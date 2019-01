Madre de "El Richy" reclama su cuerpo; llama a Yunes mentiroso por caso Valeria Cruz

MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA/ CORRESPONSAL 07/01/2019 08:16 p.m.

Xalapa, Ver. – "El gobernador pasado dijo muchas mentiras. ¡Que Dios lo perdone!", recrimina Ana María Castillo, madre de Ricardo Castillo López, "El Richy".

Apenas hace dos meses, Castillo López fue acusado por el anterior Gobierno de Veracruz, con Miguel Ángel Yunes Linares a la cabeza, de ser el asesino de la joven Valeria Cruz, hija de la diputada federal Carmen Medel, caso lleno de contradicciones que provocó conmoción a nivel nacional.

Justo el mismo día del asesinato de Valeria, el 8 de noviembre en el municipio de Mendoza, el entonces gobernador Yunes anunció que —en cuestión de horas— habían identificado y localizado al asesino de la joven: El Richy. Pero lo habían hallado muerto, ejecutado dentro de una camioneta.

Yunes omite confusión por cuerpo de "El Richy"

Hoy, la madre del presunto homicida derrumba la versión del exmandatario.

Ana María revela que El Richy estaba vivo el 8 de noviembre, aunque el Gobierno ya lo daba por muerto. No obstante, al día siguiente desapareció. Luego, el 21 de noviembre fue hallado muerto y con el "tiro de gracia" en la comunidad El Infiernillo, en Maltrata.

"No sé cómo obtuvieron sus fotos (el día que lo señalaron de ser el asesino de Valeria y lo dieron por muerto) pero después de eso desapareció. A él (El Richy) le hablaron a su celular el viernes 9 de noviembre a las 10:00 horas y ya no regresó a casa", relata Ana María.

El 21 de noviembre, LA SILLA ROTA informó sobre el hallazgo del cadáver en Maltrata, identificado como Ricardo Castillo, "El Richy", la misma persona a quien Yunes dio por muerto el 8 de noviembre en un atentado automovilístico en Camerino Z. Mendoza, día que mataron a Valeria Cruz.

La versión periodística de la "verdadera" muerte de El Richy fue desacreditada por Yunes Linares.

—Gobernador, sólo para confirmar, ¿El Richy es el que apareció en la camioneta (el 8 de noviembre)? —llegó a cuestionar una reportera a Yunes Linares, ante las contradicciones en el caso.

—No, no, no. El que apareció en la camioneta es el asesino de la joven y puede tener uno dos o tres o más sobrenombres, "El Richy", "El Bird", si hay otro que le digan "El Richy" eso no tiene nada que ver con el tema. La persona que apareció muerta es la que asesinó. Yo no sé porque les duele tanto a algunas personas que hayamos resuelto un tema tan grave como el de la joven que fue asesinada en Ciudad Mendoza.

Y es que, de acuerdo al hoy exgobernador, el tema estaba "100 por ciento resuelto".

"La persona que la asesinó está totalmente identificada tanto por los retratos hablados como dos testigos que firman el retrato hablado, obviamente, como por la huella de sus zapatos que aparecieron en el gimnasio como en vehículo donde luego apareció muerta esta persona", dijo Yunes.

Ahora, Ana María Castillo, refiere desde el teléfono que es momento de "decir la verdad".

Comparte que tiene miedo de represalias, pero que el cadáver de Ricardo —destrozado del rostro por balas de grueso calibre— cumple 59 días resguardado en el Servicio Médico Forense de Oriza.

"Son vueltas y vueltas que nos hacen dar en Fiscalía. Nosotros solo queremos darle cristiana sepultura y nada más", lamenta.

El verdadero Richy, cadáver cautivo de excusas

La referencia de la autoridad investigadora es que no habrán de entregar los restos hasta que sea identificado mediante exámenes de ADN, pese al grado de descomposición en que ya había sido encontrado "El Richy".

La madre no da crédito a dicha excusa, pues asegura que rasgos sobraron al observarlo desde la plancha del forense.

"Es mi hijo. Reconocimos un tatuaje en la espalda, arriba de los hombros, que dice ´Ana´, en el brazo izquierdo tiene otro que dice ´Fernanda´, tiene como un triangulito en la mano, en el (brazo) derecho tiene otro que dice ´The Wonder C.P.´, además por los brackets, una pulsera roja de hilo que tenía en el pie; y la ropa, y los zapatos que nos enseñaron por la computadora", explica Ana María.

Ante la negación de la Fiscalía General del Estado (FGE), este 07 de enero familiares de El Richy acudieron a un evento en Río Blanco, Veracruz, donde solicitaron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, mediante una carta, la entrega inmediata del cadáver del joven.

En la misiva, de la cual LA SILLA ROTA posee una copia, se lee:

"...Desde el 17 de noviembre de 2018 fui a identificar el cuerpo al SEMEFO de Orizaba para que pudieran entregármelo y darle cristiana sepultura; me citaron en la Procuraduría que se encuentra en Nogales, Ver., para que me tomaran muestra de ADN y así demostrar que somos familia, a partir de ese día he acudido diariamente a las oficinas para tener respuesta, han pasado 59 días y aún no obtengo respuesta de dicha prueba; por lo que le solicito gire las instrucciones a la dependencia para que agilice el trámite", expone Ana María.

"No es justo de que todavía me lo mataron no me lo quieran dar. Si no nos lo entregan sí acudiremos a derechos humanos. A mi hermano lo mataron siendo inocente, le echaron la culpa por la muchacha (Valeria Cruz) pero ahora lo que quiero solo es darle cristiana sepultura", sentencia.

mvf