"Los que no tengan posibilidad de cubrir, no lo hagan": AMLO sobre accidente de periodistas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador conversó con algunos periodistas heridos en el accidente carretero del pasado sábado, cuando se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, donde declaró que los medios de comunicación que no tengan las posibilidades económicas para cubrir sus gastos y traslados en las giras, no lo hagan.

Sin embargo, el mandatario también asumió la responsabilidad del incidente automovilístico en la carretera federal 15, en el tramo Navojoa-Ciudad Obregón, en el que la camioneta donde viajaban periodistas de la Fuente presidencial se volcó por fallas mecánicas.

Asumimos la responsabilidad y también dejar en libertad, para que los que no puedan cubrir, porque no tengan posibilidad de hacerlo, no haya condiciones, que no se arriesguen", pronunció ante algunos periodistas heridos.

Fue el pasado sábado cuando la camioneta tipo Van, con placas del Estado de Sonora se salió de la carretera y se volcó en su lado izquierdo, al lugar acudieron paramédicos, quienes trasladaron a 10 comunicadores a recibir atención médica.

Este domingo, el presidente López Obrador terminó su gira de trabajo por pueblos indígenas de Sonora en la comunidad de Punta Chueca, en Hermosillo, donde habitan integrantes de la etnia Seri.