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que comunicó hace uno minutos, abrió una carpeta de investigación por presunto feminicidio.

¿Homicidio o suicidio? Todos me preguntan que pasó y la verdad es que no sé, el perito determinó suicidio y ¿Por qué... Publicado por Paloma Camargo Cñz en Viernes, 29 de enero de 2021

LOS CUESTIONAMIENTOS

"Dicen que se quitó la vida de una forma tan violenta, y que no se despidió de aquellas personas a las que tanto amaba, que se fue cuando tenía planes para este fin de semana, que dejó sus maletas listas y sus libros preparados pero que no tenía planes de realizar ningún viaje", evidencia.

Dentro del texto, la joven también argumenta que desde hace tiempo Mariana solicitó ayuda porque era acosada no solo por compañeros de su propio centro laboral en Ocosingo, sino de pobladores de Nueva Palestina.

"Una noche pidió ayuda porque un médico de base intentó abusar de ella, no lo logró físicamente, pero sí consiguió que se sintiera más sola".

Hace unos momentos, la misma UNACH, a través de su rector Carlos Natarén Nandayapa, emitieron un comunicado en donde se afirma que le darán seguimiento al caso, y que esperan se haga justicia.

Para Paloma Camargo, esto es una burla, pues su amiga tampoco fue escuchada en esa institución.

DIRECTORA DE MEDICINA "SE LAVA LAS MANOS"

Compañeros de la joven fallecida, quienes prestan su Servicio Social, proporcionaron a los medios de comunicación cuatro audios de una reunión sostenida con la directora de la Facultad de Medicina de la UNACH, Ana María Flores, quien prácticamente "le avienta el problema" a la Secretaría de Salud por no haber atendido la demanda de auxilio de Mariana.

"La Secretaría de Salud se comprometió, de manera escrita, que nada le pasaría a los estudiantes. Pero no me pidan, si están en Benemérito de las Américas, cerca de la frontera con Guatemala, que quieran venirse a El Jobo, o a Berriozábal, eso no es factible, ni es posible", aseveró.

"Gracias a Dios, Mariana no sufrió algo que es vil ante los humanos: hacer algo que tú no quieras... Siento cuando un hombre o mujer son asesinados, pero en el caso de Mariana, tenemos que ser respetuosos con la carpeta de investigación que se abrió, vamos a estar pendientes, y necesitamos respuestas, que quede claro cuál fue el motivo", externó.

Aclaró que la mamá de Mariana evidenció que no le hacían caso en la SS, "pero si es cierto eso, nosotros nunca nos enteramos, al menos por la vía escrita, se debió haber tornado una copia (de la solicitud) a su facultad, y no lo hizo", reveló.

Pero si SS tuvo parte de ese escrito y no lo comunicó, también tendrán que hacer sus pruebas, resaltó.

MÉDICO DE CLÍNICA ACOSABA A MARIANA

De pronto, una voz de una joven, al parecer estudiante, relata lo que Mariana le contó sobre el día en que un médico intentó abusar de ella: "Esa persona entró a su cuarto, pero como estaba tan alcoholizado, ya no podía ni con él mismo. Por eso ella huyó, se fue a otro cuarto, se encerró".

Una vez que estaba segura, Mariana llamó por teléfono a Paloma (en referencia a su amiga de apellido Camargo) y a mí, nos empezó a contar la situación. Le dijimos que tenía que hacer algo, y ella dijo que sí, pero que le daba miedo ´porque él (el galeno acosador) toma mucho (bebidas embriagantes) y se mete a mi cuarto´".

Según la joven, Mariana le había contado a la directora de la clínica de Nueva Palestina todo lo ocurrido, pero ésta al parecer solo la invitó a comer para "olvidar el trauma".

Entre otros detalles, reveló que fue el 26 de enero pasado cuando Mariana llevó un oficio al jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 6 de Palenque, pero la petición no prosperó con la velocidad como se esperaba.

En respuesta, la directora de la Facultad de Medicina se defendió: "Se refiere a esa directora de la clínica, no a nosotros, porque a nosotros no nos enviaron ningún documento; las cosas no se arreglan por arte de magia, tenemos que hacer un oficio, un documento; si, por ejemplo, eso nos hubiera dicho Mariana, de que la estaban acosando (...)". El audio se corta de forma abrupta.

SECCIÓN 50 REPRUEBA OMISIÓN DEL GOBIERNO

En un comunicado emitido hace unos minutos, María de Jesús Espinosa de los Santos, secretaria general de la Sección 50 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud en Chiapas, no solo condenó la muerte de Mariana, sino que señaló como principal responsable al gobierno estatal, "porque esta situación pudo evitarse".

Inclusive advirtió que José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud, ha sido indiferente con la demanda de velar por el bienestar de todos los trabajadores a su cargo, además de señalar a otros personajes, como María Lazos Salgado, la subdirectora de Educación en Salud, de no aplicar los protocolos de alerta de género.

"Exigimos al gobernador Rutilio Escandón el esclarecimiento de esta muerte, y retire de sus cargos a todos los funcionarios responsables e involucrados en el hecho", aseveró.

MARCHAN PARA EXIGIR JUSTICIA

Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACh) se manifestaron para exigir justicia para Mariana Sánchez Dávalos, médico pasante, víctima de feminicidio.

Mariana denunció en noviembre pasado que fue víctima de ataque sexual sin que se le diera una respuesta.

La mañana del jueves fue hallado el cuerpo sin vida de Mariana en el lugar donde habitaba, las primeras versiones indicaron que presuntamente habría sido un suicidio. Sin embargo, este viernes se indicó que la Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

Estudiantes de la Casa Máxima de Chiapas que salieron a manifestarse señalaron que debido a la protesta de hoy, algunos alumnos y alumnas han recibido amenazas de docentes de la Facultad de Medicina, e incluso una estudiante lo dio a conocer en su red social.

La movilización comenzó con una marcha desde el Parque de la Juventud hasta la escuela donde Mariana entregó tiempo y esfuerzo para estudiar su carrera.

En un mensaje enviado a través de las redes sociales, la madre de la víctima de feminicidio, manifestó su molestia no solo contra las autoridades de justicia, sino contra las de la misma Universidad, por no hacer caso a la solicitud de su hija de que la cambiaran de jurisdicción sanitaria, donde hacía su servicio social.

Para Jorge Sánchez, abogado y comisionado de la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Chiapas, hubo imisión por parte de las autoridades tanto de la FGE como de la misma UNACh, al ignorar a la joven.

Aunque la línea de investigación está en curso, hay dos hipótesis sobre el caso: Mariana sería atacada sexualmente por dos compañeros de trabajo, mientras otra advierte que comuneros de Nueva Palestina entraron al cuarto donde se quedaba y la violaron.

"Tenemos rabia, porque si como médicos vamos a esas comunidades a ayudar a la gente, no es posible que acaben con una médico, por el simple hecho de ser mujer. Pero hoy alzamos la voz", advirtió Martín Aquino, compañero de Mariana.

FISCALÍA INTENTA CREMAR CUERPO

De acuerdo con la familia de Mariana Sánchez Dávalos, la Fiscalía General del Estado (FGE) busca incinerar el cuerpo de la joven doctora "porque es evidente que quiere borrar las pruebas", acusó Jorge Sánchez, abogado del caso.

Aclaró que por ningún motivo esa instancia puede efectuar esa acción, pues de lo contrario violaría los derechos humanos respecto al delito de feminicidio. "Es lamentable y considero que los fiscales no lo pueden hacer, y hago un llamado a la fiscal del Ministerio Público que llegó a donde está el cuerpo, que no lo haga".

Exigió al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, a no abonar a estos actos de evidente corrupción; "insisto, si creman el cuerpo por órdenes de la Fiscalía, es porque están ocultando algo ilegal".

En estos momentos, la joven doctora de 24 años de edad es velada en Funerales Tuxtla, donde en breve la cremarían; por ello, el comisionado en Chiapas de la Comisión Internacional de Derechos Humanos sugirió a los compañeros y familiares de la víctima a que acudan a ese lugar y se manifiesten para que no se cometa otro agravio.

Si las fiscalías de Ocosingo y Palenque intentan ocultar algo sobre el evidente feminicidio, el también defensor del ex yerno del gobernador de Chiapas, que fue herido de un balazo el año pasado por escoltas de su hija, aclaró que procederán "de forma contundente" en contra de esa violación a los derechos humanos.