María denunció que fue violada por un policía municipal; alcalde no le creyó

DZIDZANTÚN, Yuc.- A María Elizabeth Cauich Coba la violó un policía del municipio de Dzidzantún. El ataque ocurrió el 15 de marzo de este año, cuando fue a pedir informes de su esposo que estaba detenido en la cárcel pública. Dos días después, el 17 de ese mes, denunció la agresión en la Fiscalía General del Estado y hace unos días- el 20 de noviembre- le pidió ayuda al alcalde de la localidad, Ismael Aguilar Puc, pero él no le cree.

Nunca olvidará lo que pasó, pues ese mismo día regresó a vivir a Dzidzantún, después de que estuvo 33 años en el estado de Quintana Roo. Al llegar no tenía dinero, así que acompañó a su pareja Alfredo a cobrar su salario a casa de su jefe. De vuelta a su hogar, los interceptó una unidad de la policía que arrestó al hombre.

Tras la detención, María fue al Palacio Municipal, en donde se ubican la cárcel pública y un oficial le indicó que en dos horas dejarían libre a Alfredo. No le dijeron por qué delito se lo llevaron y tampoco insistió.

"Pensé que no era mucho tiempo y que no era grave el delito que supuestamente cometió. Me quedé dormida tres horas, desperté y me fui a verlo. Estaba el mismo oficial que me dijo que regrese después de dos horas, era robusto y tenía como 25 años. Entre a donde están la comandancia, me vio y me dijo que cruce al parque y ahí me diría porque está detenido, confié en él", relató en entrevista.

María salió de la comandancia y atravesó un pasillo del mercado para cruzar a la plaza principal como le dijo el policía, fue ahí donde la interceptó y la violó, obligándola a hacerle sexo oral.

"Al cruzar por el pasillo del baño, me jaló alguien del brazo, era ese mismo oficial, ya traía una camisa blanca tipo polo, se había quitado el uniforme. Me volteó a la pared con fuerza y yo alcancé a ver que ya tenía su pantalón abajo".

"Trató de bajarme el pantalón por atrás porque me sometió como para esposarme, no lo logró porque uso unos con pretinas, se enojó y es ahí cuando me empujó para hacerle sexo oral", recordó.

Después de ser agredida, no sabía qué hacer, así que se sentó a llorar en una banca. Sin embargo, no estaba dispuesta a dejar las cosas pasar, así que se dirigió de nuevo al Palacio Municipal y confrontó a su agresor, quién le ordenó a una mujer policía que la arrestaran. Permaneció en la cárcel pública de las 12 de la noche a las 2 de la tarde del 16 de marzo.

En los separos reveló que fue golpeada, al igual que su pareja Alfredo, quien se encontraba en una celda junto a ella. Tras ser liberada, el 17 de marzo, María acudió a revisión médica al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán, donde se inició la carpeta de investigación 270/2021.

Es importante mencionar que en el artículo 313 del Código Penal del Estado de Yucatán, se considera violación cuando se introduce a la fuerza el miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.

esc