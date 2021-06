Manuel Velasco, compadre de homicida de periodista en Chiapas: hermano de víctima

TUXTLA GUTIÉRREZ.- A casi 3 años de su crimen a las afueras de su domicilio en el municipio de Yajalón, Chiapas, la justicia para el periodista Mario Leonel Gómez Sánchez parece cada vez más lejana, se lamenta Henry Gómez, su hermano.

En entrevista con La Silla Rota, recordó que el pasado lunes 14 de junio se celebraría la audiencia en la localidad de Ocosingo, a las 10 de la mañana, sin embargo, dos de los presuntos asesinos materiales, identificados como "El Machaca" y "El Zapatudo", dijeron no sentirse bien de salud y no acudieron.

Ante este tipo de burocratismo, refirió que analizan la posibilidad de demandar a la propia Fiscalía General del Estado (FGE) por su incapacidad para solucionar este tipo de casos, "y ahora se han justificado con la pandemia, pero ya es mucho tiempo, y eso nos preocupa porque siento que, tanto al MP de nombre Lester, como a la fiscal de Homicidios, ya les llegaron al precio, la verdad".

Henry Gómez ha alzado la voz en múltiples ocasiones, pero aún no hay avances sobre el asesinato de su hermano. Fotos Christian González

De hecho, lamentó que el mencionado fiscal del MP detuviera el juicio oral, "irregularidades que debería oír el gobierno, fue una promesa del actual Ejecutivo Rutilio Escandón para que los asesinos fueran enjuiciados".

Tras dejar en claro que el actual senador Manuel Velasco Coello es compadre de uno de los autores intelectuales, explicó que la fiscal de Homicidios ha argumentado que no conoce el caso de Mario Gómez, pues apenas fue nombrada en ese cargo, lo que para él es una burla; "solo me dice que le dará cauce, por eso vemos que hay algo que no cuadra", advirtió.

Aunque el fiscal general, Olaf Hernández Gómez, prometió que "limpiaría" el estado y reajustaría la justicia, Henry Gómez manifestó: "Tal parece que no sirve para nada..."

Pese a que hasta el momento hay cinco detenidos por el asesinato de Mario Gómez ocurrido el 21 de septiembre de 2018, su hermano argumentó que uno de los autores intelectuales incluso ya fue reelecto como alcalde. "También estaría involucrada la esposa de ´El Zapatudo´, pero no se ha actuado, pareciera que los protegen".

Parado a las afueras de la FGE, Henry Gómez manifestó su desesperación, e incluso se cuestionó: "¿Quiere la Fiscalía que le demos dinero para que se mueva? Porque no entendemos esta lentitud".

Lo que ahora se teme, aceptó, es que los asesinos queden en libertad, debido a que es notorio cómo las autoridades están manipuladas. Incluso, puntualizó, el MP es vecino de uno de los asesinos, lo que le hace suponer que "hay juego sucio".

Lo que les queda, dijo, es acudir e insistir ante la Secretaría General de Gobierno y con unos diputados locales, para que se involucren y se busquen soluciones urgentes.

rst