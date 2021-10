¡Los cacharon! Cobraban pensiones de adultos mayores ya muertos

Al menos 20 personas han sido descubiertas de haber cobrado la pensión del gobierno federal para personas adultas mayores pese a que sus familiares ya contaban incluso con años de haber fallecido.

Estos casos dentro de uno de los programas sociales estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido detectados en Matamoros, Tamaulipas, de acuerdo con información de Milenio.

Previamente, la entrega de este recurso no tenía mucho control, explicó Silvia Burgo Sánchez, subdelegada de Programas Federales. No obstante, ahora que se tienen que presentar los beneficiarios a registrarse, para hacer el registro y recoger sus tarjetas, los funcionarios pudieron percatarse de que hubo algunos que no se presentaron.

Al no poderse comunicar tampoco vía telefónica, se tomó la decisión de buscarlos en sus domicilios registrados para darse cuenta de que habían fallecido, pero no sé había comunicado a la dependencia.

La funcionaria indicó que ya se llevan a cabo las investigaciones conducentes y es probable que se vaya a interponer una denuncia contra los responsables.

Las filas que han tenido que formar las personas de la tercera edad para comprobar su supervivencia ha generado una gran cantidad de quejas por parte de los usuarios de esta pensión, por las largas horas que invirtieron para cumplir con el requisito.

A pesar de que la inversión en la primera infancia es la más rentable para el crecimiento de largo plazo, del presupuesto federal distribuible entre la población, se les destina sólo un 0.5% del PIB. En contraste, a las personas adultas mayores se les asigna el 3.9% del PIB.

Para 2022 se estima que el gasto en total de la Pensión de Adultos Mayores sea de 7 billones de pesos, que es de 35.2% del PIB.

Para el 2024, el pago de pensiones del sector público representará el 6.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, el doble del gasto de lo que destinará a educación pública en el 2022.

