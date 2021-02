Los Charrez: una historia de cacicazgo regional

“Hoy las cosas han cambiado, se volvió gente importante”, reza un corrido en honor a Cipriano Charrez Pedraza, compuesto cuando fue presidente municipal de Ixmiquilpan (2012-2016), mismo que relata su infancia, su mandato como alcalde y supuestos gustos personales, como la predilección por el whisky.

La narrativa musical, que evoca el origen de uno de cuatro hermanos –los otros, Pascual, Vicente y José– que ejercen un control político en la región del Valle del Mezquital, dice: “Desde niño ha trabajado, para salir adelante, poco a poco lo ha logrado, ha batallado bastante”.

El acordeón como instrumento principal, acompañado de guitarra y contrabajo, viste la historia del exlegislador local, la cual, además, reza que “cuando le pega la gana, sabe disfrutar la vida, puro máster el Buchanans, su bebida preferida”.

“Hay mucha gente a su mando cuidando en todo momento”, reza también el retrato musical de quien fue desaforado para enfrentar una denuncia por homicidio culposo que le imputa la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). La autoría no se conoce. El corrido, sin embargo, fue un supuesto encargo del entonces alcalde Cipriano, quien lo presumía en las tertulias políticas con sus allegados, cuando uno de los que estuvo presente en estas reuniones en las que, como evoca la composición, la bebida era el Buchanans.

A uno de los que, como refiere la bio musicalizada, lo “cuidaban”, uno de sus empleados, Charrez lo responsabilizó de manejar su camioneta Ford Raptor, que propició un percance vial de la madrugada del 6 de octubre de 2018, en el que un joven de 21 años murió calcinado en un Pointer, sobre la carretera federal México-Laredo, a la altura del libramiento el Cardonal Colonia El Fitzhi, en Ixmiquilpan. Cipriano salió auxiliado, con el rostro cubierto con un saco.

HERMANOS DE CUIDADO

La historia política de los Charrez, en un estado gobernado de manera ininterrumpida por el PRI por más de ochenta años, comenzó al amparo del partido dominante, para después transitar por el PRD, el PT, el PAN y Morena. Los hermanos, sin embargo, han rivalizado por el poder, y sus diferencias han pasado de las declaraciones públicas a las agresiones físicas, según denuncias en las que están inmersos.

Semanas antes de asumir el cargo de alcalde, por ejemplo, los tres se liaron a golpes por diferencias, de acuerdo con un relato que es parte de la causa penal 7/II/352/2011, una de siete que existen en la PGJEH contra Cipriano por imputaciones, como abuso de poder, daño en propiedad, hostigamiento, lesiones y amenazas de muerte, en dos de ellas es mencionado su hermano Pascual, quien lo sucedió en la alcaldía de Ixmiquilpan.

Extrabajadores del ayuntamiento –cuya identidad se resguarda– narraron un episodio recurrente entre los Charrez: Pascual tumbando la puerta a patadas, para entrar a la oficina del alcalde Cipriano; a gritos hacía oír su voz, se sentía –dijeron– un segundo presidente municipal. La escena, contaron, se repitió años después, pero con los papeles invertidos: Pascual ahora como edil y su hermano, legislador local, preámbulo de su diputación federal, tirando golpes en las puertas.

Aficionado a los automóviles deportivos –compró un Camaro Cupé cuando fue legislador local–, Cipriano tejió alianzas políticas cuando militaba en el PAN (2008-2018) hasta asegurar la candidatura de Morena, con grupos como el que lidera Gerardo Sosa Castelán, también expriista y presidente del patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), investigada por posible lavado de dinero por 156 millones de dólares mediante movimientos inusuales en cuentas bancarias del extranjero.

En el historial de los Charrez también está una acusación –no judicializada– contra Pascual por su responsabilidad en la muerte de un vecino de la localidad de El Calvario.

Como ocurrió previo a la sesión en la que Cipriano fue desaforado, los hermanos hicieron de la movilización masiva de personas un recurso de presión política para sus negociaciones. En una de éstas, en la Ciudad de México el 20 de enero de 2017, un joven falleció tras ser atropellado por un Metrobús. Indígenas en su mayoría, los cerca de 80 manifestantes portaban pancartas y cerraron avenidas sin conocer el contraflujo del transporte. “Se le dio ayuda económica”, justificó Pascual.

NEPOTISMO Y PODER

Con la ascensión al poder, este edil hizo del nepotismo un móvil: La Silla Rota, que obtuvo la nómina municipal, publicó el 27 de diciembre de 2016 que a cuatro miembros de la familia Charrez Pedraza -el presidente, dos de sus hermanos, y su esposa- el ayuntamiento de Ixmiquilpan pagaba desde septiembre 120 mil 400 pesos mensualmente en salarios.

El edil, en ese momento, tenía una remuneración bruta de 42 mil pesos, más una compensación de 10 mil 400. Susana Edith Paz García, su esposa, recibía 24 mil pesos como secretaria de Obras Públicas, cargo que dejó el 7 de noviembre de aquel año, su número de plaza era la 273.

Además, como director de Gobierno, Vicente Charrez obtenía al mes 18 mil pesos, y José, otro hermano del alcalde, 24 mil pesos como secretario de Desarrollo Social, según el tabulador de sueldos y dietas del ayuntamiento.

“Es a todas luces un caso de nepotismo y yo lo platiqué con el presidente municipal, que se estaba trasgrediendo la legalidad”, criticó en ese momento Cipriano, aún panista. Su hermano también había sido postulado por ese partido, pero dijo que su gobierno era perredista, con cuya ideología comulgaba. Antes, había sido candidato del PT a una diputación.

Decenas de campesinos acudieron a San Lázaro a apoyar al diputado federal

CULPA A FAYAD

Por el proceso en su contra por homicidio culposo, Cipriano acusó ser víctima de un “linchamiento mediático”, y afirmó que el responsable era el gobierno de Omar Fayad, al cual acusó de obstruir un acuerdo económico con los familiares de la víctima para que otorgaran el perdón legal.

Como antesala del desafuero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió por un año sus derechos como militante y ordenó que fuera separada de su fracción parlamentaria.

En el expediente CNHJ-HGO-749/18 que inició el órgano partidista, Charrez fue cuestionado si abandonó el lugar de los hechos, y él aseguró que no: “crucé la avenida y me fui a sentar a la banqueta. Permanecí alrededor de una hora allí hasta que llegaron la policía, los bomberos y una ambulancia. Después me retiré para hacerme un chequeo médico”.

Con esta versión, la Comisión consideró que, determine o no la procuraduría si tiene responsabilidad en el homicidio culposo, está probada “la negligencia y omisión” por parte del legislador “para hacer frente a los hechos; es decir, prestar el apoyo y auxilio que la situación ameritaba y, toda vez que fue parte activa en dicho accidente, debió presentarse ante las autoridades (…), esto para dar cabal cumplimiento con las obligaciones, civiles y éticas de todo ciudadano”.

Los dichos de Charrez, respecto a que él no conducía la Ford Raptor, añadió, no se pueden probar.

Hermenegildo Marcos Marcos, empleado suyo que afirmó manejaba la camioneta, dijo que antes de llegar al centro de Ixmiquilpan, a una comunidad llamada Taxadhó, los comenzaron a seguir dos motocicletas, que aceleró para perderlas; les pitó a los carros para que se quitaran, pero que, al llegar al semáforo, echó luces y tocó el claxon, más el Pointer blanco no se movió.

Después de ello, contó, la prioridad fue sacar al “ingeniero” Cipriano, porque la camioneta, como el Pointer, donde murió el joven de 21 años calcinado, estaba incendiándose.