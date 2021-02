"Lo necesitamos en Morena", dice Barbosa sobre Armenta

PUEBLA.- Después de que este día el PRI le abrió la puerta al senador con licencia, Alejandro Armenta Mier, para que regrese al tricolor, el candidato a la gubernatura por Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta le extendió la mano. Dijo que en Morena lo necesitan.

“Yo no creo que Armenta se regrese al PRI, esa es la verdad. Ni lo deseo, lo necesitamos en Morena, que venga a la campaña, le extiendo la mano, a pesar de que quiere que me muera, yo le extiendo la mano y le deseo larga vida. A mí que me deje vivir el tiempo que voy a ser gobernador"

Mientras sus voceros de campaña pidieron la expulsión de Morena, de Alejandro Armenta, por considerar que traicionó los principios del partido al armar una estrategia en contra de Barbosa Huerta, éste minimizó la conversación del expriista con la expanista Violeta Lagunes, al considerar que “se le fue la lengua sin hueso”.

Confió en que su amigo político de más de 20 años no esté detrás del complot que emprendieron Armenta Mier y Lagunes Viveros para “boicotear” su candidatura.

“Estoy seguro que no está, a veces la lengua no tiene hueso y decimos cosas que nos son ciertas, creo que Alejandro Armenta se le fue la lengua por donde no iba y acusó a Ricardo Monreal, estoy seguro que no ha emprendido ninguna campaña sucia contra mí.”

También puedes leer: Armenta se deslinda de tener relación con narcotráfico

Conoce a Ricardo Monreal desde 1998 cuando se convirtió en candidato del PRD al gobierno de Zacatecas, mientras él era dirigente estatal del PRD en Puebla, después tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en el Congreso de la Unión en donde el perredista Tomás Torres fue el vínculo para que ambos se conocieran, recordó.

Sobre la llegada de cuadros del morenovallismo a su campaña, sostuvo su discurso de que no es u hombre de rencores. “Me siento que estoy viviendo un momento en el cual debo jugar este papel –generoso-“.

Al proyecto político de Barbosa Huerta se han adherido el ex secretario de Seguridad Pública en el estado, Ardelio Vargas Fosado; el ex presidente municipal por dos ocasiones e igual cantidad diputado por el PRI, Carlos Barragán Amador; el dos veces presidente municipal de Pantepec por el PAN, Porfirio Castro, entre otros.

Las sumas no son a cambio de futuras candidaturas o cargos en el gobierno del estado. “Si vienen a trabajar, los recibimos”, manifestó el abanderado.

Por otra parte, interrogado sobre cómo le afectará la actuación de los presidentes municipales y las críticas de la ciudadanía a éstos, los justificó al considerar que por la inestabilidad que ha tenido Puebla han carecido de la dirección del gobierno estatal, pero eso cambiará cuando sea gobernador de Puebla.

bl