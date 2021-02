Los encontronazos entre Alfaro y AMLO

La relación entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y el presidente Andrés Manuel López Obrador parece estar en su momento más crítico tras la crisis por el desabasto de gasolina que ya cumple 20 días en la entidad.

Esta mañana, el mandatario estatal presentó un collage de filas de autos en espera de cargar gasolina y otras imágenes más de estaciones de servicio cerradas.

Hemos cumplido con todas las peticiones que nos han hecho, pero si el Gob. Fed. no asume su responsabilidad y genera certezas a los jaliscienses, tomaremos medidas de prevención de mayor escala para contener las afectaciones de esta crisis sin precedentes en Jalisco y el país. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 22 de enero de 2019

Mediante el hashtag #DesabastoDeGasolina, Alfaro expresó: “es una crisis que requiere toda la seriedad por parte del Gobierno Federal y que no digan safo a su responsabilidad”, sentenció el gobernador mediante su cuenta de Twitter. Al asegurar que no polemiza sobre el problema, dijo que “es muy serio”.

El problema de #DesabastoDeGasolina en Jalisco no es un asunto publicitario, es una crisis que requiere toda la seriedad por parte del Gobierno Federal y que no digan safo a su responsabilidad. No estoy polemizando, soy muy serio. Me canso ganso. pic.twitter.com/Nw7NDVI1O3 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 23 de enero de 2019

La tensión entre ambos mandatarios se desencadeno luego de que el presidente López Obrador, minimizara esta mañana el reclamo de Alfaro al definirlo como simple ganas de polemizar, con este nuevo desencuentro, las diferencias entre ambos se suman a un largo historial que han tenido desde antes que Alfaro asumiera la gubernatura.

Lo que les voy decir no es en ánimo de confrontación ni de pleito con el Gobierno Federal. Tengo el hábito de hablar de frente y con argumentos; defender los intereses de Jalisco es parte de mi trabajo y no busco polemizar como lo declaró esta mañana el presidente López Obrador. pic.twitter.com/Zn9BlLjwdS — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 22 de enero de 2019

Estos son algunos roces que han tenido Alfaro y López Obrador desde que ambos llegaron a poder.

El pasado 22 de noviembre en medio de la transición ambos se confrontaron por el presupuesto 2019, en el que Alfaro aseguraba que los intereses del Estado y los municipios habían sido ignorados en la propuesta del paquete financiero.

Ante ello, la respuesta del gobierno federal vino en la forma de una reunión con el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

Tras este encuentro Enrique Alfaro dijo salir de la reunión preocupado: “porque hay cosas que no están claras en el presupuesto, entonces yo vine a defender los intereses de Jalisco, que los compromisos del Presidente de la República se cumplan”, comentó.

Otro de los conflictos entre ambos mandatarios, fue cuando López Obrador creó la figura de los superdelagos, quienes se encargarían de vigilar los programas de desarrollo y su desempeño en los estados.

La confrontación por este tema se debió a que López Obrador nombró como coordinador estatal a Carlos Lomelí, excandidato a la gubernatura de Jalisco por Morena.

Ante ello el 31 de julio del año pasado, Alfaro declaró que su relación con el gobierno federal sería directa y que “no habrá en Jalisco autoridades intermedias simplemente porque eso vulnera principios constitucionales básicos y lastima el espíritu del pacto federal”.

La respuesta de López Obrador no tardo, y argumentó que el Ejecutivo federal puede designar delegados en los Estados y que los reduciría a sólo uno, “yo no sé por qué le preocupa si ya no se van a entender con tantos”, agregó.

Sumado a estos malos momentos también se encuentra la postura de López Obrador para perdonar a los delincuentes.

A lo que Alfaro contestó en su toma de protesta en diciembre del año pasado “en Jalisco no habrá ni acuerdo ni tregua con los delincuentes; aquí no habrá ni acuerdo ni tregua con los delincuentes; aquí no habrá ni perdón ni olvido (…) Vamos a actuar sin miedo y con determinación. No creemos en las declaratorias de guerra que ya fracasaron en el pasado”.

Alfaro también agregó que su gobierno respetaría a la federación, pero advirtió que no se arrodillará ante ella.

