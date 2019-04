Los políticos vinculados con la red de pederastia en "Los Demonios del Edén"

REDACCIÓN 17/04/2019 06:16 p.m.

Lydia Cacho abrió una cloaca muy oscura y maloliente cuando publicó su libro "Los Demonios del Eden". En él evidenciaba una red de trata, prostitución infantil, pornografía infantil y lavado de dinero liderada por empresarios y protegida por políticos en Cancún, Quintana Roo.

Los dos principales señalados en la investigación de la periodista y escritora fueron los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif Borge, conocido como "El Rey de la Mezclilla", el primero detenido y sentenciado, el segundo con una orden de aprehensión liberada.



Pero no sólo son ellos, al menos tres políticos han sido relacionados con esta red de pederastia ya sea directa o indirectamente.

Jean Succar Kuri y Kamel Nacif Borge

Miguel Ángel Yunes

El exdiputado –local y federal-, exsecretario de Gobierno y exgobernador de Veracruz, panista, así como priista, Miguel Ángel Yunes es el político señalado de forma más directa en esta red de pederastia.

En el libro de Cacho se encuentra el relató de "Emma", la principal víctima de esta red de pederastia, quien asegura que Yunes es muy amigo de Jean Succar Kuri y Kamel Nacif Borge.

El exgobernador, relata la víctima, acudió varias veces a las Villas Solymar de Cancún para reunirse con Succar Kuri.

En una de esas ocasiones Yunes arribó con Sandra, su amante, quien traía a su hija Sofía, de ocho años, y a su sobrina Tania, de nueve.

Succar le comentó a "Emma" que esa niñita (Sofía) estaba preciosa y que la quería tocar, pero que "seguramente" Yunes tenía sexo con ella.

De acuerdo con "Emma", Miguel Ángel sabía todo sobre la red de pederastia de Succar Kuri, pero no hizo nada al respecto, al contrario, participó en ella.

"El señor (Yunes Linares) supo de mi historia y sabía que su amigo (Succar Kuri) estaba cometiendo un ilícito y nunca hizo nada al respecto. Me vio muchas veces ahí, sabía que yo era una niña de 13 o 14 años que estaba con un señor de 53 años y no hizo nada"

Por su parte, la periodista ha sentenciado: "Las niñas (victimas de pederastia) dijeron a la PGR sobre Yunes, lo describieron físicamente, lo refirieron como un político, como amigo cercano de Succar".

Al respecto, Yunes ha negado los señalamientos en su contra: "Categóricamente lo digo, es absolutamente falso el señalamiento de pederastia que me han hecho".

Incluso, Francisco Garfias –en una columna en Excélsior– difundió las palabras de Sofía, sobrina suya y una de las supuestas víctimas de Yunes, quien rechaza los señalamientos de que fue abusada por el exgobernador veracruzano.

"No es cierto que Miguel Ángel Yunes abusó de mí. No entiendo por qué las necesidades políticas son superiores o más importantes que los vínculos de afecto. Él fue mi padrastro, me apoyó, pero nunca abusó de mí, nunca"

Emilio Gamboa Patrón

El exdiputado, exsenador y priista, Emilio Gamboa Patrón ha estado involucrado en esta red de pederastia pero de una forma indirecta.

Si bien, sobre sus hombros no pesas acusaciones de que sea un pederasta, si de tráfico de influencias, de ser parte importante de la red de protección que particularmente benefició a Kamel Nacif Borge, pero también a Succar Kuri.

El tráfico de influencias se vio evidenciado cuando La Jornada publicó una serie de conversaciones entre Nacif Borge y Gamboa Patrón.

El entonces legislador acata órdenes del empresario para darle reversa a una reforma relacionada con las apuestas y el juego, al cual Nacif Borge era fanático.

Emilio Gamboa Patrón: Papito, ¿dónde andas, cabrón?

Kamel Nacif Borge: Pos aquí estoy en el pinche pueblo de los demonios, papá.

EGP: Pero, ¿dónde andas, mi rey?, porque hablo todo el día bien de ti pero te pierdes, hijo de la chingada.

KNB: Pues ando chingándole, no queda de otra.

EGP: ¿Pero vas bien?

KNB: Mira, mientras estoy vivo me va bien.

EGP: No, no, no, pero estás bien, ¿no?

KNB: Así es mi rey.

EGP: Bueno, cuídateme mucho y nos vemos pronto cabrón.

KNB: ¿Y cómo estás tú, senador?

EGP: Uy, a toda madre. Aquí echando una comida aquí con unos senadores y si te cuento.

KNB: ¿De dónde?

EGP: Vamos a sacar la reforma del Hipódromo cabrón, ya no del juego, del Hipódromo.

KNB: ¿Para qué?

EGP: Para hacer juego allí, cabrón.

KNB: ¿Cómo?... (Pausa) ¿Bueno?

EGP: ¿Cómo lo ves?

KNB: No, no la chingues.

EGP: Entonces lo que tú digas, cabrón, por allí vamos, cabrón.

KNB: Dale pa´atrás, papá.

EGP: Pos entonces va pa´atrás, esa chingadera no pasa en el Senado.

KNB: Ahuevo.

EGP: Ok.

KNB: Pos ahuevo.

EGP: Te mando mi cariño.

Al igual que Yunes, Gamboa Patrón negó los señalamientos, aceptó, sin embargo, conocer a Nacif Borge de varios años atrás.

Mario Marín

El exgobernador de Puebla, Mario Marín, protagonizó uno de los momentos más oscuros de la política mexicana cuando se filtró una llamada que recibió de Nacif Borge por felicitarlo tras la detención de Lydia Cacho, luego que él la acusara de difamación y calumnia.

En la conversación no solo se evidencia la relación política y económica que hubo detrás de la captura, tortura y demás violaciones a los derechos humanos de la que fue víctima la periodista, sino la presunta pederastia de Mario Marín.

Mario Marín: Quiúbole, Kamel.

Kamel Nacif Borge: Mi gober precioso.

MM: Mi héroe, chingao.

KNB: No, tú eres el héroe de esta película, papá.

MM: Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona (Lydia Cacho). Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Que no se quiera hacer la víctima, no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras.

KNB: Así es. Yo te hablé para darte las gracias. Sé que te metí en un problema pero...

MM: No'mbre, a mí me gustan esos temas. Coincido contigo en que, jijos de la chingada, en esos temas... digo... no somos santos, desde luego, pero si alguien tiene pruebas que las presente. Y si no que se calle la boca.

KNB: Oye, pero en algo tan vergonzoso, mi distinguido. Porque es vergonzoso. Y yo para darte las gracias te tengo aquí una botella bellísima de un coñac que no sé adónde te la mando.

MM: Pues a Casa Puebla.

KNB: Yo te la quería dar personalmente, pero estás todo ocupado.

MM: Mándamela a Casa Aguayo, para echármela.

KNB: ¿Te la vas a echar? Pues entonces te voy a mandar dos, no una.

Cuando Nacif Borge le ofrece dos botellas de coñac, no se trataría de la bebida alcohólica precisamente, sino de dos menores de edad, prostitución infantil.

En su momento, Marín fue cuestionado al respecto, a lo que solo atinó a responder: "Yo no leo chismes".

