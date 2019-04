´Los demonios del Edén´, la tumba de Mario Marín

CLAUDIA LEMUZ / CORRESPONSAL 16/04/2019 08:10 p.m.

PUEBLA.- El caso Cacho-Marín comenzó en diciembre de 2006, pero tuvo su origen en 2005, cuando Lydia Cacho publicó el libro "Los demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil", en el que relacionó al empresario Kamel Nacif -"El rey de la mezclilla"- con el pederasta quintanarroense Jean Succar Kuri.

El empresario que habría financiado hasta ese momento distintas campañas priistas en la entidad, acusó a la periodista de difamación y calumnia, cuando se reveló la protección que recibía Jean Succar Kuri de políticos y empresarios.

Jean Succar Kuri y sus socios fueron señalados por comandar una red de prostitución y pornografía infantil con ramificaciones en Los Ángeles, California.

Sin embargo, el 12 de octubre de 2006, la juez Quinto Penal de Puebla, Rosa Felia Pérez González, quien estaba bajo las órdenes del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, y actual gobernador interino de Puebla, liberó la orden de aprehensión contra la periodista.

Fue el 16 de diciembre de 2006 cuando, a petición de Kamel Nacif, Mario Marín Torres, en ese momento gobernador de Puebla, ordenó la detención en Cancún de la periodista. La orden fue ejecutada por agentes del Ministerio Público de Puebla, quienes trasladaron por carretera a la periodista. Ella denunció que durante 15 horas la torturaron psicológicamente.

Lydia Cacho así lo narró en sus palabras: "Las primeras horas en la carretera me hicieron sentir que el secuestro podría terminar en algo peor. Trato hostil, negativa a permitirme alguna llamada, groserías. Entre ellos comenzaron a conversar las ocasiones en que habían muerto otros prisioneros. Habían leído historias sobre mí en Internet y hacían referencia a un ´tipo de Torreón que me quería matar´".

"Me aseguraron que querían pasar a ver el mar en la noche; me preguntaron si sabía nadar, y uno de ellos habló sobre ´la gente que se ahoga´. Me preguntaron por mi libro ´sobre un pederasta´ y hablaron sobre cómo en las cárceles se viola a los que se meten ´en eso´. A mí me llevarían a la cárcel".

"En las 20 horas que transcurrimos por carreteras sólo me dieron alimento y bebida en una ocasión. Durante las primeras horas me negaban la posibilidad de detenernos para ir a algún baño. A lo largo del traslado, y pese al empeoramiento de mi afección pulmonar, se negaron a detenerse para comprar algún medicamento. Nunca sabré si realmente estaban esperando alejarse de la península para proceder a ejercer algún tipo de agresión física, pero me transmitían todas las señales en eses sentido.

"Por fortuna, en algún momento, luego de algunas horas, recibieron una llamada de sus superiores, a partir de lo cual el trato fue menos agresivo, cambiante, a ratos amable y otros hostil. Luego pude enterarme de que la presión de las ONG y de las redes de periodistas, enteradas de mi "secuestro", había propiciado llamadas al gobernador de Puebla para hacerlo responsable de mi integridad. La misma PGR, que se encontraba a cargo de mi custodia, hizo un señalamiento al gobierno de Puebla en el sentido de que lo hacía responsable de lo que pudiera pasarme en el camino, toda vez que ellos me habían dejado en la indefensión".

"Poco antes de llegar a Puebla, en la caseta de entrada, nos interceptó un vehículo para que dos mujeres de la policía intercambiaran lugares con mis captores. La procuraduría de Puebla había informado a los medios que me habían detenido y trasladado mujeres policías, acompañadas de un representante de derechos humanos. Eso es absolutamente falso, aunque lograron montar su mascarada para que yo entrara a las oficinas en Puebla flanqueada por mujeres".

Lydia Cacho fue ingresada al penal de San Miguel, ubicado en la capital poblana, donde por intervención de la priista Lucero Saldaña, en ese momento senadora de la República, evitaron la agresión sexual de la que iba a ser víctima.

Tras la intervención de la senadora y de pagar una multa de 70 mil pesos, Cacho fue liberada bajo fianza.

Pasaron las fiestas navideñas y no se supo más del tema, incluso en una de las conversaciones que se filtraron, los personajes involucrados describieron el comportamiento que tendría el caso en los medios por las fiestas decembrinas: "Se le dicta formal prisión y se acaba el tema ¿eh, Kamel? Vienen vacaciones, el tema pues ya se comprobó que ella no pudo comprobar nada, habrá uno que otro periodista que quiera volverlo noticia, todos los demás van a estar de vacaciones y la gente ni lee nada. O sea que creo que se acaba el tema. Nomás hay que aguantar hoy y mañana".





14 de febrero de 2006

Ese día, cuando Pacheco Pulido ofreció su informe de labores como presidente del Poder Judicial, en compañía del Ejecutivo, Mario Marín, el diario La Jornada dio a conocer la conversación en la que se escucha al gobernador dialogar con Kamel Nacif.

De acuerdo con lo publicado por el diario de circulación nacional, la conversación la tuvieron en la víspera de las fiestas decembrinas. Marín se refiere a Cacho como "una vieja cabrona".

-Quiúbole, Kamel.

-Mi gober precioso.

-Mi héroe, chingao.

-No, tú eres el héroe de esta película, papá.

-Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras.

-Ya sé, y es que estos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas. Pero yo hice una declaración. Fui a la televisión.

-Ah, qué bueno. ¿Allá en México o acá en Puebla?

-Aquí, pero dijeron que la iban a mandar allá. Salió aquí. Y yo en el Milenio le dije, si lo quieres leer, le dije, pus al señor gobernador no le tembló la mano.

-Ni nos tiembla ni nos temblará.

-Pinche bola de ratas. ¿Qué han hecho? Qué asquerosidad es esto, ¿eh?

-No, se sienten Dios en el poder.

-Así es. Yo te hablé para darte las gracias. Sé que te metí en un problema, pero...

-No'mbre, a mí me gustan esos temas. Coincido contigo en que, jijos de la chingada, en esos temas... digo... no somos santos, desde luego, pero si alguien tiene pruebas que las presente. Y si no que se calle la boca.

-Oye, pero en algo tan vergonzoso, mi distinguido. Porque es vergonzoso.

-Así es.

-Y yo para darte las gracias te tengo aquí una botella bellísima de un coñac que no sé adónde te la mando.

-Pues a Casa Puebla.

-Yo te la quería dar personalmente, pero estás todo ocupado.

-Mándamela a Casa Aguayo, para echármela.

-¿Te la vas a echar? Pues entonces te voy a mandar dos, no una.

Trascendió que el empresario Luis Ángel Casas recomendó a Nacif hacer esa llamada al gobernador. El textilero de Casas Arellano fue jefe de Finanzas de la campaña de Marín.

5 de marzo de 2006

El presidente del Congreso estatal, Rafael Moreno Valle Rosas, junto con los legisladores locales Leticia Jasso Valencia y Hugo Alejo Domínguez, así como el diputado federal Guillermo Aréchiga, anunciaron de manera conjunta su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), porque criticaron la complicidad de Roberto Madrazo con Marín Torres. "Protege a pederastas'', expusieron.

Aunque fue exonerado por la Corte, Mario Marín Torres no figuró en la vida pública de Puebla durante el morenovallismo, después de que el gobernador panista, en su momento advirtió que lo metería a la cárcel.

Fue tras la muerte de Moreno Valle y de la gobernadora Martha Erika Alonso, que Mario Marín reapareció, tras 9 años de exilio político, en la toma de protesta como candidato a la gubernatura del PRI, de Alberto Jiménez Merino.

13 de marzo de 2006

La escritora denunció por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones, ante las fiscalías Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEVIM) y Especial para Delitos Cometidos contra Periodistas de la otrora Procuraduría General de la República (PGR), a Mario Marín; a la procuradora de Puebla, Blanca Laura Villeda; a la juez Quinto en Materia penal en Puebla, Rosa Celia Silvia Pérez; a una agente del Ministerio Público y a dos judiciales. Además del empresario Kamel Nacif.

4 de abril de 2006

El juez magistrado para el distrito de Arizona, David K Duncan, anunció la extradición a México del empresario libanés, Jean Succar Kuri, denunciado por Cacho.

7 de abril de 2006

La SCJN recibe copias de los expedientes emitidos por varias dependencias sobre el caso Cacho.

17 de abril de 2006

Por mayoría, la Corte se pronuncia en favor de investigar la presunta violación de las garantías individuales de Lydia Cacho por parte del gobernador poblano.

5 de julio de 2006

Extraditan a México el presunto pederasta Jean Succar Kuri y lo ingresan al penal de Cancún.

3 de agosto de 2006

Roban de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el expediente Cacho, según la Averiguación Previa 838/06-08, radicada en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

9 de septiembre de 2006

La CNDH atrae el caso de la periodista Cacho.

29 de septiembre de 2006

Realizan el primer careo entre la periodista Lydia Cacho y el empresario Kamel Nacif.

29 de noviembre de 2007

La SCJN dictaminó que no hubo evidencia suficiente para probar que las autoridades estatales, incluido un gobernador, violaron las garantías individuales de la periodista.

Con seis votos a favor y cuatro en contra, los magistrados exoneraron a Mario Marín, acusado de conspirar junto a otros 29 funcionarios y ex servidores públicos para atentar contra las garantías de la periodista.

"No se puede afirmar sin controversia alguna que (Marín) tuvo la participación que se le imputa'', dijo la ministra Olga Sánchez. En ese momento, expuso que la acción penal por difamación contra la periodista se desarrolló en términos legales.

Octubre de 2014

Lydia Cacho y Artículo 19 denunciaron al Estado Mexicano por violaciones a los Derechos Humanos.

17 de julio de 2018

El Comité de Derechos Humanos declaró al Estado Mexicano responsable de las violaciones de derechos humanos en contra de Lydia Cacho contra su libertad e integridad personal.

10 de enero de 2019

En la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, titular de la dependencia, y el canciller Marcelo Ebrard ofrecieron disculpas en nombre del Estado Mexicano por las violaciones que enfrentó Cacho.

Tras el arranque de la campaña en Puebla por la gubernatura, y de la reaparición en la vida política del estado, Mario Marín fue acusado de estar detrás de la guerra sucia con el abanderado de Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Ahora, Mario Marín nuevamente es prófugo de la justicia. Fue girada una orden de aprehensión la semana pasada en su contra por el caso Cacho.