Los priístas Chidiac y Doger negocian candidatura al gobierno de Puebla

PUEBLA (La Silla Rota).-El fin de semana el Partido Revolucionario Institucional (PRI) definirá su candidato a la gubernatura, afirmó su dirigente estatal, Jorge Estefan Chidiac. El diputado federal negó que exista una negociación para ceder la plaza al PAN y este día desayunó con Enrique Doger Guerrero, quien le disputa la nominación al gobierno del estado y tras presentar su renuncia como delegado del IMSS evitó responder si aceptaría la candidatura, pero a la presidencia municipal de Puebla.

Como líder estatal del tricolor, aseguró que él, junto con Doger Guerrero y Juan Carlos Lastiri Quirós, sub secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu, también interesado en Casa Puebla, aparecerán en las boletas electorales de este año.

En Puebla, durante las elecciones concurrentes del mes de julio se elegirá presidente de la República, senadores y diputados federales y locales. También se renovarán las 217 presidencias municipales, entre las que destaca la de la capital.

Estefan Chidiac sostuvo que es igual de competitivo que Enrique Doger y Juan Carlos Lastiri. Consideró que se equivocan quienes señalan que su nominación a la gubernatura sería signo de debilidad para el PRI y una confirmación de que existe una negociación para que el tricolor pierda la gubernatura.

“El presidente del partido, Jorge Estefan no es ni timorato, ni cobarde y ya lo he demostrado, porque he sido el que más duras batallas he dado contra Rafael Moreno Valle (ex gobernador de Puebla). Las di cuando fue candidato él y las di cuando fue candidato el actual gobernador (su cuñado, José Antonio Gali López Fayad)”, afirmó al lado de Doger Guerrero.

Si mi postulación fractura al partido, prefiero no competir, agregó. “Prefiero que esté Doger y Lastiri en el proyecto y no parezca que secuestré al partido o me apropié de una candidatura”.

Aunque admitió su cercanía con el candidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade, negó que le haya pedido alguna candidatura.

“Estoy dispuesto a quedarme en la presidencia del partido a llevar la campaña. Soy cercano al doctor Meade, para mí el proyecto del doctor Meade es antes que mi proyecto personal, si determina que tengo que ir a alguna también lo haré, claro que no rechazaría ninguna (candidatura), ni estoy pidiendo ninguna (candidatura)”.

Doger Guerrero evitó confirmó si presentará su registro como precandidato a la gubernatura o lo negociará por la nominación a la presidencia municipal de Puebla, al argumentar que no es un asunto de puestos.

“No es momento de señalar (si aceptaría la candidatura a la presidencia municipal), no es una competencia de puestos, es un proyecto que necesitamos impulsar para Puebla, un proyecto que no implique la continuidad de un gobierno que ha dejado al estado sumido en la inseguridad y la pobreza”.

Trascendió que existe un acuerdo para que Estefan Chidiac sea el candidato a la gubernatura, Juan Carlos Lastiri vaya por el Senado de la República y Enrique Doger sea nuevamente candidato a la presidencia municipal de Puebla, posición que ya ocupó en el trienio 2005-2008.

El sub secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu, el pasado fin de semana tenía programado juntar unas 300 mil firmas a través de la estrategia “Tú decides el PRI que quieres” y realizar un evento masivo para mostrar la fortaleza de su estructura, pero lo canceló. Publicó en su cuenta de Twitter que fue por un acuerdo con el delegado del CEN, José Olvera y con el dirigente estatal, Jorge Estefan Chidiac.

Las reglas del PRI

La dirigencia nacional emitió este fin de semana la convocatoria para elegir al candidato a la gubernatura de Puebla a través de una Convención de Delegadas y Delegados programada para el 20 de febrero.

La Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del PRI recibirá las intenciones de los aspirantes a la gubernatura el 27 de enero y el registro de precandidatos será el 31 de enero ante la Comisión Estatal de Procesos Internos. Sus integrantes, 24 horas después validarán las inscripciones.

El PRI dejó abierta la posibilidad de integrar una alianza estatal, aunque el PVEM y el PANAL han optado por ir solos en los comicios para elegir gobernador, Congreso Local y 217 presidentes municipales. A diferencia de lo que sucede con la elección presidencial, en la que si van aliados con el tricolor.









