Madre salva a su hijo de un secuestro y Fiscalía “batea” su denuncia

TUXTLA GUTIÉRREZ.- “¿Te lo robaron, te lo mataron?”, así fue como un servidor público de la Fiscalía General del Estado (FGE) le rechazó la denuncia a una joven madre, en estado de gestación, que acudió a esa instancia luego de que le intentaran secuestrar a su hijo en esta ciudad capital.

Brenda caminaba, como a las 7 de la noche de ayer lunes por una céntrica calle, cuando un hombre le salió al paso e intentó arrebatarle a su pequeño de siete años de edad.

La denunciante se dirigía a la escuela donde estudia su hijo, “pero una cuadra antes de llegar al centro educativo, un chico se sonrió conmigo, pero lo ignoré, pero cuando salí con mi hijo, la misma persona se sonrió con nosotros, y fue que nos cambiamos de calle porque el hombre nos seguía”.

Al llegar a casa de su mamá, se le acerca otro varón, como de 30 años de edad, de complexión robusta y alto, quien comienza a jalonearla para quitarle a su pequeño, y tras el forcejeo, éste último se zafó y, tras obedecer la indicación de su madre, huyó hacia casa de su abuela.

La verdad lo insulté, él solo decía que lo disculpara, y se fue. A tres casas de mi mamá hay un bar denominado ‘El As de Oro’, y escucho que el dueño le dice al hombre que se escondiera

Con la ayuda de policías estatales y de un trabajador de dicho establecimiento, ubicado en la 7ª Sur, entre 4ª y 5ª Poniente de esta ciudad capital, logran “capturar” al sospechoso, quien estaba escondido en esa cantina, “por eso le dije al dueño que él encubría al presunto secuestrador, y solo me ignoró, y luego se burló”.

Pero la pesadilla no acabó ahí. Al llegar a la Fiscalía como a las 9 de la noche, quien los atendió para “levantar” la denuncia, la cuestionó: “De forma burlona me dijo: ‘¿Te lo robó, te lo mató?’ y de inmediato me dijo que no procedía (la denuncia)”.

Lo más lamentable, advierte, es que el sujeto fue llevado a una cárcel preventiva conocida como “Popular”, en donde solo estaría encerrado 32 horas, “los policías que me auxiliaron estaban molestos, porque no es posible que me hicieran esto”.

Aunque no sabe qué instancia “tocar” debido a que la FGE “la bateó”, la madre asegura que buscará otras alternativas para que este hecho no quede en la impunidad y, de ser posible, desarticulen a una posible banda de secuestradores que opera en el “corazón” de esta localidad.

Tememos por nuestra integridad, porque somos vecinos de ese bar, nos da mucho miedo, porque hay muchos bares por esa zona