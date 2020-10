Maestro de la UANL es exhibido por malos tratos a alumno

MONTERREY.- Un maestro de la Universidad Autónoma de Nuevo León que se dirige con expresiones despectiva a un alumno, fue exhibido en redes sociales por estudiantes.

El profesor de la Facultad de Ingeniería y Mecánica, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue exhibido por los alumnos tras dirigirse con malos tratos y expresiones despectivas a uno de ellos durante una clase vía Internet.

Es identificado como César Leal Chapa el maestro que, se dirige a un alumno que tiene Síndrome de Asperger, al que llama "cabrón" y "pinche burro".

El alumno le dice al maestro que ha usado la calculadora para hacer unas operaciones y que estuvo viendo unos videos para hacer unos trabajos, a lo que Leal Chapa le responde con un lenguaje no apropiado.

"Eh, cabrón, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, pinche burro. No te chifles, hazlo. Yo no les dije nada de calculadora, les dije a mano y en la libreta. No se chiflen, la ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata. Tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí hay mucha competencia", expresa el maestro en la grabación que difunden estudiantes en redes sociales.

También les dice a los estudiantes que ninguno está bien de la cabeza. "Como, ahorita, pobre güey, este va a necesitar que le extirpen el cerebro".

Al alumnos en cuestión le advierte de reprobarlo por falta de capacidad intelectual y advierte al resto de los estudiantes que no aprobarán ningún examen con él por no saber enfocar las libretas en la cámara de las computadoras.

Hasta la mañana de este viernes la Facultad de Ingeniería ni la Universidad Autónoma de Nuevo León habían fijado una postura al respecto.

