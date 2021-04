"Manosea" David Monreal a candidata; se defiende y dice respaldar a mujeres

Con un video que circula en redes sociales, se acusa al candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, David Monreal, de realizar tocamientos inapropiados a una mujer durante un mitin de campaña, que se llevó a cabo en Juchipila, Zacatecas.

Se presume que la mujer a quien Monreal tocó es la maestra Rocío Moreno Sánchez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Juchipila.

En el video se observa a Monreal, hermano de Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, tocar a la candidata de sorpresa, pues ella se regresa a mirarlo y se toca donde él la tocó, aparentemente, sin consentimiento.

#Estados | El candidato de @PartidoMorenaMx a la gubernatura de Zacatecas, @DavidMonrealA se le hizo fácil darle una nalgada a una de sus correligionarias durante un mitin. #ep https://t.co/2iCJPzwBzp pic.twitter.com/4e4ZTTmxjl — La Silla Rota (@lasillarota) April 21, 2021

Por su parte, Moreno Sánchez aseguró que el video fue "utilizado" para dañar su imagen y la de David Monreal, por parte de la oposición. Negó que el candidato de Morena la haya agredido sexualmente.

"No voy a dejar que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado, basta de calumnias", dijo.

#LoMásVisto | "Nunca me ha faltado": Rocío Moreno Sánchez, candidata por Morena defiende a David Monreal



Nota completa ?? https://t.co/aR5vbGMqnn pic.twitter.com/coF2L5269R — XHVX- XEVX | Grupo VX (@XHVXTabasco) April 21, 2021

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ha visto el video de David Monreal, candidato de Morena, que circula en redes sociales y remarcó que hay muchos cuestionamientos en temporada electoral.

En la mañanera de este miércoles, el mandatario destacó que como no ha podido ver el video debido a que tiene mucho trabajo, no puede dar una opinión sobre el tema.

#EnLaMañanera | Mientras tanto el presidente @lopezobrador_ evade los cuestionamientos sobre el candidato de Morena por Zacatecas, #DavidMonreal quien fue captado tocando de manera inapropiada a una mujer durante un mitin, "no lo ví, tengo un poquíto de trabajo" asegura #rb pic.twitter.com/wnZZDlZG2P — La Silla Rota (@lasillarota) April 21, 2021





LA POSTURA DE DAVID MONREAL





El video que circuló en redes sociales, donde se observa a David Monreal realizando tocamientos inapropiados a una mujer, durante un mitin de campaña, en el municipio de Juchipila, "es una mentira y está manipulado", según aseguró el candidato.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el Monreal Ávila afirmó que "es una mentira" que haya tocado los glúteos de su compañera Rocío Moreno Sánchez, candidata a la presidencia municipal de Juchipila.

El morenista se aferró a la idea de que las imágenes difundidas en redes sociales "son mentira" y que, en todo caso, fue "un roce involuntario", pues dice es feminista y respeta los derechos de las mujeres.

''Es mentira, no sucedió tal cosa, sacan de contexto, en todo caso fue un roce involuntario, no sucedió; por eso quise hablar, es mentira, he sido objeto de ataques, en las campañas se utiliza la guerra sucia'', aseguró el candidato por la gubernatura de Zacatecas.

Monreal destacó que dicho video es producto de ''la magia de la tecnología'', pues "en estos tiempos puedes manipular imágenes", y bajo ese argumento invitó a los medios de comunicación a que sean profesionales y serios.





INACEPTABLE ACCIÓN DE MONREAL

Por su parte, Claudia Anaya Mota, candidata de la alianza PRI-PAN-PRD a Zacatecas, habló sobre el video de David Monreal, y señaló que este tipo de hechos "no se pueden normalizar".

''El victimario siempre tiende a disfrazarse como víctima, para justificar su conducta'', dijo Anaya.

"El video de Monreal no está editado ni manipulado, la acción del candidato Monreal no la podemos tolerar, es una acción reprobable. Las mujeres no somos un instrumento sexual", dijo Anaya Mota.

"Este miércoles, las candidatas al gobierno de Zacatecas vamos a dar nuestra postura del tema", comentó la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD.

La espiral de violencia contra la mujer siempre es ascendente. No podemos permitirla ni normalizarla.

En Zacatecas #UnManoseadorNoVaASerGobernador pic.twitter.com/SqqjIQVgpt — Claudia Anaya ???? (@ClaudiAnaya) April 21, 2021

