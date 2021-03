Marchan mujeres en cinco entidades previo al 8M

MONTERREY – En la víspera del Día Internacional de la Mujer, este domingo mujeres salieron a las calles en varias entidades para protestar por sus derechos, recalcar que no permitirán más abusos y que seguirán levantando la voz. Por lo menos hubo manifestaciones en Oaxaca, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Yucatán.

En Monterrey, la colectiva Rodada Feminista organizó el evento previo al Día Internacional de la Mujer e iniciaron con una concentración en la plaza de Colegio Civil y concluyó en la Explanada de los Héroes frente a Palacio de Gobierno del estado.

"¡No somos una, no somos diez! ¡Pinche Gobierno, cuéntanos bien!". "Primero las mujeres, luego las paredes", gritaron a coro

El contingente logró realizar algunas pintas pero la intervención de mujeres cadetes de la policía impidió que se generalizar cuando Intentaron rayar las paredes de corporativos reconocidos y monumentos.

Las mujeres policías acompañaron y cercaron al contingente desde el Hospital de Zona número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la altura de un edificio de Cemex en la avenida Constitución, fueron disuadidas.

Fotos David Casas

Un grupo de jóvenes vestidas de negro con aerosoles pintaron el símbolo del feminismo en un monumento ubicado en la Plaza de las Naciones.

"¡Primero las mujeres y luego las paredes!", gritaban mientras realizaban las pintas.

También realizaron algunas pintas en paredes, basureros y negocios de las avenidas Cuauhtémoc, Pino Suárez, Constitución, Serafín Peña y Ocampo.. Luego al unísono gritaron a los policías, "¡Fuimos todas!".

Frente a la Fiscalía General de Justicia pararon y pintaron las banquetas, escaleras y el suelo, y lanzaron consignas. "¡No somos una, no somos diez! ¡Pinche Gobierno, cuéntanos bien!", comenzaron a gritar.

En la Explanada de los Héroes, frente a Palacio de Gobierno dieron un mensaje para seguir siempre levantando la voz y no permitir un abuso más, mientras el inmueble fue blindado por policías de Fuerza Civil.

En la marcha encabezaron familiares de víctimas de feminicidio y desaparecidas, después mujeres con movilidad reducida, enseguida mujeres con hijos, luego marea verde, mujeres que defienden el derecho a decidir por sus cuerpos y finalmente universitarias y maestras.

Fue obligatorio el uso de cubrebocas.

TIRAN VALLAS EN YUCATÁN

En Yucatán, las mujeres marcharon este domingo para exigir justicia por las víctimas de feminicidio y violencia de género. Y derribaron las vallas que protegían el Monumento a la Patria como un reclamo para visibilizar que los inmuebles no valen más que sus vidas, también izaron la bandera feminista.



Fotos Claudia Arriaga

"Queremos mandarle un mensaje al gobierno del estado, estas vallas son una provocación porque saben que este es un monumento y queremos decirles que así como pueden proteger un monumento que se puede pintar y restaurar, que no tienen vida y que no le quitamos su valor histórico, así nos gustaría que la Secretaría de las Mujeres, que el Centro de Justicia, Fiscalía , Prodemefa, Atención a Víctimas, Defensoría legal y todas las instituciones que día a día hacen que la vida de niñas y mujeres sea un calvario, así quisiéramos que protejan a las niñas víctimas de violación ,a todas las mujeres que les rompen las costillas, les tiran los dientes , les perforan los pulmones", exhortó la representante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (O.C.N.F)en Yucatán, Adelaida Salas.

También recordaron que durante el año pasado, el O.C.N.F documentó 26 suicidios de mujeres, los cuales ocurrieron en circunstancias extrañas, por lo que acompañaron a las familias y se reabrieron tres carpetas de investigación.

"El gobierno del estado tiene un sub registro y quiere decir en Yucatán no pasa nada, en Yucatán todo está bonito y la verdad es que guardando las cosas no vamos a solucionar nada por eso estamos aquí y el mensaje de toda esta juventud, de todas ellas es que no nos vamos a dejar", dijo Adelaida Salas.