Madre no verá a Yaz; la niña entra en crisis cuando le hablan de ella

PUEBLA.-La niña Yatziri, hospitalizada por sufrir agresiones físicas de sus padres y su madrastra, no recibirá la visita de su mamá Alejandra Viridiana, por recomendaciones de los médicos y psicólogos que están pendientes de ella dijo este jueves el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

La semana pasada Alejandra Viridiana solicitó al gobierno del estado, al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General del Estado de Puebla que le concedieran salir del penal de San Miguel para ver a Yatziri, la menor de siete años de edad que permanece grave por sufrir maltrato físico.

LA VERDAD DE ALEJANDRA, MADRE DE YAZ Y MITZI. Carta a la sociedad



Barbosa Huerta dijo este jueves por la mañana que cuando se le comentó que su mamá iba a ir a verla Yatziri tuvo reacciones de alteración, por la que no se autorizó que Alejandra la visite en el Hospital General de Zona No. 20 "La Margarita" donde permanece internada por el colapso pulmonar que le causaron las agresiones.

"Se determinó que se permitiera una visita de cuatro horas para desahogar esa visita, pero los médicos y los psicólogos advirtieron problemas cuando le avisaron a la niña que su mamá iba a verla tuvo reacciones de alteración de la frecuencia cardiaca, rechazó su visita".

José Antonio Martínez, titular de la Secretaría de Salud, dijo que los médicos del IMSS han informado que la niña sigue con un estado de salud muy grave.

"Siguen los aseos quirúrgicos, pero hoy aceptó una dieta especial, dieta elemental, y la toleró, lo cual es un avance."

En la carta para pedir que le dejaran ver a su hija, Alejandra Viridiana señala que "estoy aquí, dentro de un penal, esperando que alguien crea en mí, no sabía lo que pasaba con mi niña, tuve miedo de sus constantes amenazas de Mónica y Rafael, no soy víctima, pero tampoco una hiena, quiero justicia para mis dos hijas, y la buscaré aún aquí encerrada. Pueden juzgarme todos, no me importa, mis niñas fueron lastimadas por alguien que planeó todo esto, para y por qué, no lo sé. Hoy sólo quiero estar cerca de mi niña".

Yatziri fue internada por primera vez el 16 de abril en el Hospital General de Zona No. 20 "La Margarita" y ese día personal médico avisó a la Agencia del Ministerio Público especializado que era violentada.

Luego, el 20 de agosto fue internada por segunda vez y hasta que la activista Frida Guerrera exigió que se investigara el caso la Fiscalía General del Estado obtuvo órdenes de aprehensión por violencia familiar y abandono de persona en contra de Rafael N. y Alejandra Viridiana N., padre y madre de la niña.

A principios de septiembre, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres sustentó datos de prueba que derivaron en que la autoridad judicial vinculara a proceso a los padres, Rafael N y Alejandra Viridiana N.

A principios de este mes fue detenida Mónica, madrastra de Yatziri, que de acuerdo con las autoridades se hizo pasar por como madre biológica en agosto para llevar a la menor de edad al hospital del IMSS La Margarita.