Madres chiapanecas en busca de hijos desaparecidos exigen justicia

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Integrantes de una red conformada por 150 mujeres, mismas que han sufrido violencia de todo tipo y, en algunos casos, el secuestro de sus hijos e hijas por parte de sus exparejas, salieron este lunes a las calles de esta ciudad capital para exigirles a las autoridades estatales justicia pronta y expedita.

Tras efectuar una caminata desde el Parque Bicentenario hasta el Palacio de Gobierno, Emma Morales de la Cruz, una de las mamás afectadas, recordó que desde hace seis meses no saben del paradero de su hijo Ángel, de 10 años de edad, e hija Hannia, de 8, pues su expareja Daniel Flores Vera un día se los pidió para convivir con ellos, pero nunca se los regresó.

A pesar de que cuenta con la guardia y custodia de los menores desde el año 2017, lamentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no quiera darle seguimiento a su caso, con el argumento de que se vive una contingencia sanitaria por el covid-19. "Nos dicen que no es un delito grave, y por eso nos hacen esperar", reveló.

En los últimos tiempos, la FGE y el Juzgado Familiar han hecho algunos cateos de búsqueda, pero aún no hay respuestas positivas, dijo la mujer, quien llamó al gobernador para que las volteen a ver porque la angustia no solo la consume a ella, sino a todas las madres en su misma situación.

La misma "suerte" ha corrido Bernarda Isabel Flores Zapata, quien no solo sufrió, por al menos 8 años, violencia física y sicológica por parte de su aún marido Elías Pérez Pérez, sino el que éste le haya plagiado en diciembre de 2020 a sus hijas Melanny Naomi (7) y Leha Michelle (4).

La originaria de Las Margaritas rememoró que en esa ocasión salió de su casa para dirigirse a su empleo, y cuando retornó sus pequeñas ya no estaban, "en esto están involucrados familiares de él".

De hecho, refirió que aún vivía con Elías cuando éste decidió llevar a efecto su plan, y hasta el momento las búsquedas han sido infructuosas, pues el hombre se mueve de los domicilios que proporciona.

En estos momentos, resaltó quien también posee la guardia y custodia de sus niñas, están abiertas las carpetas de investigación en las fiscalías de la Mujer y de Desaparecidos con la esperanza de que se judicialicen las mismas. "Él me gritaba, me trataba mal, me empujaba, e incluso me separé dos veces de él, luego regresaba, me pedía disculpas, pero nunca cambió; y también era violento con su mamá", rememoró Bernarda, quien advirtió que tiene miedo por lo que les pueda suceder a sus hijas.

La mayoría de integrantes de la red temen que sus casos se estanquen aún más con el arranque de las campañas en la entidad, es decir que se desvíe la atención a temas que en realidad interesan.





