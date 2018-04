EX GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN

Los hombres cercanos a Rodrigo Medina que van por el poder

A pesar de los procesos que ha enfrentado en su contra por desvío de recursos, el ex gobernador de Nuevo León ha logrado colocar como candidatos a varios de los suyos

DAVID CASAS / CORRESPONSAL 03/04/2018 04:39 a.m.

Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León. (Foto tomada de la web)

Monterrey (La Silla Rota) - A pesar de los procesos que ha enfrentado en su contra por desvío de recursos, el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, ha logrado colocar como candidatos a varios personajes que formaron parte de su gobierno para este proceso electoral.

Vinculan a proceso a exgobernador de NL, Rodrigo Medina

En los registros del Partido Revolucionario Institucional, del que él es parte aún, están como aspirantes a algún cargo quien fuera su procurador, Adrián de la Garza; su ex secretario de gobierno, Álvaro Ibarra; Lorena de la Garza, ex titular de Turismo.

Además de Francisco Cienfuegos, edil de Guadalupe y cercano suyo en su gobierno que va por una diputación plurinominal. También considerados "incondicionales" como Jorge Mendoza y Martha Santos, en fórmula para el Senado, y Marco González y Alhinna Vargas, la reelección como diputados locales.

Por la curul local va su ex secretario de gobierno, Álvaro Ibarra y Juan Manuel Cavazos hijo del líder de la burocracia estatal Oliverio Tijerina, Epigmenio Garza y Lorena de la Garza también están en la lista para una diputación local. Esta última es secretaría general del PRI y fue un tiempo titular de Turismo.

De la Garza, al igual que su jefe Medina enfrenta también acusaciones del gobierno del Estado por manejos no claros en el cargo.

Rosalva Llanes, impulsada por Humberto Medina Ainslie, padre del ex gobernador, es diputada local y va por la federal en tanto otro de sus amigos, Óscar Cantú, Alcalde de Apodaca quiere ser diputado federal.

Y en el PRI estatal además de su ex titular de Turismo que ocupa la secretaría General, la presidencia del partido recayó en Pedro Pablo Treviño a quien Medina hizo diputado federal y funcionario en su gobierno.

Medina de la Cruz -2009-2015, es acusado por el gobierno actual de presuntas irregularidades en apoyos a la armadora asiática Kia establecida en Nuevo León, por más de tres mil millones de pesos.

Desde la llegada del Bronco en octubre de 2015 prometió encarcelarlo, pero solo logró que estuviera 19 horas en Topo Chico en enero de 2017. Desde entonces se registra el pleito legal entre los abogados de ambos bandos y en donde pareciera que el ex mandatario gana.

El Bronco llegó a declarar que el gobierno Federal protege a Medina y acusa a los jueces federales de ampararlo.

Todos los jueces tienen corazón priísta. Estoy seguro de que Rodrigo Medina tiene complicidades, con alguien que lo defiende de la federación y eso hace que de repente alguien le quiera dar una atención especial".

Los jueces empantanan el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, porque todas las semanas amparan a Medina de la Cruz y se tiene que hacer el proceso de demostrar que estamos haciendo las cosas bien, acusa.

Por otro lado, priistas que creen que Medina desprestigia al partido han solicitado expulsar a los militantes que son vinculados a proceso por actos de corrupción, incluido al ex gobernador.

La demanda la hicieron por medio de un documento firmado por los priistas Benjamín Clariond, ex alcalde de Monterrey y ex gobernador del estado; por el ex alcalde de Escobedo y ex diputado federal Abel Guerra; de su esposa la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores y por otros militantes.

Estaremos presentando las peticiones de sanciones contra todos los ex funcionarios de la administración medinista que vayan siendo vinculados a proceso. Somos militantes priistas que queremos que se empiece a limpiar el nombre del partido y que se suspendan los derechos de todos aquellos militantes que incurrieron en actos de corrupción".

Ya pasaron casi dos años de la petición y la Comisión de Justicia Partidaria del PRI no ha dado respuesta.

El líder del PRI en Nuevo León, Pedro Pablo Treviño Villarreal, dice que el partido no está descartando ni impulsando su expulsión, sino que se limitan a estar atentos a que los procesos sean llevados con apego a derecho.

Es un ciudadano más, es miembro del PRI y él está enfrentando los procesos que, hay que decirlo también, no ha sido sentenciado en ninguno de ellos. Él ha ido enfrentando los procesos y lo que nosotros pedimos para él y para todos los que han sido involucrados en algún proceso de esta naturaleza es que se apegue a la ley", mencionó.

"Hoy, desde aquí, a todos los compañeros priístas que son acusados injustamente, les decimos que cuentan con la fuerza de la razón y de la solidaridad priista. Que su instituto político los acompaña porque ya estamos hartos de abusos y mentiras que sólo buscan engañar a los nuevoleoneses", defendió el priista.

