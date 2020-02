¿Los asesinatos de mujeres en Sonora son feminicidios? Las cifras dicen que no

HERMOSILLO.- La titular de la Fiscalía General de Justica (FGJE) de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova, ha repetido en distintas ocasiones que todos los asesinatos violentos de mujeres, en la entidad, se investigan como feminicidios.

Sin embargo, las cifras distan de estas declaraciones: de 20 homicidios registrados en 2020, sólo 3 se indagan bajo el tipo penal de feminicidio, de acuerdo con cifras proporcionadas por la misma FGJE y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Incluso, este miércoles, Claudia Indira Contreras declaró nuevamente ante medios de comunicación este lineamiento que lleva la FGJE sobre los asesinatos contra mujeres, al hablar sobre el reciente caso de Lesly Edith N., de 31 años de edad, una oficial de la Policía Municipal de Guaymas, atacada a balazos en la puerta de su domicilio.

El protocolo indica que debemos investigar como si fuese un feminicidio, solamente hasta que se descarten algunos de los supuestos, es que podemos hablar de homicidio. La investigación siempre se inicia como feminicidio, no sabemos quién es el probable responsable

Esto, porque fue uno de los acuerdos realizados en julio de 2019, tras una visita de personal de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) por la petición de colectivos de declarar una Alerta de Violencia de Género en Sonora.

Pero, de acuerdo con especialistas en violencia hacia la mujer y activistas, la FGJE no siempre lleva una correcta investigación de los casos de feminicidios, e incluso sus números distan en los conteos mensuales que realizan.

Leticia Burgos, coordinadora de la Red Feminista Sonorense A.C aseguró que hay diferentes aristas en torno a la muerte de una mujer, que la Fiscalía deja de lado, por lo que no coincide con las declaraciones de la fiscal Claudia Indira Contreras de los lineamientos que toman.

"No se deben echar las campanas al vuelo como se prende aquí en Sonora. Se han acordado criterios cuando hay un hecho contra la vida de una mujer, pudiera decirse que no hay discusión, pero empiezan después a reclasificar y desde nuestro punto de vista es cuestionable, porque algunas sentencias se hacen como homicidio y no como feminicidio", dijo en entrevista con La Silla Rota.

Inclusive, mencionó que algunos asesinatos en torno al crimen organizado, no se investigan como bajo este tipo penal, cuando debería ser así. Al igual que casos de supuestos suicidios de mujeres, que en realidad fueron feminicidios "escondidos".

El suicidio, que aparentemente se puede decir, es suicidio y ya, no se investiga como feminicidio, lo que nosotras decimos es que hay muchas aristas en el homicidio contra la vida de las mujeres y todo se debe investigar como hecho feminicida y desde una mirada de justicia y de género, no dejar de lado que hasta en el crimen organizado pudieran presentarse feminicidios

Además, la activista afirmó que a nivel nacional se debe crear un solo marco para que todas las fiscalías se rijan, ya que mientras para Sonora un feminicidio tiene unas características, para otros estados no y viceversa.

"Adolecemos de un marco único de la tipificación del delito de feminicidio y por lo tanto vamos a tener que Sonora presentó unas cifras, Sinaloa otras, y tenemos datos que no concuerdan, creo que se adolece de una sola manera de actuación de las fiscalías y hay que ponerle acento", expresó.

Se buscó la postura de la Fiscalía de Sonora sobre el sentir de las activistas y las cifras que exponen; sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

Los feminicidios en números en Sonora

De acuerdo con cifras proporcionadas por la Fiscalía de Justicia en Sonora, de 2018 a 2020 se han emitido 77 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio, de un total de 232 feminicidios registrados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en el mismo período.



Es decir, de un promedio de 100 que se registran cada año, se logran la sentencia sólo del 33% de los casos, aunque algunas de éstas no se cometieron en el mismo año.

Además, el conteo que realiza este organismo ciudadano, dista de los registros oficiales de las instancias de justicia, ya que, en el mismo periodo, de 2018 a 2020 se tienen contabilizados 31 casos en 2018, 37 en 2019 y tres en 2020, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En cuanto a los rostros, los últimos feminicidios registrados en Sonora son el de Suzeth Yaritza, de 27 años, quien viajó desde Guadalajara a Hermosillo para pasar el Día del Amor y la Amistad con su novio, pero fue reportada sin vida por él mismo la noche del pasado lunes.

La FGJE señaló que, a pesar de que no encontraron signos de violencia en su cuerpo, investigan a su pareja, como el principal sospechoso.

Además del caso de la mujer policía, asesinada frente a sus hijos el pasado martes por la noche en Guaymas, 15 minutos después de terminar su turno como oficial de la Policía Municipal de esta entidad porteña.

Violencia empieza en las relaciones sentimentales: Pavlovich

Respecto a los últimos casos de feminicidios y el panorama que se vive en todo el país, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano dijo que la violencia comienza en las relaciones sentimentales y en los noviazgos.

Dijo que la administración estatal trabaja con campañas de concientización con el Instituto Sonorense de la Mujer para dar pláticas al respecto, al igual que en la Secretaría de Seguridad Pública se mantienen alertas de cualquier reporte.