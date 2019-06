"Los uniformes neutros no resuelve el problema de la educación"

ARNOLDO GARCÍA/ CORRESPONSAL 05/06/2019 12:19 p.m.

Cd. Victoria, Tam.- -¿Le pondría usted falda a su hijo?

Tan solo la pregunta hace sonreír a los padres de familia y a uno que otro hasta soltar la carcajada.

"Es un pendejada estar ocupándose de eso cuando existen otros problemas más graves como es el deterioro de la calidad de la educación con la marcha atrás a la reforma educativa".

Padres y madres de familia entrevistados coincidieron en señalar que poner falda a los niños y pantalones a las niñas como el "uniforme neutro" en nada va a contribuir a que estos sean mejores estudiantes, a mejorar su aprendizaje.

María Alicia Martínez, madre de familia de un alumno de la escuela Himno Nacional, en Tamaulipas, comentó: "La medida únicamente demuestra la falta de capacidad en la secretaría de Educación para elevar la calidad de la educación. El uso de faldas o pantalones no va a resolver el problema de la enseñanza de los maestros y de aprendizaje de los alumnos".

"Creíamos que con la reforma educativa la calidad de la educación iba a mejorar pero la quitaron y ahora con eso del "uniforme neutro" creen van resolver el problema".

Por su parte, Pedro Hernández, padre de familia en la escuela Pedro J. Méndez, no se contiene y suelta la carcajada y mencionó: "Lo que queremos todos los padres de familia es que nuestros hijos aprendan, salgan bien preparados y capacitados de la Universidad, pero ello empieza desde el preescolar, primaria, pero ello no se va a conseguir usando faldas o pantalones".

También puedes leer: Niños y niñas podrán usar falda o pantalón en escuelas de CDMX

Y añadió: "Se va a resolver con que los maestros se preparen bien, no falten a dar clases, tengan más dedicación y empeño en su trabajo. No con esta pendejada del uso de las faldas o pantalones. Si así fuera lo permitiría pero todos sabemos que no es así".

En tanto Martha Castro, madre de familia en la escuela Martin Luther King, sostuvo: "más del 50 por ciento de las escuelas primarias se encuentran en ruinas y se ocupan de estas cosas absurdas que llaman el uniforme "neutro". Los maestros faltan, no enseñan debidamente, esos son los problemas de los cuales se deben ocupar las autoridades".

Los madres de familia coincidieron en que medidas como esta no van a resolver el problema de la educación en el país, que se encuentra en un enorme rezago y tiene otros orígenes.

Había confianza en que con la reforma educativa se avanzaría para mejorar la calidad de la educación, pero esta se echó abajo sacrificando el futuro del país, ante las presiones de los maestros.

Ante ello, Magdalena Moreno Ortiz, subsecretaria de Educación Básica en Tamaulipas, comentó que en en estado no hay ninguna consideración para el uso del uniforme "neutro" e insistió en que si el propósito es a educar a los niños y niñas sobre la discriminación y marginación no se requiere del uso de faldas o pantalones.

"En Tamaulipas tenemos el propósito de enseñar a los escolares a respetar y no discriminar a los migrantes, a los indígenas, a que los ayuden", dijo e insistió en que existen otras formas de discriminación mucho más graves.

Reiteró que el uso de faldas o pantalones no va a mejorar la calidad de la educación que es lo verdaderamente importa. Por ello son otras las medidas las cuales se deben tomar para una mejor enseñanza, reiteró.

A los niños que se les preguntó si usarían falda como uniforme escolar, simplemente se rieron, bromearon e hicieron chistes.

"Ahora si pareceríamos de aquel país como se llama... Escocia, escocés".

"¿Falda? Este tiene las piernas peludas". Jajajaja

"No, no voy usar faldas. Los pantalones son de los hombres y las faldas de las mujeres".

Pero en las niñas no hay tanto problema por usar pantalones. Hay más aceptación de uso entre ellas.

"Yo ya he usado pantalones y no pasa nada".

"No tendría problema en venir a la escuela con pantalones, incluso creo es más cómodo".

Por su parte la diputada Carmen Tuñón Cossio (PAN), expresó: "A mi no me gustaría ver a mis nietos con faldas. En las escuelas faltan pizarrones, pupitres, sanitarios, bebederos y andan con esas tonterías de las faldas y pantalones".

Una vez más la risa, la carcajada.

El diputado Rogelio Arellano Banda, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, en su típico tono de maestro rural, dijo: " los niños van a las escuelas descalzos y ya les quieren poner falta. No la chin...".

"Hay otras cosas muchas cosas más importantes por las cuales debemos preocuparnos y ocuparnos de resolver y no eso de las faldas o los pantalones", insistió.

Reiteró que no tenía respuesta a la pregunta pues le ganaba la risa. "Mejor sin palabras".

LEA TAMBIEN El líder de la luz del mundo obligaba a sus víctimas a usar faldas escolares Naasón Joaquín García usaba fotografías que tomaba a menores para intercambiarlas por videos que circulan en la Deep Web de niñas sometidas a abusos sexuales

LEA TAMBIEN Ofrecen en Rusia bono a empleadas que usen falda corta para "alegrar" a empleados Una empresa ofrece a sus empleadas 1.35 euros al día si visten falda o vestido para ir a trabajar. Eso sí, debe tener como máximo 5 cms por debajo de la rodilla

bl