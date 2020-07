Luis murió intoxicado en una empresa de agroquímicos; iba a ser papá

Monterrey, N. L.- Luis, de 21 años de edad, tenía muchas ganas de vivir y de formar una familia, pero ya no podrá, ni siquiera conocerá a su hijo que nacerá en ocho meses.

Luis es uno de los tres trabajadores que murieron en la empresa Viaken, de productos químicos, donde otros 27 resultados intoxicados por un producto llamado clorfenapir.

Sanjuanita González, su madre, le llora junto a su nuera, la ahora viuda del joven. Claman justicia por lo que consideran negligencia de la empresa.

"Luis falleció a causa de una negligencia de la empresa y no por un accidente, mi hijo ya tenía mareos y dolor de cabeza intenso".

La madre le ha improvisado un pequeño altar en su casa donde figura una fotografía del joven, una cruz, veladoras y flores.

"Tenía muchas ilusiones, había entrado a trabajar el uno de diciembre del año pasado", recuerda Sanjuanita al referir sobre la empresa de agroquímicos.

"Lo que hemos investigado es que tuvieron exposición a un químico que se llama clorfenapir, es un plaguicida que daña a las células, mata a las células", confirmó a su vez el secretario de Salud, Manuel de la O. Cavazos.

La empresa se ubica en la colonia Balcones de Anáhuac, en el municipio de San Nicolás de los Garza, al norte de la zona metropolitana de Monterrey y los vecinos han realizado quejas múltiples por el riesgo al que están sometidos. Al conocer el accidente salieron nuevamente a protestar.

Un familiar de otro de los fallecidos tiene temor a represalias y pide guardar su identidad, pero señala algunas situaciones que se dan al interior de la empresa y que, en su momento, le relataba el hoy occiso.

"Los supervisores los obligaban a meterse a un tipo de checador, que es un cuarto o tolva, y sin el equipo adecuado para entrar. Se metían y el aspa que viene en medio no llegaba hasta abajo por lo que el clorfenapir, no salía todo y se quedaban residuos pegados", cuenta.

Según la familia de los afectados, uno de ellos se sintió mal luego de estar expuesto al químico y con dolores de cabeza, por lo que acudió a la enfermería de la empresa y tras una inyección fue regresado a laborar.

"Si ellos sabían qué provocaba ese tipo de material, ¿por qué los obligaban a meterse ahí y con un equipo que no era debido?", interroga.

Clausuran la empresa Viaken

Apenas se supo del accidente el secretario de Salud, Manuel de la O, en conjunto con gobierno local de San Nicolás y la PROFEPA clausuraron la empresa.

La empresa, más no la Fiscalía que realizaba la investigación, a través de un comunicado, señalo: "Se concluyó que existen indicios que son consistentes con la existencia de un accidente de trabajo".

La inspección inicial señala que todos los afectados presentaron los mismos síntomas, dolor de estómago, dolor de cabeza y fiebre.

"Al llegar a casa se sintió mal y los síntomas fueron más fuertes y lo llevaron a la Clínica 43, pero ahí, lo querían incapacitar, pues les señalaban que era sospechoso de covid-19", relata el familiar de uno de los fallecidos.

Vecinos ven afectaciones en su salud

Pero el problema de Viaken afecta también a los vecinos de la colonia, quienes se quejan de olores insoportables y por gases. Exigen el cierre de la empresa y han salido a la calle a protestar, pero nadie les hace caso.

Manuel Vital, secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, descartó que los químicos hayan contaminado a colonias aledañas y mucho menos a las familias de la colonia Balcones de Anáhuac, donde se ubica la empresa.

"Un compañero dice que no tenían equipo especializado, les entraba polvo por la mascarilla, salían llenos de polvo y así se iban a su casas, ¿por qué no los capacitaron bien para manejar ese tipo de materiales?", interroga Sanjuanita González, la mamá de Luis.

"No quiero que la muerte de mi hijo quede impune y que nadie, ninguna familia pase por lo que hoy vivimos".

"Queremos justicia y justicia es que la empresa pague, el dinero no me importa porque mi hijo ya no me lo van a regresar. Lo que quiero es que caigan los responsables, porque si los hay".





