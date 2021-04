Maestra indígena de Chiapas vuelve a impugnar candidatura de prima de AMLO

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Crecencia Díaz Vázquez, maestra indígena chiapaneca, acudió nuevamente este lunes al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la Ciudad de México, para impugnar la resolución del Sala Regional Xalapa en torno a la ratificación de la candidatura de Manuela del Carmen Obrador, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, a diputada federal por el Distrito I de Palenque.

También lee: INM lo "confunde" con migrante, lo encierra una semana y le "pierde" sus documentos

"Creo que nuestra dignidad no se vende, como lo he dicho en varias ocasiones, y por eso me presento de nueva cuenta acá, para decirles que agotaremos los últimos recursos, y ya que el Tribunal decida si tenemos o no la razón, la cual sabemos que la tenemos, y tenemos que alzar la voz, porque no hemos sido escuchados", externó a través de un video que grabó en la red social Facebook.

Durante su mensaje, pidió a sus seguidores no claudicar en la lucha y exigencia de lo que para ellos, como indígenas, es justo e, incluso, agradeció el respaldo recibido. "Que ya el Tribunal decida qué sigue", insistió.

Como parte de los pueblos originarios, dijo, tienen que ser ejemplo de lucha no solo para el Distrito I, con sede en la ciudad palencana, en la región selva chiapaneca, sino para todo el estado, "en donde se han usurpado las candidaturas indígenas", aseveró.

Como lo dio a conocer La Silla Rota, Manuela Obrador es abanderada por la alianza "Juntos Haremos Historia" que conforman los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), y buscará relegirse a la diputación federal, la cual le correspondería a una mujer indígena.

Crescencia Díaz, maestra de primaria de la etnia chol, impugnó a principios de mes el registro de la prima de AMLO por considerar que Manuela Obrador no forma parte de la comunidad indígena de la región.



En el fallo del TEPJF se advierte que "el pleno de la Sala determinó confirmar el registro de la candidata propietaria, ya que del expediente presentado por el INE (Instituto Nacional Electoral) y de las condiciones del presente caso, se advierten elementos que permiten concluir que la ciudadana cumple con la mencionada auto adscripción, al acreditarse un vínculo con la comunidad indígena".

rst