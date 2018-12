Mantiene TEPJF a magistrado que busca anular elección de Puebla

Con la presencia de los siete magistrados, por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió mantener al magistrado José Luis Vargas Valdez como ponente de los recursos promovidos contra el triunfo de la panista Martha Erika Alonso Hidalgo que la acreditan como gobernadora electa de Puebla.

PRD impugna contra magistrado del TEPJF por caso Puebla

El magistrado Vargas Valdez hizo público el proyecto donde propone anular la elección a la gubernatura de Puebla, revocar la constancia de mayoría y destituir a los consejeros del Instituto Electoral del Estado, bajo el argumento de que la cadena de custodio se vio alterada y por ende, el principio de certeza se alteró. Asimismo, ordena que el INE organice las nuevas elecciones.

PUEBLA: ¿Anulación o ratificación de Martha Erika?

Luego de que el pasado 2 de diciembre magistrado hizo público el dictamen en su cuenta de twitter, las dirigencias nacionales del PAN y del PRD presentaron recursos de impedimento SUP-IMP-3/2018 y SUP-IMP-4/2018 para solicitar que Vargas Valdez no conociera los juicios de revisión constitucional electoral y para la protección de los derechos político-electorales SUP-JRC-204/2018 y SUP-JDC-517/2018, promovidos por Morena y Luis Miguel Barbosa.

Sin embargo, por unanimidad de votos los magistrados resolvieron que el ponente Vargas Valdez no está impedido.

Por su parte, el columnista Salvador García Soto publicó en sus redes sociales que ya existe consenso entre los magistrados, quienes definirán por la anulación de la elección de Puebla.

Este día la gobernadora electa de Puebla, tuvo un encuentro con senadoras, diputadas y consejeras nacionales del PAN, donde agradeció al apoyo del sistema PAN y advirtió: "No vamos a permitir que nos roben en la mesa, lo que ganamos con votos en las urnas. Confío en que la razón y la justicia le ganen a las mentiras e injurias que me han tocado vivir. El pasado primero de julio ganó el PAN y ganamos las mujeres."

Me reúno esta mañana con consejeras de @AccionNacional quienes me han externado su apoyo. No vamos a permitir que nos roben en la mesa, lo que ganamos con votos en las urnas. Confío en que la razón y la justicia le ganen a las mentiras e injurias que me han tocado vivir. pic.twitter.com/wz1zqSmNJI