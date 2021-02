Madre de Mouriño llama a votar por José Antonio Meade

Geli Mouriño, madre del exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien falleciera en un accidente aéreo en 2008, respaldó la candidatura de José Antonio Meade, a quien dijo conocer y aseguró que es la mejor opción para México.

“Invito a todos a votar por José Antonio Meade, lo conozco, y les garantizo, es lo mejor que puede pasar a este Mexico tan lastimado, es honesto, tiene capacidad, es buena persona y va a ser un gran Presidente, créanme lo sé”, señaló en sus redes sociales.

El anuncio se da antes del segundo debate de los candidatos a la presidencia de la República, que se hará en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana.

Esta mañana, Ernesto Cordero, quien funge como presidente de la Mesa Directiva del Senado, también mostro su respaldo hacia el candidato de la coalición "Todos por México”.

Ante esto, Meade agradeció a la panista por su apoyo y se dijo comprometido con su voto, recordando que fue su primer amigo en la universidad.

"Me siento muy agradecido y orgulloso. Le aprendí mucho a Ernesto. Fue mi primer amigo en la universidad y mi jefe. Su apoyo me compromete mucho a trabajar como él me enseñó, siempre por México”, señaló.