Magistrados del TEPJF ponen en vilo candidatura de Morena en Oaxaca

OAXACA.- Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación discuten en estos momentos propondrán los dos juicios que interpuso la cantante y senadora Susana Harp Iturribarría para proteger sus derechos político-electorales después de que Morena no le dio en diciembre la candidatura a la gubernatura de Oaxaca.

Conviene recordar que el proceso electoral en Oaxaca inicia el 3 de abril y en este momento se encuentran en el período de registro de candidaturas.

El 5 de marzo el senador Jara presentó ante el Instituto Electoral de Oaxaca su solicitud como candidato a la gubernatura del estado; estuvo acompañado de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.

En diciembre Morena determinó que su candidato sería el senador Salomón Jara, a pesar de que las encuestas que realizó arrojaron que en la entidad se prefería una candidata mujer; además, favoreció a Harp por encima de otras candidatas como la diputada federal Irma Juan Carlos. Sin embargo, ese día Morena determinando sus candidatos a 6 candidaturas y por cuestiones de equidad y género determinó que el candidato a Oaxaca fuera Jara y no Harp.

Como la cantante presentó dos juicios de protección a sus derechos políticos, hay dos propuestas que se discuten; una del magistrado Felipe de la Mata y otra del magistrado José Luis Vargas. En resumen, ambas proponen que Morena debe nombrar una candidata mujer porque el partido, aunque habla de equidad de género, carece de criterios claros de transversalidad y competitividad.

El proyecto del magistrado De la Mata proponer ordenar a Morena definir reglas claras "en las que precisen cómo aplicar a la transversalidad o competitividad a fin de garantizar que en los lugares con mayor posibilidad de triunfo se postulen mujeres". Y agrega que se debe vincular al INE para que supervise que Morena cumpla tales requisitos. Hasta el momento se perfila que esta propuesta sea respaldada por la mayoría de los magistrados.

Agrega que Harp tendría razón al plantear que Morena carece de mecanismos normativos para lograr la paridad sustantiva con un enfoque de transversalidad y competitividad. "La actora señala que no se valoró que en el caso había una preferencia de la ciudadanía oaxaqueña para que la candidatura a la gubernatura fuera encabezada por una mujer".

El segundo proyecto es del magistrado José Luis Vargas Valdes quién en resumen propone que "es necesario vincular a MORENA, partido político en donde milita y pretende ser postulada la hoy actora, a que valore los perfiles de las aspirantes que participaron en su proceso interno y que, en plenitud de su derecho de autodeterminación y autoorganización, postule a una mujer como su candidata a la gubernatura de la entidad".

Y agrega que "corresponderá al partido político el definir a la persona que habrá de ser su candidata para la elección, a partir de sus propios principios, plan político y normativa estatutaria, sin que la presente determinación se traduzca en un mandato de designación directa, pues dicha decisión que recaerá directamente en los órganos internos de decisión del instituto político, a la vez que se posibilita que cumpla con la obligación constitucional de postulación paritaria en términos sustantivos".

LA DISPUTA POR LA GUBERNATURA DE OAXACA

El pasado mes de febrero, el TEPJF revocó la determinación del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) de revocar la sentencia en la que señaló improcedente la impugnación que hizo la senadora Susana Harp Iturribarría ante la designación de Salomón Jara como precandidato de Morena a la gubernatura del estado.

El TEPJF ordenó al TEEO emitir una nueva resolución con perspectiva de género por violar el principio de congruencia y exhaustividad.

El pasado 17 de marzo, académicas, activistas y defensoras de derechos presentaron un amicus curiae ante el Tribunal Electoral a propósito de la impugnación presentada por la aspirante a la gubernatura y senadora de la república.

Las organizaciones pidieron al Tribunal Electoral considerar el caso con perspectiva de género, así como la designación de una candidata mujer y no se discrimine a las mujeres como de manera histórica se ha realizado en esta entidad federativa".

"El partido político Morena jamás ha propuesto a una mujer para la gubernatura en el estado de Oaxaca y que por mandato constitucional los partidos políticos locales deben establecer la paridad y la alternancia en las candidaturas a los cargos de elección popular", señalaron en un pronunciamiento.

"Somos respetuosos de la encuesta y para nosotros es un caso cerrado, Salomón Jara es nuestro precandidato único y será nuestro candidato a gobernador", dijo Mario Delgado durante la gira que realizó el pasado 9 de febrero por la Cuenca del Papaloapan.

Tras las declaraciones del dirigente nacional de Morena, Susana Harp lo acusó de mentiroso.

"Los ideales de nuestro movimiento son no robar, no mentir y no traicionar. En Tuxtepec, Oaxaca, el presidente de nuestro partido, Mario Delgado, dijo que el proceso para designar candidatura a la gubernatura de Oaxaca estaba cerrado, esto es mentira".

Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, al calificar la designación de Jara como un "atropello", abrió las puertas del PRI a Harp tras la disputa interna por la gubernatura.

"Por eso le decimos que aquí tiene las puertas abiertas. Es una mujer de trabajo", asentó.

Con información de Citlalli López Velázquez