Madero hace reclamo tras perder candidatura a Chihuahua; Larios responde

El panista Gustavo Madero, quien fuera aspirante a la candidatura al gobierno de Chihuahua por el blanquiazul y que perdiera frente a Maru Campos, informó al líder del partido, Marko Cortés que no sea considerado como opción para Coordinar el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado.

"El día de hoy me comunicaron que no cumplirán su compromiso firmado para que el equipo que no ganó la gubernatura propusiera candidato para la capital (del estado)", escribió en Twitter.

Informé a Marko Cortez que no me considere como opción para Coordinar el Grupo Parlamentario del PAN Senadores.



El dia de hoy me comunicaron que no cumplirán su compromiso firmado para que el equipo que no ganó la gubernatura propusiera candidato para la capital. — Gustavo Madero (@GustavoMadero) January 27, 2021

El secretario general del CEN del PAN, Héctor Larios, llamó a Madero a cumplir los acuerdos que se hicieron y aceptar que en la democracia se gana y se pierde.

En un documento exhibido en Twitter, Larios expuso que el primer acuerdo fue que los candidatos se comprometieron a respetar el resultado que decida la militancia.

Otro punto señala que el perdedor de la elección interna está obligado a no impugnar el proceso, ya que se confía en la autoridad que lo realiza. Los precandidatos se comprometen a impulsar un proyecto de unidad con propuestas de todas las partes.

Amigo en la democracia se gana y se pierde, y los acuerdos se deben cumplir, estos son los acuerdos que se hicieron, ningún otro https://t.co/0Vs4rwzc7P pic.twitter.com/bNkooLbqE2 — Héctor Larios (@LariosHector) January 27, 2021

El sábado pasado, en un ambiente polarizado, de acusaciones de corrupción y violencia política de género, y en medio de una pandemia que ha limitado los procesos electorales en todo el país, Maru Campos fue elegida como candidata a la gubernatura de Chihuahua por el PAN.

A través de un video, Gustavo Madero, con quien disputaba la candidatura, reconoció la victoria de Campos.

"Debo reconocer que los resultados no me favorecen, no ha terminado el cómputo pero es difícil darle una vuelta a los resultados", dijo Madero.

Posteriormente, Campos agradeció el apoyo de los panistas y a Madero por reconocer los resultados.

"Muchas gracias a todos los panistas por su entusiasmo y participación en esta gran jornada. Mi reconocimiento a Gustavo Madero por su ánimo democrático al reconocer los resultados. Con unidad en el #PAN #SomosFuertes y juntos le daremos a Chihuahua el mejor futuro posible", escribió en la red social.

Muchas gracias a todos los panistas por su entusiasmo y participación en esta gran jornada.

Mi reconocimiento a @GustavoMadero por su ánimo democrático al reconocer los resultados. Con unidad en el #PAN #SomosFuertes y juntos le daremos a Chihuahua el mejor futuro posible. — Maru Campos (@MaruCampos_G) January 25, 2021

PROCESO INTERNO SUCIO

En entrevista con La Silla Rota, Maru Campos acusó que durante el proceso Madero contó con todo el apoyo del gobernador Javier Corral y por ello las denuncias en su contra por presuntamente estar dentro de la nómina secreta de César Duarte.

La alcaldesa con licencia, Maru Campos, es acusada por el gobierno de Javier Corral de haber recibido 300 mil pesos mensuales, como parte de la "Nómina Secreta" de César Duarte.

La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado, María Eugenia Campos Galván, acudió esta mañana ante el Tribunal de Justicia del Estado para participar en una audiencia técnica para conocer a detalle las carpetas de investigación, que se han integrado en su contra.

Maru Campos es acusada de recibir más de 10 millones de pesos del ex gobernador César Duarte cuando ella era diputada local, por lo que este 26 de enero fue citada para comparecer.

Al salir dijo que pidió que se revisara el documento por el que se le estaba citando. "Ayer se nos entregaron "miles de copias simples, sin orden, sin folio, sin certificación, lo que es completamente indebido".

Tras el inicio de la audiencia, la ex alcaldesa se retiró del lugar con la venia de la jueza del caso Delia Valentina Meléndez Olivas, mientras que su equipo de abogados defensores se quedó en el lugar hasta la conclusión de la audiencia.

La jueza giró instrucciones al Ministerio Público de entregar las copias físicas, certificadas, ordenadas y legibles de la carpeta de investigación a la defensa de Campos Galván. Asimismo, precisó que la defensa debe recibir, además del expediente material, una copia digital del mismo.

Apenas el 19 de enero pasado, Jaime Herrera, exsecretario de Hacienda con Duarte y testigo protegido de la Fiscalía estatal, reveló que él personalmente entregó dinero a Maru Campos.

En respuesta, el secretario del ayuntamiento de la capital, César Jauregui presentó una conversación telefónica con el mismo Jaime Herrera, en la que confiesa que todo es un montaje para impedir a Maru Campos participar en la contienda interna panista.