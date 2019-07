Lo ideal es vender a los jugadores al extranjero, dice Jesús Martínez

A Pizarro lo vendí localmente (y no al extranjero), pero lo vendí a un precio extraordinario, pero ahí me ganaron dos cosas. Una, me habló Jorge Vergara, un gran amigo. En ese momento a Guadalajara no le vendía ningún equipo mexicano jugadores. Entonces me dijo Jorge ´apóyame, estoy en un momento difícil´", explicó el dirigente de Pachuca en entrevista a ESPN.