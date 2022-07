"Los padres hemos fallado": advierten riesgos de salud por embarazo adolescente en NL

MONTERREY. - Los embarazos en adolescentes son un problema de salud pública que implica complicaciones para la madre y para los recién nacidos, con un mayor riesgo de nacimientos prematuros y alteraciones nutricionales, además hay complicaciones psicosociales, advierten expertos.

De esta manera, autoridades y especialistas en el tema, buscan disminuir las tasas de embarazos en adolescentes y enfrentar el problema que afecta a las familias.

Sin embargo, a pesar de que, durante los últimos seis años, la incidencia de embarazos adolescentes disminuyó 4.5 puntos porcentuales, sigue siendo un problema de salud pública en Nuevo León con casi 10 mil al año, explicó la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín.

"Se han tenido importantes logros en los últimos años, entre el 2015 y el 2021 se ha documentado una disminución de la tasa de embarazos adolescentes", añadió.

La funcionaria citó cifras del cierre del 2021 con 13.7%, lo que representa una disminución del 4.5% respecto al porcentaje registrado en el 2015 que fue de 18.2%.

"Las cifras preliminares para el 2021 cierran en 43.27 embarazos por cada mil mujeres habitantes en edad reproductiva y 1.08 para adolescentes entre 10 y 14 años", dijo.

A nivel nacional, Nuevo León se encuentra en el cuarto lugar con el mejor porcentaje de embarazo en este grupo de edad.

Ahonda en las cifras y destaca que aproximadamente uno de cada cinco niños que nacen en el Hospital Regional Materno Infantil tiene una mamá adolescente. El hospital registra en promedio 350 nacimientos con madres menores de 19 años de edad por mes.

Los nacimientos registrados en los sistemas de Salud de Nuevo León como el Hospital Materno Infantil y el Metropolitano, de madres adolescentes es de 27.9%. En total durante el 2021 se registraron 9 mil 662 embarazos adolescentes.

EL CASO DE DIANA Y SUS HIJAS

Diana R. C, vive en el municipio de Guadalupe, tiene dos hijas, una de 16 años y otra de 18, pero ésta última se embarazó a los 16 y ahora tiene una bebé, la muchacha dejó la escuela, ya no estudió y ahora le ayuda a su madre en la venta de comidas. A su niña la cuida la abuela, con quien viven. Son todas mujeres; Diana y su marido se separaron y ahora él se olvidó de sus hijas.

Atribuye el embarazo de su hija a que no hubo quien le guiara, pues ella en el trabajo todo el día, la abuela ya anciana, y "pues la muchacha hizo lo que quiso".

Hoy, Diana se dedica a seguir con su trabajo, pero también a cuidar de que su otra hija "no me salga con domingo siete"

UN TEMA ALEJADO DE LOS PADRES Y LAS AUTORIDADES.

Para Luz María Ortiz Quintos, presidenta del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, han fallado los padres de familia y las propias autoridades educativas, pues dice que sorprenden las cifras que se dan a conocer, pues en el interior de las casas, durante la pandemia se dio este tipo de situaciones o de abusos en el sexo.

"Es un tema que tiene un rezago de atención por parte de las autoridades en cuanto a salud psicológica, emocional y física.

"Es algo que preocupa mucho no se hace ningún esfuerzo por parte de la autoridad de salud y educación. Se piensa que están los menores garantizados en seguridad, protección y salud en ley respectiva, pero no es así y ahí están las consecuencias".

Ortiz Quintos, quien también ha sido presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, recuerda que han propuesto a las autoridades un plan integral desde primaria y secundaria en educación sexual, donde no sólo se les diga a los alumnos que deben usar anticonceptivos, sino, agrega, decirles que su acción traerá una persona más y con ellos las consecuencias sociales y económicas que vienen.

Ortiz Quintos refiere que los padres también han fallado, pues en Nuevo León existe el tabú en la gran mayoría, de no tocar el tema. "Los padres hemos fallado, estamos muy mal, seguimos en las viejas costumbres de no hablar sobre el tema, de no tener el valor y la confianza para platicar", remata.

"NO SE PUEDE HUIR DE LA PROBLEMÁTICA"

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú, titular de la oficina Amar a Nuevo León, afirmó que no se puede seguir huyendo de esta problemática, cuya solución es responsabilidad de gobiernos, instituciones y sociedad civil.

"En Nuevo León nos distinguimos por ser visionarios y partimos de esas voces de mujeres para reconocerlas y reafirmar la lucha contra el embarazo adolescente, el éxito de esta estrategia será producto de una coordinación profunda y dependerá del involucramiento no solo del gobierno, sino también de la sociedad civil, de las comunidades, de los padres y madres de familia, de las y los adolescentes, del sector privado", puntualiza.

"Disminuir el embarazo adolescente sí es posible, pero prevenirlo requiere de todas y de todos, ser parte de esta mesa me impulsa e inspira a trabajar por todas ellas, juntos podemos diseñar un Nuevo León incluyente, participativo y con respeto a los derechos sexuales responsables e informados".

