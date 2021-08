Lluvias y vientos por el paso de Grace en Yucatán no detienen actividades

MÉRIDA.- El huracán Grace de categoría 1 se degradó a tormenta tropical al poco tiempo de ingresar a Yucatán. Su centro de baja presión se ubica en los municipios de Peto, Tahdziú y Tixmehúac, ubicados al cono sur de la entidad.

La meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Yucatán, Sareti Cardos explicó que los vientos del fenómeno meteorológico son de 100 kilómetros por hora y tiene rachas de viento de 110 kilómetros por hora.

Se prevé que en las próximas horas continúe su trayecto y abandone la entidad por el municipio de Santa Elena. En Mérida dejaría lluvias de bajas a intensas.

"Estimamos que al mediodía este fenómeno este pasando a 70 kilómetros del sur de Mérida con rachas de viento de más de 60 kilómetros por hora y también afectará municipios aledaños".

Incidentes en medio de la tormenta "Grace"

Pese a que el Gobierno del Estado anunció este miércoles, que se suspenderían todas las actividades labores, excepto las relacionadas con seguridad, salud y protección civil, no todas acataron esta orden. En el centro de Mérida se pudo observar a personas intentando llegar a sus empleos de actividades considerados como actividades no esenciales.

La reducción del transporte público, que anunció a la medianoche a través de sus redes sociales el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), fue otro de los obstáculos de quienes intentaban ir al trabajo.

Tal fue el caso de Guadalupe Ramos, quien durante más de dos horas esperó el camión para llegar de su casa al centro.

"Se supone que no deberíamos ir a trabajar, pero en el trabajo nos dijeron que si estaba malo el tiempo no fuéramos, pero, así como está si no vamos nos castigan. Tuve que ver cómo llegar de mi casa al centro, aunque ya voy tarde", explicó.

También le ocurrió a Rómulo Cortes, quien es maestro albañil y desde temprano salió de casa para ir a la obra. "No se canceló porque no nos dijeron nada. Voy a ir a hacer mínimo acto de presencia, pero si nos dicen que siempre no, habría que buscar un vehículo que nos acerque, de por si hay pocos camiones", relató.

Sin importarle las medidas preventivas, un solo mercado trabajo en Mérida

Alrededor de las 9:30 de la mañana, tras recibir un reporte, el subdirector de mercados, Fernando José Aguiar Sierra acudió al mercado de Chuburná, debido a que ignorando la suspensión de actividades como medida preventiva por el huracán "Grace", los locatarios abrieron sus puertas.

"La orden del alcalde Renán Barrera y el gobernador Mauricio Vila es mantener los negocios cerrados y ellos obligaron a abrir el mercado cuando no se debe abrir por el riesgo del huracán, ninguno otro mercado de Mérida abrió, solo este. No me parece que arriesguemos a la comunidad".

En primera instancia se negaron, los vendedores se negaron a retirarse, ya que presuntamente la administradora del lugar les dio permiso hasta las 11:30 del mañana. Luego de una discusión entre la autoridad municipal y los venteros se acordó que respetar este trato.

Tekax, Peto y Valladolid sin mayores afectaciones



Los municipios de Tekax, Peto y Valladolid no reportaron mayores afectaciones que fuertes rachas de viento y lluvia. En el caso de los tres ya se encuentran habilitados los refugios en caso de que sea necesario evacuar a la ciudadanía, sin embargo, hasta el momento no ha sido necesario.

Las incidencias hasta el momento han sido ramas de árboles caídas y leves inundaciones. Será hasta después del mediodía, tras haber realizado un recorrido por las comisarías de los tres municipios que se informará si existieron mayores daños.

esc