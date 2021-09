Lupita buscó su hijo hasta su último aliento; ayudó a más de 100 familias

CHILPANCINGO.- La vida de la abogada, María Guadalupe Rodríguez Narciso cambió hace siete años. Tras la desaparición de su hijo Josué Molina Rodríguez se dedicó de lleno a buscarlo. En el camino se convirtió en portavoz de las familias de desaparecidos en Guerrero, a quien la pandemia no detuvo. Murió hace unos días pero sus compañeros y compañeras han jurado que seguirán buscando a Josué.

A principios de agosto, Lupita enfermó de covid, la enfermedad se complicó y el nueve de agosto fue ingresada al Hospital Covid-19 de Iguala. La noche del viernes 27 murió a causa del virus.

Al conocer la noticia, activistas y representantes de colectivos recordaron que en su lucha y esperanza de conocer el paradero de tu hijo, Lupita ayudó a encontrar más de 100 restos humanos y con ello dio paz a las familias.

Le agradecieron "por consolar y ayudar a otras con los sentimientos, y por crear uno de los mecanismos de impartición de justicia más efectivos e incorruptibles que existen: Los colectivos de búsqueda".

LA HISTORIA

María Guadalupe Rodríguez Narciso, Lupita, fue madre de dos hijos, el menor, Josué Molina Rodríguez (padre de tres hijos), quien también es abogado, desapareció el 4 de junio de 2014 en Chilpancingo.

Lupita se dedicó a buscarlo y junto a otras familias víctimas del mismo mal fundó el Colectivo de Familiares de Desaparecidos, en Guerrero y el País, y desde entonces, sin tregua ni descanso asumió la búsqueda de sus seres queridos, encabezó extenuantes y dolorosas jornadas de búsqueda y logró encontrar más de 100 cuerpos en fosas clandestinas.

En febrero pasado encabezó una búsqueda en la que hallaron nueve restos en tres colonias de Acapulco.

En esa ocasión Lupita reclamó la falta de apoyos del gobierno federal: "El Presidente no sabe si está funcionando el Sistema Nacional de Búsqueda, no sabe si las autoridades están cumpliendo con la ley, es una decepción muy grande para nosotros porque él nos prometió encontrar verdad y justicia; estamos sacando dinero de nuestro bolsillo, de dónde vamos a seguir buscando, si no nos depositan el dinero".

En mayo pasado estuvo en la Ciudad de México, donde exigió que le entregarán a su hijo: "Es la obligación del Presidente de la República", gritó y lo responsabilidad de la justicia "que no hemos encontrado".

De acuerdo con integrantes del colectivo, María Guadalupe Rodríguez se contagió de covid durante uno de los viajes que realizaba a la Ciudad de México para reunirse con representantes de la Fiscalía General de la República.

"Cuando Lupita se contagió de Covid, su cuerpo estaba minado por el dolor, la tristeza había anidado y echado raíces en sus pulmones y no pudo sobrevivir, murió luchando hasta el último aliento, le preocupaba mucho dejar a su familia y dejar a las familias de su Colectivo", escribió Martha Idalia Obeso Cázares, viuda del diputado Armando Chavarría Barrera, asesinado en Guerrero.

esc