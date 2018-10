Los migrantes son ángeles que nos visitan: Arzobispo de Monterrey

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 21/10/2018 04:39 p.m.

MONTERREY, Nuevo León.- El Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López hizo un llamado a no criminalizar a los migrantes los que calificó de "angeles que nos visitan" y hasta anunció una nueva casa para ellos en Monterrey.

El prelado salió en defensa de los migrantes que están en la frontera sur de México y rechazó que sean criminales.

Por las redes sociales circulan ideas equivocadas que criminalizan a todo aquel que se mueve, sabemos que no es así, que por uno o algunos que cometen un ilícito, a veces incluso forzados por una necesidad, no son los migrantes que pasan por nuestras ciudades".

"Para nosotros son ángeles que nos visitan, y es una palabra de Dios que hay que oír con mucha humildad, para que el bienestar que nosotros tenemos no sea una barrera, no sea un muro que no nos permita ver tanta necesidad".

El Arzobispo considera la necesidad de cambiar la percepción del fenómeno migratorio que está ocurriendo en todo el mundo, pero nunca señalarlos o acusarlos de lo que no son.

Ante ello, la Arquidiócesis de Monterrey anunció la construcción de Casa Monarca, en la Colonia Santa María, en el municipio de Santa Catarina al poniente de la zona metropolitana para asistir a los migrantes.

El proyecto, inicia operaciones a partir del próximo año y se suma a los otros albergues católicos que existen en el área metropolitana, como Casa Santa Martha y Casa Nicolás.

Aunque Casa Monarca existe desde hace tres años con labores de asistencia y servicios jurídicos a las personas migrantes, ahora tendrá capacidad para dar albergue a más de 100 personas en tránsito, muchas de ellas en busca de llegar a la frontera norte.

Apoyaron al Arzobispo Cabrera López en sus declaraciones un grupo de sacerdotes y la hermana Consuelo Morales, que encabeza la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.

La declaraciones del Arzobispo reflejan la postura de la Arquidiócesis de Monterrey, a través de su Comisión Diocesana de Atención Integral a Personas Migrantes, para no criminalizar a quienes cruzan sin documentos por el País.

Monterrey se ha constituido como una ciudad de paso de los migrantes centroamericanos y aún de otros países que van en busca de Estados Unidos a través de Tanaulipas.

