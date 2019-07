''Los Chiquinarcos'', el corrido que le costó la vida a ''El Ronni'' Mendoza

"¿Qué es lo que quieren, qué buscan, qué están planeando? que no me asustan. No tengo miedo a perder la vida, pero me cuido por si se animan. Una 40 y 30 tiros, 5 cargadores están conmigo", era una de las canciones que promocionada apenas el pasado 15 de junio Luis Mendoza, vocalista de la agrupación "Los Rolandos".

Mendoza de 23 años, fue asesinado junto con su hermano Rony, y representante, la tarde del sábado sobre bulevar Morelos esquina Coahuila, en Ciudad Obregón, Sonora.

El cantante de narco-corridos viajaba en su camioneta en el asiento del copiloto cuando fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados que viajaban en dos camionetas y quienes abrieron fuego contra el vehículo de Mendoza, el cual recibió al menos 300 impactos de bala de alto calibre y de los cuales 100 habrían sido contra el intérprete.

Mendoza y su representante salían de la funeraria La Misión donde habían acudido el velorio de un sujeto apodado "Pepe Gangas", quien habría sido ejecutado el pasado jueves.

El pasado jueves 4 de julio, en la página oficial del grupo, subieron una publicación en la que promocionaban su presentación en el bar "La Katrina", de Ciudad Obregón, la cual se realizaría el sábado cuando fue asesinado Mendoza.

Antes de su muerte Luis "El Ronni" como era conocido había publicado en su Facebook su nueva canción "Los Chiquinarcos" que cuenta con 45 mil reproducciones.

Mendoza era originario de Ciudad Obregón y comenzaba a probar los miles de la fama, entre sus éxitos se encontraba "El corrido de la jefa"; "El del Mercedes" y "Para qué".

Hasta el momento no hay indicios para dar con los responsables del asesinato.





Con información de Infobae

kach