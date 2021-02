Madre de Yaz, la niña violentada en Puebla, suplica que le dejen verla

PUEBLA.- Alejandra Viridiana a través de una carta solicitó a las autoridades del estado, principalmente al gobernador, Miguel Ángel Barbosa Huerta, al Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía de Puebla, que le concedan salir del penal de San Miguel para ver un último momento a su hija Yatziri, la menor de siete años de edad que está grave de salud tras sufrir maltrato físico intrafamiliar.

“Si ustedes dicen que soy culpable por tonta, por creída, por confiar en quien se supone las amaba como yo, su padre, y en una mujer llena de coraje, lo soy, es mi culpa, pero jamás seré culpable de haber lastimado a mis niñas “, relata Alejandra Viridiana en una carta dirigida al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General del Estado de Puebla.

En esa misma carta detalla cómo fue apartada de sus dos hijas, de Mitzi, quien murió en junio de 2012, y los maltratos que sufrió Yatzi, como le dice de cariño.

La carta de Alejandra Viridiana, quien se encuentra encarcelada desde de agosto pasado, fue dada a conocer por la activista Frida Guerrera.

Voceros del Instituto Mexicano del Seguro Social informó que hasta este viernes la salud de Yatziri “está muy delicada “.

LA VERDAD DE ALEJANDRA, MADRE DE YAZ Y MITZI. https://t.co/QOxFmG7SJR Carta a la sociedad y @MBarbosaMX #JusticiaParaYaz #JusticiaParaMitzi #JusticiaParaAlejandra. Lea y entonces juzgue. “La lengua es como un cuchillo afilado, mata sin extraer sangre.”

? Buda Gautama. pic.twitter.com/dgTg9Rrgbr — FridaGuerrera #NiUnaMás (@Fridaguerrera) October 21, 2020

TEXTO COMPLETO DE LA CARTA

“Buenas tardes señor Gobernador soy Alejandra, la mamá de Yatziri le pido por favor me permita estar con mi hija en estos momentos necesito darle ánimos que sienta que no está sola que estoy para ella. Que sepa que la amo y que no voy a dejarla sola, yo no sabía por todo lo que había pasado y toda la culpa me la están dando a mí. No quiero perderla como a su hermana por favor le pido de la manera más atenta me permita estar al lado de ella, solo unos momentos, estoy dispuesta a todas las pruebas que ustedes quieran hacerme para que sepan que no sabía lo que pasaba que creí en su padre, porque así como yo pensé que en verdad amaba a mis hijas.

Sé que hay gente que cree en mí, pero los más, los que me juzgan sin saber la verdad no, le pido a usted y a su esposa María del Rosario Orozco Caballero, que por el amor que les tienen a sus dos hijos, me permitan acercarme a mi niña, salvarla, abrazarla. Por lo que por medio de este escrito le hago saber la verdad, y no es por salvarme a mí, es por amor a mi Yatzi, pero sí los jueces y peor aún la sociedad perfecta cree y están seguros que soy culpable, pagaré, solo déjeme verla unos momentos, hablar con ella.

Frida otra vez no, no quiero perderla (Yaz), también no sabes que impotencia siento de no estar al lado de ella en estos momentos me siento mal el pensar que puede pasar lo mismo que le pasó a Mitzi.

Todo empezó cuando conozco a Mónica en la escuela de Yatzi por la graduación, por el mes de junio de 2019, ella junto con otras personas empezamos a convivir por el mismo motivo, las niñas salen y empezamos a convivir más como amistades, ya íbamos a su casa y ahí conoce a Rafael el padre de mis hijas, se empiezan a hacer amigos y se mandaban mensajes, él luego la llevaba a su casa en la camioneta de ella porque según no sabía andar en Puebla, semanas después empezamos a tener problemas Rafael y yo porque ella le metió ideas que Mitzi, mi hija menor, no era hija suya que yo lo había confesado (cosa que creyó porque había desconfianza de parte de él, tanto que mí familia ya fuera mis papás o mis hermanos tenían que ir hasta su casa de él para yo poder ir a la mía, me revisaba el teléfono, me preguntaba por qué tenía contacto con tales personas, dudando hasta de mis propios primos, por un pequeño error que tuve antes de tener a Yatzi y Mitzi eso lo hizo dudar; según el perdonaba pero no olvidaba y a cada rato me lo echaba en cara ), fue entonces que nos separamos, así continuamos y me quedo en casa de su mamá junto con las niñas, el empieza a ir los fines de semana por ellas para que no resintieran mucho el no vernos juntos accedo en cierto punto en esas ocasiones se llevaba mucho a Yatzi pero ella nunca me decía a dónde iban y con quién, la que sí me lo hacía saber era mi Mitzi, era la que me decía, “mami fuimos con la mamá de azul(Mónica )”, y me dijo yo ya no voy con mí papá porque Moni me pellizca de que no me porto bien (Mitzi como todo niño era muy inquieta ) y ella no vuelve a ir con ellos, lamentablemente Yatzi nunca dijo nada no sé si la amenazaban o qué, aún no lo entiendo .

Entran a la escuela y ambas acudían a la misma donde iban las hijas de Mónica (porque el papá así lo quiso) y era más práctico para él, porque ya estaba con Mónica, porque según trabaja para el esposo de ella y tenía que cuidarla.

Todo ese mes las tuve a ambas yo me puse a vender lonches porque el dejo de darme dinero para la comida, yo ya no era su responsabilidad, y Rafael me decía que me pusiera a trabajar, en septiembre de 2020, se va Yatzi con Rafael, él se compromete con la directora de la escuela (Francisco Esqueda )a pagar mensualmente la colegiatura de Mitzi en ese momento la secretaria del colegio, me informa que (mí amiga Mónica ) fue por el dinero de las mensualidades; (hay una hoja con su puño y letra de lo que retiró ). Porque ya no iban a asistir Yatzi ni Mitzi, por lo que le dan los documentos de Yatzi cuando ella no era ni tutora o familiar directo de ella, y los papeles de Mitzi se quedan y yo pago unas mensualidades acudiendo con los padrinos de bautizo de mi niña para que me apoyarán esa vez accedieron sin ningún problema y ahí estuvo hasta el mes de enero de 2020, que ya no pude pagar y pedí que la dieran de baja.

Una ocasión un fin de semana Rafael se lleva a Yatzi me dice que ella quiere convivir con su papá unos días accedo y el después me dice que no, que ella quiere vivir con él y que ya no me la iba a regresar porque era una persona que no podía cuidar de ella cosa que a mí no me parece y empezamos a discutir al grado que su mamá se metió y me dijo ella, no él solo se la lleva unos días y te la regresa, cosa que no hizo.

Él me mete miedo al decirme que si llegábamos a los juzgados de lo familiar el DIF nos quitaría a las niñas yo por no saber bien cómo funcionaban esos asesoramientos en su momento no hago nada.

Opto por irme a vivir a la casa de mi mamá, saco cosas de ambas niñas y mías en ese momento empiezo a mandar mensajes a Rafael para saber cómo está Yatzi, que si va bien, que si come, que quería hablar con ella y él me la empieza a negar que estaba en clases de ballet, antes de su cumpleaños le vuelvo a pedir que me dejé ver a Yatzi que le tenía planeada una fiesta y sus dulces y me la vuelve a negar diciendo que van a salir y que no pueden; así me tiene casi un mes, luego de esto decidí ir a ciudad judicial para pedir guarda y custodia de ambas llevando papeles yendo a pregunta que información me puede dar la abogada y nada solo me decía que aún no había nada vuelvo a regresar iba 3 veces a la semana para saber qué podía hacer para recuperarla.

En eso un fin de semana de septiembre de 2019, acuden unas personas a mí domicilio para llevarme unos papeles de guarda y custodia promovido por Rafael, como a las dos semanas me habla como si nada para que lo dejara ver a Mitzi porque para el fin de año iban a salir de viaje y le digo que no podía porque mí trabajo no me lo permitía se enoja y tampoco me deja hablar con Yatzi yo me encargo de los regalos de reyes para Mitzi, zapatos, leche, ropa todo por mí cuenta y de mí familia que siempre me apoyaba cuando necesitaba algo mí “Michis “ (Mitzi).

Llega el día de la audiencia (marzo 2020) y el acude con Mónica y sus hermanas según mí abogada me estuvieron hablando y nunca conteste y ella tuvo que declarar por mí (ese día gana la guarda y custodia de Yatzi ) ese mismo día notó que Yatzi ya no tenía el cabello largo como solía tenerlo y un poco temerosa preguntó que, qué le había pasado y no me dicen nada no vuelvo a saber nada de ellos.

En el mes de junio a mediados me dice Rafael que ganó la guardia y custodia de Mitzi y le creo que se la tenía que dar porque la tenía que presentar ante fiscalía porque me estaban buscando, vuelvo a ver a Yatzi. Pero en esa ocasión sin (sus pompitas y llevaba el intestino de fueran con su bolsita) ella me dice que por mí culpa está así que no me lo iba a perdonar cosa que me impacto porque Rafael nunca hizo comentario alguno para que yo supiera lo que le estaba pasando a mí hija ese mismo día se llevan a Mitzi (va Mónica y una hija de ella con Rafael y Yatzi )

No me dice cómo está Mitzi en esos días solo fotos que mando Mónica y videos pero de igual manera no me dejaba hablar con ella cuando Mitzi preguntaba mucho por mí; el 29 de junio me marca y me dice que Mitzi había fallecido que no podía presentarme ni al velorio ni al panteón (vuelve a nombrar a fiscalía )que me culpaba por la muerte de ella que me fuera, cosa que en está ocasión no hice pero tampoco acudí porque no me hacía a la idea de perderla entre en depresión y no lograba entender que en 15 días mí hija estaba muerta.

El 19 de agosto me marca nuevamente Rafael y me dice que Yatzi está muy mal que ya no aguanta que se quiere despedir de mí, ese día acudí a la casa de su mamá de Rafael, porque una sobrina de él me dijo que en verdad Yatzi estaba muy grave llegó y no me dejan acercarme a ella que porque le podía dar un ataque, dos horas después llega el y me dice que necesitábamos 25 mil pesos para poder internarla en un hospital privado porque como ya tenía expedientes en el Hospital Ángeles y el del Niño Poblano me iban a detener porque todo arrojaba a que yo fui la causante de todo, intentó irme al hospital y me lo impiden así se quedó ella toda la noche estuvo vomitando y no dormía solo le daban agua y yogurt para que comiera; al siguiente día el 20 de agosto el decide después de varias llamadas llevarla a hospital de la Margarita sin documentos porque el señor no los tenía, le pide a Mónica que ella la llevará (en su camioneta que ya había hablado con un conocido que aceptara el ingreso de Yatzi sin documentos) y me dice Mónica cuando entres, te va a estar esperando fiscalía por los antecedentes que hay y le respondo que no me importa que no he hecho nada y si lo había hecho lo tenía que pagar que pasará lo que tuviera que pasar.

Una vez en la Margarita, enfermeras y doctoras de urgencias me dicen que si sé la gravedad del asunto que si sabía cuántas veces había ingresado mí hija en menos de un año, qué cómo era posible que yo estuviera ahí después de lo que le hice, me hicieron varias preguntas sobre las operaciones que llevaba que no supe responder, todas las respondió Mónica; llega la doctora de pediatría urgencias le toma fotos a Yatzi de cómo había ingresado y pide que le avisen a Ministerio Público y a Fiscalía así estuvieron, desde ese momento yo no me separó para nada de Yatzi día y noche estuve con ella solo me separaba de ella cuando su papá llegaba que era de dieciseises a diecinueve horas de la noche, y ahí me estuve quedando .

Rafael quería que afuera le diera los 25 mil para cambiarla de hospital porque en cualquier momento iba a ir el Ministerio Público. Grabó todas las conversaciones que tenía con el

Llegó fiscalía les redacto todo tal cual y después llega el DIF de Puebla, y me entrevistan y les digo lo mismo la persona del DIF, ella me dice que cómo había podido aguantar tanto que necesitaba ayuda psicológica me dejó los números y los horarios en los que yo podía comunicarme.

Mónica nos dice que necesitábamos un amparo para Rafael y para mí para que no nos detuvieran cosa que no accedo y les digo que no, llega fiscalía y me dice que necesitan una copia de los papeles de Yatzi para su expediente y salgo una vez abajo del hospital me dicen que tenía la orden de aprehensión por abandono de persona y violencia familiar.

Hoy estoy aquí, dentro de un penal, esperando que alguien crea en mí, no sabía lo que pasaba con mi niña, tuve miedo de sus constantes amenazas de Mónica y Rafael, no soy víctima, pero tampoco una hiena, quiero justicia para mis dos hijas, y la buscaré aún aquí encerrada.

Pueden juzgarme todos, no me importa, mis niñas fueron lastimadas por alguien que planeó todo esto, para y por qué, no lo sé.

Hoy solo quiero estar cerca de mi Yaz, de mi niña, tal vez sea un último momento que no tuve con Mitzi porque no me dejaron.

Si ustedes dicen que soy culpable por tonta, por creída, por confiar en quien se supone las amaba como yo, su padre, y en una mujer llena de coraje, lo soy, es mi culpa, pero jamás seré culpable de haber lastimado a mis niñas.

Alejandra.