Marcela, el infierno de una estudiante que fue atrapada por las drogas

CD. VICTORIA.- Marcela, tiene 22 años, es guapa y era una excelente estudiante, la primera de su clase.

Alegre y amiguera acudía a fiestas, reuniones de amigos donde el alcohol, marihuana, y cocaína circulaban sin restricción y, la atraparon.

Poco a poco se fue aislando, quedando sola y sus problemas creciendo, así como las discusiones y peleas con sus padres y hermanos; dejó los estudios universitarios, enfrenta trastornos mentales, síndrome de abstinencia, deterioro físico, y soledad.

Primero se escondía, se iba al fondo del patio de su casa para fumar marihuana; después Marcela, conoció otros "amigos", que la iniciaron en el consumo de la cocaína.

"A mi Dios me habla pero nadie me escucha, nadie me hace caso", asegura.

Así pasa de la euforia a la ansiedad, irritabilidad. Perdió el apetito, está sumamente delgada, padece desnutrición.

Conversar con Marcela no es fácil, repentinamente se queda callada, o no está aquí o está pensando en algo muy lejano.

NARCO PAGA CON DROGA

Desde que los traficantes de drogas empezaron a pagar con producto (marihuana, cocaína) el derecho de paso a la frontera norte, el consumo de éstas se ha incrementado en más de siete por ciento anual.

Las bandas delictivas que recibían algunas cantidades de droga, en vez de dinero, por el derecho de paso, primeramente crearon su propio mercado regalando cocaína y marihuana, entre los jóvenes en fiestas, señalan agentes Investigadores de la Fiscalía General y advierten que cada vez son más los adictos.

Los reportes de la Secretaría de Salud sobre este tema revelan que es entre las mujeres que se ha incrementado el consumo de alcohol, pero también de drogas.

PROBLEMA DE SALUD

Según los informes de la Secretaría de Salud en Tamaulipas las adicciones por alcohol es el 33.7%, tabaco 18.7% y drogas ilícitas, 2.4%.

Pero pese al esfuerzo de los programas de prevención y atención de las adicciones para disminuir la incidencia, prevalencia y mortalidad asociada a la ingesta de sustancias que causan adicción en la población del estado, mediante acciones para reducir su uso y evitar el abuso, detectar y atender oportunamente a los adictos y sus familiares, desarrollar programas de promoción, prevención o tratamiento, con la participación intersectorial coordinada aún no se logran avances satisfactorios.

Las personas que incurren en el consumo de drogas van en aumento y por desgracias son los jóvenes.

En Tamaulipas se tienen 18 Centros de Atención Primaria en Adicciones instalados en los municipios Victoria, Hidalgo, Soto la Marina, Tampico, Madero, Altamira, Matamoros, Valle Hermoso, 3 en Reynosa, Rio Bravo, 2 en Nuevo Laredo, Mante, San Fernando, Jaumave y Miguel Alemán.

Además un Centro de Internamiento y Rehabilitación en esta ciudad Capital.

SE INSPIRABA CON LAS DROGAS

Daniel desde pequeño tuvo gusto por la música aprendió a tocar piano, violín, pudo ser un gran músico según cuentan sus maestros, pero también un buen pintor, tiene talento para el dibujo.

Pero también cayó en las adicciones que primero por las alucinaciones, la inspiración para sus trabajos pictóricos, pero después ha quedado atrapado en las alucinaciones de las drogas de las cuales apenas empieza a salir, después de largos e intensos años y trabajos de rehabilitación.

Asistió un verano a una escuela de Artes, en Estados Unidos, pero también a la ya más dura y terrible experiencia de joven de vida.

Después de vivir aislado, en silencio, la soledad o repentinamente escapar de su casa y encontrarlo alcoholizado y drogado por las inmediaciones de la estación de ferrocarril Daniel empieza a estar de regreso.

