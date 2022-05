Mara Lezama va por Quintana Roo bajo la sombra del enriquecimiento ilícito

CANCÚN.- Mara Lezama Espinosa, mujer política del bando de Morena, va por tercera ocasión a buscar el voto ciudadano en menos de un lustro. Esta vez por la gubernatura de Quintana Roo. Sin embargo, a pesar de su escasa experiencia política también ha recibido beneficios económicos que sobresalen debido a que no coinciden su riqueza con sus salarios en estos cuatro años.

En menos de cinco años, se ha hecho de propiedades de lujo y bienes para toda su familia.

TAMBIÉN LEE: QUINTANA ROO SE PINTA DE GUINDA Y VERDE

Mara Lezama inició su carrera política en 2018, cuando se lanzó como candidata de Morena a la presidencia de Benito Juárez (Cancún), ganó y transcurrió su período de gobierno hasta 2021; en abril del año pasado pidió licencia para reelegirse como alcaldesa y volvió a ganar. Posteriormente, en marzo de 2022 pidió una vez más licencia para enfilarse a la candidatura por la gubernatura de Quintana Roo.

Durante los últimos años de gobierno en Cancún, la alcaldesa ha visto incrementado sus ingresos y propiedades. Con el apoyo de la empresa inmobiliaria Cumpal SAPI de CV, que se formó en 2016, ha logrado la adquisición de una propiedad en la zona exclusiva de Puerto Cancún y dos terrenos en el destino turístico, uno en la avenida Yaxchilán y otro en la avenida Huayacán, además de tener al menos seis placas de taxi en el Sindicato de Taxistas "Lázaro Cárdenas del Río", en Solidaridad (playa del Carmen).

LA EMPRESA INMOBILIARIA

La empresa Cumpal SAPI de CV está registrada en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una empresa especializada en el sector inmobiliario, inició operaciones en Cancún en mayo de 2016- un cuatrimestre después de que la alcaldesa declinara a ser candidata a la presidencia municipal por primera vez con Morena, argumentando que no había condiciones políticas y de seguridad para participar-.

De acuerdo con el SAT, la empresa opera cinco actividades económicas, entre ellas, la administración, supervisión de construcción de inmuebles comerciales institucionales y de servicios; también maneja consultoría en administración, construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, otros trabajos especializados en la construcción y servicio de administración de negocios.

La candidata a la gubernatura desde la época en la que se convirtió en presidenta en Cancún logró hacerse de seis placas del Sindicato de Taxistas "Lázaro Cárdenas del Río", que se encuentran a nombre de Mara Lezama con los números de placa 2319 y 6598, su esposo Omar Terrazas García con el número de placa 2318, su hijo Daniel Berrón Lezama con el número 2320, su hijo Omar Terrazas Lezama con la placa 2321 y su hija Mara Terrazas Lezama con la placa 2322; cada una con el valor de 500 mil pesos.

Incluso la organización civil Opus Magnum fue una de las organizaciones que desde el pasado 2 de julio de 2020 había denunciado a la política Mara Lezama por enriquecimiento ilícito ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) con el número de carpeta 372/2020, denuncia en la que utilizaron copias de las escrituras y datos de prueba sobre la adquisición de propiedades en Puerto Cancún, un terreno en la avenida Yaxchilán y otro más en la avenida Huayacán, a través de la desarrolladora Cumpal SAPI de CV, en el que participan familiares de la presidenta Mara Lezama: su esposo, hermano e hijo, además de información de seis placas de taxis en Solidaridad.

Desde la colocación formal de la denuncia ante la SEIDO a la fecha, la carpeta de investigación no ha tenido avances y la organización no promovió más denuncias para enfocarse en otras actividades de interés para Benito Juárez, principalmente la defensa de los derechos a favor de los animales.

Flor Tapia Pastrana, presidenta de Opus Magnum, mencionó a La Silla Rota que desde que las autoridades federales se declararon incompetentes, hace un par de meses, decidieron como organismo civil no seguir promoviendo más denuncias.

LA PERMUTA

La candidata morenista y su familia ocupan desde junio de 2020 una residencia ubicada en el número 178 de la calle Puerto Escondido del exclusivo fraccionamiento Puerto Cancún, en medio de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

La residencia se adquirió a través de una "permuta" inmobiliaria en la que se dispuso de un predio público y que involucra a su gobierno, notarios públicos y empresarios.

En Quintana Roo se derrumba Morena.



Con photoshop "llenan" el evento de su candidata Mara Lezama.



Ternuritas pic.twitter.com/7iogZ1xu5V — Ryo (@_ryo_hermoso) May 29, 2022

Protocolizada el pasado 9 de junio ante la Notaría Pública Número 30, cuyo titular es Luis Miguel Cámara Patrón, la permuta consistió en la venta del predio que durante más de 20 años albergó las instalaciones del Club Casa Blanca —al que en tiempo récord le fusionaron más de 15 mil metros cuadrados de un terreno de la reserva ecológica de Cancún—, a cambio de dos departamentos de lujo en la zona hotelera y dos residencias en el fraccionamiento Puerto Cancún.

A una de ellos se mudó la familia Terrazas Lezama durante la contingencia sanitaria, así como dos transferencias bancarias por la cantidad de 28 millones 972 mil 238 pesos.

Que duras acusaciones contra Mara Lezama, la candidata de Morena para Quintana Roo.



Leía la columna de Raúl Rodrigo Cortés sobre su riqueza inexplicable:



??Residencia en Puerto Cancún de 102 mdp

??4 propiedades con valor de 144 mdp (Una de ellas le dicen la Casa Blanca...) pic.twitter.com/ArdWmB0wJG — Juan Ortiz ? (@Juan_OrtizMX) May 23, 2022

En esta operación inmobiliaria, pactada en 171 millones 395 mil 678 pesos, figura como vendedor del Club Casa Blanca la empresa Tarjetel del Sureste S. A. de C.V., cuyos principales accionistas son Carlos Alejandro Moreno Gálvez y su hijo Carlos Alejandro Moreno Sanén (amigo y empresario relacionado de la alcaldesa) como comprador firma Buró Inmobiliario América S.A. de C.V., de Grupo Delta y Grupo Fibra Monterrey, propiedad de los regiomontanos David Garza Lagüera y Federico Garza Santos.

JORNADA ELECTORAL

A pesar de los señalamientos, la candidata avanza realizando recorridos en los municipios de Quintana Roo como parte de su gira de campaña política.

En esta jornada electoral se realizaron tres debates para candidatos a gubernaturas, una de ellas preparada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) el pasado 9 de mayo, la segunda ocurrió el 17 de mayo a cargo de un medio de comunicación y el tercero el 21 de mayo organizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

Esto es coaccionar el voto y esto es ilegal señora Lezama

No que ya no había corrupción ??#MorenaCuevaDeDelincuentes pic.twitter.com/D8p6H69hUh — ??Generala Rebelde?? (@RebeldeGenerala) May 30, 2022



Mara Lezama no asistió a los debates políticos entre candidatos, lo que provocó que sus adversarios políticos lanzaran diversas descalificaciones en contra de la morenista. La candidata únicamente participó en el debate organizado por la autoridad electoral.

Durante el debate entre candidatos a la gubernatura de Quintana Roo, la candidata de la coalición #VaPorQuintanaRoo, @LauFdzOficial, dijo que la primera medida para combatir la corrupción en la entidad es evitar que llegue @MaraLezama al poder. pic.twitter.com/Q9UzpVVsUp — La-Lista (@LaListanews) May 22, 2022

En la contienda electoral son cinco candidatos quienes compiten por la gubernatura de Quintana Roo, entre ellos, tres mujeres y dos hombres. Las candidatas Mara Lezama de Morena, PVEM, PT y Fuerza por México, la candidata Laura Fernández Piña de la coalición "Va por Quintana Roo" del PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo, recientemente denunciada por la presidenta de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu, por llevar a la quiebra financiera al municipio a través de contratos por 832 millones que ha provocado deuda por 20 años en el más joven de los municipios.

La candidata del PRI, Leslie Hendrícks, hija del ex gobernador Joaquín Hendrícks Díaz, el candidato de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez, ex senador de la república quien provenía de Morena y el candidato del partido Movimiento Autentico Social (MAS), Nivardo Mena Villanueva, quien fue presidente municipal de Lázaro Cárdenas.

Este próximo 5 de junio tienen derecho a votar un millón 330 mil 870 personas en Quintana Roo de las cuales la mayoría son personas jóvenes que van desde los 20 a 39 años que representan el 52.3% de la población votante, esto de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

rst