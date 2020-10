LordFonatur amenaza a empleados de gimnasio por no alcanzar lugar

CANCÚN.- Raúl Bermúdez Arreola, delegado del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en Cancún, Quintana Roo, es señalado por amenazas e identificado como un nuevo "lord" luego de que se difundiera una grabación donde arremete contra las medidas sanitarias implementadas en el fraccionamiento Isla Dorada por la pandemia de covid-19.

Puedes leer: Señala Reforma a superdelegados en campaña

Bermúdez Arreola conocido ahora como #LordFonatur por los usuarios redes sociales, es habitante en Isla Dorada en Cancún y de acuerdo con la información de Observatorio Ciudadano, él se quejo de las medidas sanitarias del gimnasio al que acude.

El delegado de Fonatur reclamó a través de una llamada al administrador de Isla Dorada para recriminarle por los lugares reservados para hacer ejercicio.

Patético y asco de funcionario 4T.



Delegado de Fonatur en Quintana Roo amenaza, "de cabrón a cabrón" porque no le abren el gimnasio.



¿Le van a pedir a la abuelita que regañe?#LordFonatur



pic.twitter.com/wIQqOm42xr — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 28, 2020

De acuerdo con LordFonatur de las 3 mil 500 personas que habitan Isla Dorada, al día solo pueden usar el gimnasio 26, de las cuales 18 son las mismas todos los días asisten al gimnasio.

Ante la situación, el administrador se mostró amable y comprensivo en todo momento, y le explicó al funcionario que podía reservar un lugar cuando quisiera.

Sin embargo, de acuerdo con la grabación, Bermúdez Arreola se exasperó y pidió que le descontaran el mantenimiento del uso del gimnasio para pagar una suscripción en otro establecimiento.

Argumentó que la regla de reservar ya no aplicaba a todo Cancún porque el estado ya no está en semáforo rojo. "Están mal tus reglas. Tus reglas ya son exclusivas... Tus reglas no pueden ir contra mis derechos... Ya se acabó, ya no hay una pandemia que justifique lo estás haciendo", dijo Raúl Bermúdez.

"Ya me aguanté las reglas, ya entendí la pandemia, pero tus reglas ya son exclusivas. Todos los demás condominios, lo sé porque trato con ellos, por mi posición en Fonatur me toca tratar con todos los condominios, ya abrieron sus gimnasios. Con diferentes reglas, pero no exclusivas para 26 personas", reclamó.

El administrador de Isla Dorada explicó que la regla de reservar el gimnasio no surgió de él sino del Comité de Vigilancia del fraccionamiento.

Sin embargo, el delegado amenazó al administrador, primero con ampararse, y luego indicando que sus acciones ya no serían personales sino con el peso de Fonatur.

Incluso cuando le informaron que la conversación estaba siendo grabada, Bermúdez Arreola comentó que era una buena idea para que quedara testimonio de lo hablado.

De acuerdo con Observatorio Ciudadano, después de la llamada, el delegado de Fonatur acudió a la oficina de administración y retó a golpes al empleado, al tiempo que lo amenazó con clausurar el fraccionamiento.

Sobre este caso de prepotencia, el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, dijo que se trató de un "problema doméstico" entre condóminos y aseguró que Bermúdez Arreola ofreció disculpas y será amonestado por la dependencia por su actitud.





kach