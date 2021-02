Los retos de Guillermo Pacheco como gobernador interino de Puebla

PUEBLA (La Silla Rota).- Al rendir protesta como gobernador interino de Puebla, el priista Guillermo Pacheco Pulido advirtió que la entidad enfrenta un severo problema de inseguridad, impunidad y falta de recursos para procurar justicia.

A la par de hacer frente a la inseguridad, tendrá que cuidar la entidad en los próximos cinco meses, mientras autoridades electorales organizan y llevan a cabo el proceso electoral extraordinario para elegir gobernador por seis años.

De hecho, el siguiente fin de semana en los cientos de juntas auxiliares de la entidad renovarán a las autoridades. En algunos casos ya han denunciado coacción del voto e intervención de presidentes municipales, aunque está prohibido por ley.

Pacheco Pulido buscará la reconciliación de los poblanos, tras un conflicto postelectoral de más de cinco meses que radicalizó a la población y de frente a nuevos comicios a celebrarse a mediados del año en curso.

Rinde protesta a días de los 86 años

Al llegar a la sede del Poder Legislativo, donde rindió protesta como gobernador interino de Puebla, lo primero que manifestó fue preocupación por haber alcanzado el nombramiento que días antes solicitó al Poder Legislativo a través de una carta intención.

El ex presidente municipal de Puebla, emanado de las filas del Revolucionario Institucional, a partir de este día es gobernador interino de Puebla, tras la muerte de la gobernadora panista Martha Erika Alonso Hidalgo.

La panista perdió la vida el pasado 24 de diciembre cuando volaba con su esposo el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más, en un helicóptero Augusta. A casi un mes de los hechos, aún no existen una explicación del por qué la nave de desplomó cuando las condiciones climáticas eran óptimas y los pilotos experimentados.

Aunque inicialmente el PAN a través de su líder nacional, Marko Cortés pidió a la mayoría de Morena en el Congreso Local, respetar el origen partidista de Martha Erika Alonso, al momento de nombrar al interino, este día los diputados del albiazul respaldaron el nombramiento del priista.

Incluso, en la terna que analizó la comisión de Gobernación del Poder Legislativo, Acción Nacional impulsó el perfil del encargado de despacho del gobierno de Puebla, Jesús Rodríguez Almeida, aun cuando incumplía con los requisitos que establece la Constitución de Puebla.

Es decir, a casi un mes de la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso, y tras reuniones con liderazgos del albiazul, los panistas propusieron a Rodríguez Almeida, quien es inelegible porque carece de la ciudadanía poblana, según explicaron este día legisladores locales.

Así, de entre más de 60 ciudadanos que presentaron su carta intención de ocupar el interinato, este lunes con 40 votos a favor y una abstención, el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, a sus casi 86 años de edad fue electo gobernador interino de Puebla.

Interrogado sobre su sentir, al descender del vehículo que lo dejó afuera del Congreso Local, expresó a bote pronto que más que emocionado estaba preocupado.

Y es que Puebla en los últimos meses ha visto crecer la incidencia delictiva por la presencia de grupos criminales dedicados al robo de combustible y delitos de alto impacto. La presencia de grupos como el Cartel Jalisco Nueva Generación ha dejado mantas y cadáveres en vía pública para evidenciar su presencia en la entidad.

“Puebla es un estado que está encarcelado en la injusticia, en la miseria, en la inseguridad; esto no lo afirmó yo solamente, lo vemos en la prensa de hoy, en la de ayer, en la de antier.

“Atracos, asaltos, violaciones, robos a los hogares, robos en carretera, robos a los ferrocarriles nacionales, a las propias instituciones comerciales. Puebla está pasando por un momento difícil.

“Voy a hablar rápidamente de uno de los sistemas (SIC) de porqué tenemos inseguridad. Yo diría que esto se debe a que hay dos instituciones fundamentales en nuestro estado que han sido en cierto aspecto, aclaro, abandonadas; no sé si por el propio Ejecutivo o porqué institución, que son encargadas de combatir la impunidad, y la impunidad es lo que nos está haciendo daño (…) esas instituciones son la fiscalía (FGE) y el Poder Judicial del Estado.”

Advirtió que el Tribunal Superior de Justicia, el cual presidió por nueve años, durante los sexenios de los priistas Melquiades Morales Flores y Mario Marín Torres –cuando explotó el escándalo Cacho-Marín del que la periodista acusó fue cómplice- requiere de mayores recursos, manifestó.

“El problema está en la carencia de dinero, una institución no puede trabajar si no tiene los elementos materiales y humanos para cumplir con su función".

Y, en la sede del Poder Legislativo expresó a los diputados locales que el dinero que destinaron este año para combatir la impunidad: “no es lo que se necesita”.

El señalado de represor habla de la unidad de los poblanos

Guillermo Pacheco fue criticado por la periodista Lydia Cacho. Lo acusó de ser cómplice de la tortura de la que fue víctima por órdenes del entonces gobernador Mario Marín Torres.

Pacheco Pulido era presidente del Tribunal Superior de Justicia cuando “el gober precioso” encarceló, en diciembre de 2005 a Lydia Cacho, por hacer pública una red de pederastas de la que participaron Jean Succar Kuri y el textilero Kamel Nacif, amigo del mandatario poblano.

El escándalo de dimensiones nacionales detonó un 14 de febrero de 2006, cuando Marín Torres asistió al informe de Pacheco Pulido.

a periodista al conocer de la nominación de Morena levantó la voz, debido a que su detención fue posible porque una juez giró la orden de aprehensión por los delitos de difamación y calumnias. Ella estuvo a punto de ser violada en el penal de San Miguel.

A 13 años de distancia, el ahora gobernador interino expuso que el estado de Puebla “tiene problemas de discusiones políticas severas”.

“No se trata de una unidad que quite derechos, no se trata de una unidad que impida demandas (…) es buscar la solidaridad social, la solidaridad implica, necesariamente, no una uniformidad, sino un compromiso de los poblanos consigo mismos y con la sociedad y con sus instituciones (…) la unidad debe vivir esa pluralidad.”

A 13 años de distancia, los políticos que desaparecieron de la vida pública durante el morenovallismo, han empezado a manifestar su respaldo a Pacheco Pulido.

En campaña, en columnas locales trascendió que el ex gobernador Mario Marín había financiado la campaña de Morena y puesto a trabajar su estructura a favor del ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien tiene pendiente de esclarecer la aeronave en la que perdió la vida el matrimonio Moreno Valle-Alonso.

