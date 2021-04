Localizan a Vero; familia la internó para "corregir" su orientación sexual

COLIMA.- Verónica Fonseca quien se encontraba desaparecida desde el pasado 7 de abril luego de que su madre la ingresara a un centro de rehabilitación en Jalisco para "corregir su orientación sexual", fue localizada en Teocaltiche.

Ya la tiene localizada en Teocaltiche, Jalisco, hacemos un llamado a las autoridades para que, de una vez por todas, hagan algo y si tienen que retirar, clausurar estos lugares, lo hagan ya que operan con los permisos de las autoridades tienen convenios con la secretaría de salud y pues gobierno del estado y algunas dependencias lo saben

"Sobre el estado de la chica, sabemos que está en contra de su voluntad y esperamos que inmediatamente sea puesta en libertad y si ella está dispuesta a proceder en contra de quien la ingresó y del centro pues la vamos a apoyar", señaló Fascinación Jiménez, presidenta de Unión Diversa de Jalisco, Asociación Civil.

LA HISTORIA

Verónica Fonseca estaba "desaparecida" desde el pasado 7 de abril. Su novia Alondra Zamudio inició en redes sociales una campaña con el hashtag #TeBuscamosVero para dar con su paradero, señala que presuntamente su familia la internó en un centro de rehabilitación para modificar su orientación sexual.



Alondra Zamudio (@Alondra_LRZ) narra que es originaria de Arandas, Jalisco y su pareja de Colima.

Vero vivía en Manzanillo, pero debido al fallecimiento de su papá, el pasado 23 de marzo, acudió a quedarse con su abuela materna a la ciudad de Colima, para dar seguimiento al novenario, mismo que fue interrumpido cuando le diagnosticaron varicela.

La varicela provocó que Verónica se mantuviera encerrada con cuidados de su abuela, su prima y su madre pero, "estaba en constante depresión, principalmente por el fallecimiento de su padre", señala Alondra.

Además, señala que Verónica se había abierto con su madre para platicarle de su relación con Alondra y desde entonces comenzó a hacerle la vida imposible, incluso la culpaba de la muerte de su padre: "Su mamá la ha llegado a correr de su casa solo por la diferencia de ideas y por el hecho de que ande con una mujer, la llegó a golpear. Todo el año que tenemos de relación, ha estado en eterna discusión con su madre por este tema. Dónde su mamá solo se dedica a malinterpretar".

La mañana del siete de abril Vero le envió un vídeo a Alondra de la conversación que tuvo con su mamá, "ella pedía permiso para venir conmigo a Arandas. Dónde al parecer su mamá accede (SIENDO MENTIRA), pues de condición le pidió que esperara a que ella llegara para hablar".

Según Alondra, a las 13:30 horas del pasado siete de abril dejó de recibir mensajes de Vero, creyendo que tal vez estaba alistando todo para viajar hacia Arandas. Aproximadamente a las 17 horas se le ocurrió marcarle debido a la preocupación. Llamada que no fue atendida por Vero si no por su madre.

Al parecer se la llevaron a un centro de rehabilitación o algo sumamente parecido, religioso. Pero no son capaces de darles el paradero.

"Ella no era una persona drogadicta, no era una persona loca, no era una persona que necesitara que la encerraran para "arreglar sus problemas". Creo que está es una manera muy antigua de "arreglar" esta clase de cosas y estoy casi seguro que el mayor problema es el que yo sea su pareja (una mujer), por eso todo esto".

Alondra relata que unas personas se llevaron a Vero:

"En su camioneta habitual, acompañada de un carro negro, del cual me informaron, se veía sospechoso. De ese carro, bajaron dos hombres y dos mujeres, que para nada parecían psicólogos, según la fuente que me informo (dicha fuente estaba en la casa cuando todo eso paso). Dicha fuente se preocupó por esas personas y trato de hablar con ellos, pero por indicaciones de la abuela (ella sabiendo lo que estaba pasando), no se pudo quedar a averiguar qué estaba pasando. Por lo que cuando regreso y se dio cuenta que Vero no estaba me informo lo que pasó".

Alondra dice que supuestamente la tienen en un centro de rehabilitación, en Guadalajara. Pero no sabe ni qué clase de centro es, ni por qué se la llevaron asemejada a un secuestro.

INICIAN BÚSQUEDA

La tarde de este jueves, el director de Diversidad Sexual de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco, Andrés Treviño, informó que Vero ya había sido localizada "nos entrevistamos con ella, ya salió del lugar donde fue localizada y se traslada a un lugar que considera seguro".

Gracias a las labores de @BusquedaJal, Vero ya fue localizada.



La direccion de @DiversidadSJal nos entrevistamos con ella, ya salio del lugar donde fue localizada y se traslada a un lugar que considera seguro.



Antes había informado que el Gobierno de Jalisco inició los protocolos de búsqueda de Verónica Fonseca, con perspectiva de diversidad sexual, bajo la presunción de Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG).

Tras darse a conocer por Alondra Zamudio que desde el 8 de abril del presente año denunció a través de sus redes sociales que su novia Verónica Fonseca estaba desaparecida, presuntamente por ingresarla a un proceso de ECOSIG.

#TebuscamosVero

Al conocerse este hecho, señala Treviño que en las primeras horas del viernes 9 de abril la dirección a su cargo perteneciente a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco brindaba el acompañamiento jurídico a Alondra para iniciar el procedimiento de búsqueda.

Explicó que debido a que la desaparición sucedió en el Estado de Colima, se presentó el reporte de desaparición en la Comisión Nacional de Búsqueda para que fuera esta quien turnara el expediente a las Comisiones Estatales de Búsqueda de Colima y Jalisco.

