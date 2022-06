Luz y sombra: mientras BC descarta virus del mono; California confirma 5 casos

MEXICALI. - En Baja California no hay viruela del mono y los dos casos sospechosos reportados esta misma semana ya fueron descartados, informó el secretario de salud en el estado, José Adrián Medina Amarillas.

Se trató de dos residentes del estado, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tijuana y Mexicali, que resultaron con un problema viral típico, detalló.



"En uno de ellos se pensó que pudiera ser herpes, porque también da manifestaciones cutáneas, y en el otro se pensó que podía ser rotavirus", comentó.

La existencia de uno de esos casos sospechosos trascendió este martes y la Secretaría de Salud notificó que en realidad eran dos, pero que ambos fueron descartados.

Medina Amarillas dijo que en caso de confirmar algún caso en Baja California las autoridades responderán con un protocolo epidemiológico y se buscaría a los contactos que haya tenido el paciente en las dos semanas anteriores.

"Tenemos ya un protocolo bien establecido que se envió a todos los hospitales públicos y privados para que si se presenta algún caso sospechoso, se actúe en consecuencia. Estamos preparados en ese sentido", afirmó el secretario de salud en Baja California.

LA VIRUELA DEL MONO EN ESTADOS UNIDOS

Al norte de la frontera, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), reportó 25 casos confirmados en Estados Unidos hasta el 3 de junio.

California, el vecino de Baja California, es el estado norteamericano con más contagios al acumular cinco del total.

Incluso los CDC emitieron este martes 7 de junio una "Alerta nivel 2", para que viajeros extremen precauciones a causa de la presencia del virus en varios países del mundo.

Sin embargo, el secretario de Salud en Baja California dijo que por el momento no hay elementos para afirmar que estos contagios puedan llevar a mayores restricciones como sucedió a causa del coronavirus para frenar la transmisión.

"No es de transmisión tan excesiva como lo es el covid u otros problemas respiratorios. Es muy poco probable, no quiero ser categórico porque no hemos tenido ningún caso en Baja California", respondió.





