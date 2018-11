Los fantasmas de Ramón Herebia, jefe policiaco de Orizaba

MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA/ CORRESPONSAL 05/11/2018 12:16 p.m.

ORIZABA, Veracruz (La Silla Rota).-Desapariciones de empresarios, agresiones a indígenas, amenazas contra periodistas y activistas y la ejecución de dos hermanos en manos de la policía que dirigió durante más de una década, son los fantasmas que persiguen a Juan Ramón Herebia Hernández, director de Gobernación de Orizaba.

El agravio más reciente en el que Herebia se vio involucrado fue el asesinato de Román y Ernesto Pérez González (de 31 y 33 años de edad, respectivamente). El jefe policial es señalado por la madre de las víctimas de haber alterado la escena del crimen y negado atención médica a los jóvenes que murieron desangrados frente a su domicilio. Por estos hechos, seis policías fueron imputados por el delito de homicidio calificado.

Herebia Hernández no ha sido llamado a rendir cuentas por la procuraduría veracruzana y se pronunció inocente del atentado contra los hermanos Pérez González al mencionar que fue víctima de un escarnio público en redes sociales. Por ello pidió licencia a su cargo por 90 días, mientras concluyen las investigaciones.

"Me voy satisfecho de haber cumplido con mi obligación. Durante 18 años he servido a Orizaba en forma responsable y honesta buscando lo mejor para la ciudad (...) a lo largo de mi vida he sido rescatista de protección civil, bombero, y con el tiempo delgado de tránsito y titular de la policía municipal", expuso en rueda de prensa.

De acuerdo con lo referido por el funcionario, ha colaborado en las administraciones de Martín Gaudencio Cabrera Zavaleta (2000-2004); Emilio Stadelmann López (2004-2007); Juan Manuel Díez Francos (2007-2010); Hugo Chahin Malluly (2010-2013); Juan Manuel Diez Francos (2013-2017); e Igor Fidel Rojí López (2017-a la fecha).

A lo largo de este tiempo, Herebia ha registrado numerosos hechos señalados como violatorios de los derechos humanos. E-Consulta Veracruz presenta los casos más polémicos, de los cuales, Herebia ha librado responsabilidades en su mayoría.

1.- Periodista y activista acusa detención arbitraria y amenazas de muerte

El 09 de julio de 2018, el periodista independiente e integrante del colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba A.C. Oliver Coronado Paz denunció públicamente una detención arbitraria por parte de elementos de la Policía de Orizaba, además de recibir amenazas de muerte del director de Gobernación Juan Ramón Herebia.

Según lo relatado por el también catedrático de la Universidad Veracruzana (UV) el 05 de julio del año corriente elementos de dicha corporación lo abordaron en una parada de autobús mientras él tomaba algunas fotografías en las inmediaciones de un gimnasio, propiedad del funcionario del Ayuntamiento de Orizaba.

Pese a que Coronado Paz se identificó con los uniformados, ellos lo interrogaron con palabras altisonantes y posteriormente lo trasladaron a la Inspección de Policía en calidad de "presentado" sin que se le expusiera los cargos en su contra o alguna orden de aprehensión.

"Alrededor de 12:05 horas me introdujeron a la comandancia de policía ubicada en el sitio conocido como Tugrablock, sin que existiera algún procedimiento oficial, sino hasta 12:55 horas cuando me hicieron firmar un documento que tenía marcada mi hora de ingreso y presentación", expuso el activista en rueda de prensa.

"¿Qué chingados hacías tomándole fotografías a mi negocio? -preguntó Herebia al activista- Para tu pinche desgracia esta ciudad está hasta la madre de cámaras de seguridad que yo controlo y vigilo. Así que a partir de hoy cuando andes caminando en la calle te vas a tener que voltear, te vas a tener que voltear porque voy a estar en tu nuca. Y por aquí hagas una chingadera te va a cargar la chingada y vas a ser uno más de esos periodistas muertos; criminales que han sido encontrados en los lotes baldíos", expuso Coronado.

Agregó, "me sacó tres fotografías de mujeres que no conozco y palmeándome en el escritorio me dijo, A ver, cabrón, ¿cuál de estas pinches viejas te contrató?, ¿para cuál de estas pinches viejas trabajas? dile a tus pinches cómplices si aún con esta advertencia algo le pasa a mi negocio o a mi familia, voy a ir sobre ti y te voy a sacar de donde estés y con mis manos te voy a sacar las tripas".

Por estos hechos, Coronado Paz interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra Ramón Herebia responsabilizándolo de alguna agresión en su contra. El director de Gobernación confirmó la detención contra el activista, pero negó las amenazas de muerte. El caso no ha sido concluido por la autoridad.

2.- Desaparición forzada a empresario poblano

El 18 de octubre de 2014, cuando Ramón Herebia ya encabezaba la Policía Municipal, ocurrió en Orizaba la presunta desaparición forzada de Zito Ángel Zanatta, hermano del diputado local priista de Puebla, Rosalío Zanatta Vidaurri, ocurrida el pasado 18 de octubre de 2014.

Con base en la averiguación 728/2014, retomada en el libro "El infierno de Javier Duarte, crónicas de un gobierno fatídico", Ángel Zanatta fue detenido a las afueras del bar Platinum Nigth Club, tras protagonizar un escándalo en estado de ebriedad. Posteriormente fue trasladado a los separos de la policía municipal de Orizaba.

Aunque videograbaciones comprobaron la detención de Ángel Zanatta en dicho sitio, el informe 067064 y 067065 de la Policía Municipal detalló que la captura se hizo se realizó en el bar gay Queens, a unos 30 metros del Platinum Nigth Club.

De acuerdo con testigos, Zito Ángel Zanatta fue puesto en libertad sin recibir ninguna multa, ni acreditársele la comisión de un delito. Una vez fuera de la comandancia municipal fue privado de su libertad por un comando armado que huyó a bordo de una camioneta color negro. Los hechos se registraron a las 4: 15 horas del 18 de octubre.

Por este delito, hasta la fecha, ocho policías municipales permanecen detenidos y vinculados a proceso por desaparición forzada, incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad, causa penal 1/2015. Juan Ramón Herebia no fue requerido por la autoridad.

"El modo de operar (de los policías municipales de Orizaba) era detener y entregar a sus detenidos a Los Zetas, pusieron (sic) al hermano del diputado Zito Zanatta, entre otros. Tarde o temprano los alcanza el brazo de la justicia", explicó un directivo de la Fiscalía General del Estado al reportero de Proceso, Noé Zavaleta.

A raíz de los hechos, el Mando Único de la SSP asumió el control de la seguridad en Orizaba y los mandos municipales fueron relevados de la corporación. Cuatro elementos de esa corporación permanecen prófugos de la justicia.

3.- Comandante de Herebia fue "levantado" de su casa; está desaparecido

En junio de 2014, el comandante de la Policía de Orizaba Pedro Ángel Márquez Mendoza, alias "El Rambo" fue sustraído de su domicilio por un grupo armado, aparentemente custodiado por elementos federales; desde entonces permanece desaparecido.

Con base en registros periodísticos, que fueron respaldados por el entonces munícipe Juan Manuel Diez Francos, los hechos se registraron alrededor de las 03:15 horas en el domicilio del policía, ubicado en calle 1 de Mayo número 8 de la colonia Cidosa.

Una veintena de pistoleros rompieron la cerradura del portón principal de la vivienda de El Rambo y frente a su familia fue sometido en el piso y agredido físicamente. El mando policial se habría entregado con sus captores, cuando ellos sometieron a integrantes de su familia, a quienes además golpearon y encañonaron.

Tras esta desaparición, el alcalde Juan Manuel Diez, ofreció una rueda de prensa donde expuso que el paradero del comandante Rambo fue tratado de localizar en penales federales, sin embargo no hubo respuestas favorables. El edil priista reconoció que sería "difícil" aportar más indicios sobre el trabajador de ese Ayuntamiento.

4.- Activista denuncia intento de homicidio en su contra; acusa a policías de Herebia

El 5 de julio del 2016, una patrulla municipal, que circulaba a exceso de velocidad, impactó contra de un taxi y provocó la muerte de una pasajera. Al lugar de los hechos, en el bulevar Circunvalación, acudió Jairo Guarneros Sosa, dirigente del grupo regional independiente de taxistas de Orizaba (GRITO), quien grabó los rostros de los oficiales responsables del infortunio y exigió justicia a través de las redes sociales.

Al día siguiente, Sosa Guarneros sufrió un intento de homicidio a las afueras de su domicilio al recibir un impacto de bala. Tras varios días de recuperación, el activista denunció que a raíz de inculpar a subordinados de Herebia Hernández, recibió amenazas en su contra. "Ya bájenle o habrá más muertos", le advirtieron patrulleros orizabeños.

5.- Detienen a orizabeño por documentar detención arbitraria a comerciante

El 26 de mayo de mayo de 2018, un ciudadano que grabó con su celular una detención arbitraria en la vía pública contra una comerciante, fue arrestado por elementos de la Policía Municipal. El acto fue captado por más transeúntes donde se acreditó el uso desmedido de fuerza contra el orizabeño.

El video se hizo viral en redes sociales y causó enojo entre la población. En la grabación se da cuenta cuando el joven es sometido por dos oficiales, esposado y arrojado a la batea de una patrulla policial. El Ayuntamiento de Orizaba no hizo frente a las críticas.

Estos hechos no fueron nuevos en el municipio "De las Aguas Alegres". Las administraciones priistas, desde el mandato de Juan Manuel Diez Francos (2007-2010) emprendieron una lucha contra los pueblos indígenas del municipio de Ixhuatlancillo, y prohibieron que estos vendieran sus productos artesanales sobre la vía pública. Cuando era necesario desalojar a los comerciantes, la policía de Herebia servía como brazo ejecutor y aplicaba multas.

6.-Balean casa de Herebia; un policía muerto y otro herido

El 08 de diciembre de 2015, sujetos armados atacaron en la entrada del domicilio de Juan Ramón Herebia a dos policías que ahí montaban guardia. El saldo del atentado fue un policía muerto y uno más herido de bala.

Los hechos se registraron a las 6:00 de la mañana, en el domicilio del funcionario, ubicado en la Avenida Independencia y Calle Mártires 7 de enero, de la colonia El Yute. Herebia Hernández minimizó los hechos al asegurar que no se trató de un ataque en su contra, sino una agresión a policías de su agrupación que se estacionaban -por coincidencia- a fuera de su vivienda.

7.- Dejan coronas fúnebres con amenazas a Herebia

El 06 de agosto de 2018, fueron colocadas coronas fúnebres en distintos puntos del municipio orizabeño con nombres de autoridades de la Policía de Orizaba, entre ellos el de Juan Ramón Herebia Hernández.

Los arreglos florales fueron colocados de madrugada en el monumento conocido como La India, en el de Cri-Cri y en la entrada principal al municipio.

Cada uno tenía los nombres de Juan Ramón Heredia Hernández, director de Gobernación del ayuntamiento orizabeño; del comandante de la policía, Víctor Hugo Cid, alias El Fantomas y del policía, Pablo Rojas Ramírez, alias El Tigre.

