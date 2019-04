Los estados con más denuncias por acoso y hostigamiento sexual

BRENDA LUGO 02/04/2019 09:00 p.m.

"Me decía que se le caía la pluma para que la levantara y pudiera verme", dice una joven originaria de Chihuahua, tras recordar el acoso por el que pasó por parte del subdirector Jurídico de Conagua en el estado, cuando ella tenía apenas 21 años.

Aunque decidió omitir nombres, ella cuenta el acoso que vivió cuando realizaba su servicio social en la institución.

Acababa de salir de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. "Yo estaba haciendo mi servicio social y él subdirector jurídico me dijo que haría todo lo posible para meterme a nómina".

"En un viaje, estábamos todos los de la oficina porque fuimos a la presentación de un libro. Estábamos tomando y en eso empezamos a bailar. Él me sacó a bailar y en lo que estábamos bailando me bajó la mano a las pompis y me quité. Me agarró más fuerte y me quiso dar un beso".

Tras los acosos constantes, la joven cuenta que en una ocasión pasó a un tocamiento físico.

"Me dijo que pudo meterme a nomina mientras me dio palmaditas en la pierna, refiriendo a que tenía que dar algo a cambio, por lo que sin decirle nada, no volví nunca a Conagua".

Ella estaba haciendo apenas el servicio social, por lo que decidió asistir a otra institución.

"Una vez me marcó por teléfono y me dijo: ¿qué onda vas a querer o no?, yo no sé en qué momento mal interpreto. Nunca le di pie a esto, entonces, le pido por favor quiero que me deje de molestar, le dije, y no voy a aceptar".

Aunque ella no aceptó la propuesta, explica, prefirió no denunciar por miedo a represalias, pues ella acaba de salir y "él era un político".

"Yo pensaba en ese entonces, es político y puede mover influencias hasta para que le hagan algo a mi familia".

"En la llamada donde le rechacé me dijo: ´nada más acuérdate que soy político y te puedo banquear cuando yo quiera´. Me dijo que yo no sabía cómo funcionaba la vida y que no iba a llegar a ningún lado". Nunca regresé a la Conagua.

Sólo en los meses de enero y febrero, en el estado de Chihuahua, se recibieron al menos 136 denuncias de acoso u hostigamiento hacia mujeres, a través del número de emergencias.

Chihuahua es el segundo estado que recibió más denuncias en el primer bimestre del año. 7 por cada 100 mil mujeres, según el Sistema Nacional de Seguridad Publica.

En primer lugar se encuentra Colima. Ahí, 8 mujeres por cada 100 mil hicieron la denuncia por acoso sexual u hostigamiento, a través de llamadas de emergencia.

Pero, en el caso de Colima, esta no es la única cifra alarmante en torno a la violencia contra la mujer. Desde el año pasado, el estado se encontraba entre los primeros con mayor número de feminicidios. 2.33 por cada 100 mil mujeres. Por encima sólo se encontraba Nuevo León.

En los primeros dos meses de este año fueron asesinadas 16 mujeres en la entidad, casi cuatro mujeres por cada 100 mil. Sin embargo, sólo uno de eso casos se tipificó como feminicidio.

En cuanto a las denuncias registradas por acoso sexual, seguido de Colima y Chihuahua, se encuentra Baja California, con 4.8 denuncias por cada 100 mil mujeres. Querétaro registró 3.3 casos; Ciudad de México 3.1 y Guanajuato 2.8 casos por tasa.

Sólo en el primer bimestre del año, los teléfonos de emergencia registraron mil 062 llamadas por hostigamiento o acoso sexual.

Sin embargo, el abuso sexual solamente es un indicador que asciende reiteradamente para la realización de un acto sexual.

En este sentido, el abuso sexual también ha sido registrado en las denuncias que se hacen a través de llamadas de emergencia. Aquí lidera la lista Baja California, con 5.4 denuncias por cada 100 mil mujeres en los primeros dos meses del año.

Es decir, en los primeros dos meses que va del año, en Baja California 100 mujeres ya han sido víctimas de abuso sexual.

Enseguida se encuentra Sonora, con 4.9 (tasa por cada 100 mil mujeres) denuncias relacionadas con este mismo delito.

Chihuahua registra 4.3; Nuevo León 3.9 y Quintana Roo 3.3 casos.

HAY ACOSO PERO NO HAY DENUNCIAS

Las cifras de las denuncias resultarían ser más alarmante, pues según un informe sobre violencia sexual en América Latina y el Caribe, realizado por la Organización Mundial de la Salud, sólo un 5 por ciento de las víctimas de violencia sexual denuncian ante las autoridades. Entre las principales razones está la impunidad en las que se manejan estos delitos ante las instituciones.

En abril de 2016, una mujer en Chihuahua interpuso una demanda por hostigamiento sexual al entonces delegado del Issste en ese estado, Jorge Esteban Sandoval Ochoa. Pocos días antes de la denuncia, el delegado había dejado el cargo que tuvo durante la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

La mujer entró al Issste en 2013, cuando la asignaron como asistente administrativa en el despacho del delegado. Desde ese momento, explica, sufrió hostigamiento sexual por parte del funcionario.

"Cuando tenía visitas de algunos señores, literalmente me decía: Date la vuelta para que te vean las nalgas", comentó la víctima en una ocasión.

Todos los días se repitió lo mismo, desde abril a noviembre del 2013, hasta que el hostigamiento subió de nivel y se convirtió en agresiones físicas.

"Intentaba abrazarme y besarme, incluso me mordía la oreja y al negarme, me empujaba y me amenazaba diciendo: Cómo se vería tu hijo sin comer, eres una inútil, ni siquiera sabes hacer algo", contó la víctima para medios locales.

A dos años de que se interpusiera la denuncia, no ha habido represalias contra Sandoval Ochoa, incluso, el pasado mes de enero, fue nombrado nuevamente como delegado del Issste en el estado.

El nombramiento del funcionario provocó rechazo de 15 asociaciones civiles por sus denuncias por hostigamiento y acoso sexual interpuestas ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.

#YoNoDenuncioPorque

Hace unos días, ante las acusaciones hechas en redes sociales por agresiones sexuales, usuarios de las redes, en su mayoría mujeres, crearon el hashtag #YoNoDenuncioPorque donde dieron a conocer algunas de las razones que limita las denuncias contra el acoso.

Entre las más señaladas predominó el vínculo que existe entre la víctima y el agresor. "Es parte de mi familia", "es mi jefe", "es un amigo".

También se mencionó la poca confianza en las instituciones y la impunidad que existe en el país.

Otro motivo fue el poder que tiene la víctima. Pues entre ellos están "académicos reconocidos", "políticos", y "jefes de trabajo" por lo que el miedo se posiciona por encima de la denuncia.

bl