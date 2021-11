Manuel Espino se afilia a Morena, va por candidatura al gobierno de Durango

DURANGO.- Manuel Espino, comisionado del Servicio de Protección Federal, se registró como militante a Morena en el estado de Durango; busca ser candidato a la gubernatura de ese partido político en las elecciones del 2022.

Hace dos años, en entrevista con La Silla Rota, Espino señaló que no consideraba afiliarse a Morena, "no conozco a fondo su forma de operar, pero mi pensamiento no coincide en nada con ellos, aunque es un partido que respeto".

Ayer, acompañado de simpatizantes y militantes del Movimiento de Regeneración Nacional, señaló que solicitó licencia para ausentarse de su cargo como comisionado federal por 40 días a partir del viernes 5 de noviembre, hasta el 15 de diciembre.

Tras su afiliación señaló que no renunció al PAN después de 35 años de militancia.

"No renuncié, ordenó Felipe Calderón, Presidente de México, que me corrieran, se me acusó de exceso de libertad de expresión por reclamarle todas las tonterías que implementaban en el país en contra de los mexicanos. Fueron 35 años muy importantes para mí, lamentablemente ese partido ya dejó de existir, existen solamente las siglas y algunos de los viejos quedan como recuerdo que los usan para tratar de darle credibilidad a lo que fue ese partido".

Hace más de 4 décadas opté por servir a México desde un partido del que salí hace diez años. Hoy, en la misma ciudad de Durango retomé esa vocación de militante partidario, me afilié a MORENA donde habré de ser un militante disciplinado, respetuoso de mis compañeros y dirigentes. pic.twitter.com/jap6RRdD4b — Manuel Espino (@ManuelEspino) November 6, 2021

También aclaró que con lo anterior dejó patente su compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación cuya plataforma política es precisamente Morena.

Antes de afiliarse al partido, el exdirigente panista, excoordinador de giras presidenciales del expresidente Vicente Fox, ex impulsor de la candidatura del ex presidente Felipe Calderón y exapoyo de la candidatura Peña Nietista, acudió al templo de Santa Ana a pedir el respaldo de la Virgen morena.

