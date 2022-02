Maestros sin vacunar no estarán frente a grupo; Tamaulipas no usó 40 mil dosis

El secretario de Educación estatal señaló que hay maestros que se han negado a vacunarse por creencias religiosas o bien no les gusta la vacuna de la farmacéutica que se les ofrece. (Cuartoscuro)

CD. VICTORIA.- Aún cuando en 14 municipios de Tamaulipas hay ya clases presenciales alrededor de 40 mil docentes y trabajadores de apoyo a la educación no han recibido el refuerzo de la vacuna contra la covid-19. En tanto la secretaría de Educación anunció que únicamente los maestros con el esquema completo de vacunación son los cuales estarán frente a un salón.

Rodolfo González Valderrama, delegado de los Programas Sociales para el Bienestar, informó que se recibieron 85 mil dosis de vacuna contra el coronavirus, para aplicarse en maestros y trabajadores administrativos, pero únicamente fueron usadas 45 mil dosis.

Con las vacunas sobrantes se empleó un programa de vacunación para jóvenes de 15 a 17 años de edad.



Hizo hincapié en que ello no significa que los maestros no han sido inmunizados y apuntó que muchos maestros de los municipios fronterizos acudieron a vacunarse en el vecino país del norte, aprovechando las donaciones que ha hecho el Gobierno de Estados Unidos.

Es necesario conocer cuántos maestros y otros trabajadores de la educación cruzaron a Estados Unidos para recibir la vacuna a efecto de tener un conocimiento real de cuántos maestros y demás trabajadores de la educación han sido vacunados con una o dos dosis.



SIN VACUNA, NO PODRÁN DAR CLASES PRESENCIALES

Mario Gómez Monroy, secretario de Educación, aseguró que los maestros no vacunados no podrán estar frente a grupo en el regreso a clases presenciales.



Mencionó que es bajo el número, pero admitió que sí hay maestros los cuales se han negado a vacunarse por creencias religiosas o bien no les gusta la vacuna de la farmacéutica que se les ofrece.

Hizo hincapié en que aún cuando hay maestros los cuales no se han vacunado o bien apenas han recibido una dosis aseguró que no habrá dificultad alguna para atender a los grupos de escolares durante el regreso a clases.

Aseguró que cada vez son menos los maestros que no se quieren vacunar, no se tiene el número preciso, pero son pocos, de acuerdo a lo informado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Reiteró su respeto a la decisión de docentes y trabajadores de no querer vacunarse es su decisión, es su derecho, pero ese derecho termina cuando empieza el derecho de otros que si se quieren vacunar.

Ante ello es que se tomó la decisión de que los maestros que no se vacunaron no estarán frente a grupo, para no exponer a los alumnos, padres de familia y demás maestros.

Pero recalcó que la mayoría de los maestros han recibido al menos una dosis y confió en que en breve todos los maestros cuenten con su esquema completo de vacunación.

