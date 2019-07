Localizaron a joven que fue engañado en redes

Veracruz, Ver.- El joven Samuel, reportado por sus familiares como desaparecido el lunes 8 de julio, fue localizado en el transcurso de la mañana, confirmaron fuentes de la Fiscalía General del Estado.

Según sus familiares fue enganchado a través de redes sociales por una persona a la que no conocía y con quien sostuvo conversaciones y un noviazgo a distancia cerca de un año.

Se sabe que Samuel, de 23 años de edad, planeó encontrarse con una mujer identificada con el nombre de Julia, sin embargo, en el camino fue privado de la libertad.

Fue hasta que ocurrió su desaparición que los familiares del joven prestaron atención a la identidad de la supuesta novia y detectaron que las fotografías que le envió a Samuel pertenecían a la usuaria @Mangui_ansuz de la red social Instagram, quien no había tenido comunicación con él nunca.

A Julia la conoció por un amigo suyo, quien aseguró que se trataba de su familiar, lo que le permitió que tanto el joven como su familia ganaran confianza y aceptara la reunión.

"Él nunca la conoció, se hablaban; yo le pregunté si la conocía y dijo que sí, me dijo que supuestamente tenía fotos de ella, pero no sé si son reales o no; yo con ella mensajeaba, ella sabía que nosotros éramos pobres y ella decía que tenían mucho dinero", declaró Aralí Mendo, madre del joven.

El día que Samuel salió de su casa avisó que iría al domicilio del supuesto tío de la chica, en la ciudad de Boca del Río, pero después de esto perdió comunicación y contacto con sus familiares.

Fue hasta este día que regresó a casa, luego de que una noche antes los familiares recibieron una llamada en la que les exigieron un pago. Se desconoce si se cubrió algún monto económico, pero la Fiscalía General del Estado recogió las declaraciones de la víctima.