Llevan reo al hospital y se les fuga por la venta

VILLAHERMOSA, Tabasco (La Silla Rota).- Un reo que apenas llevaba un mes detenido, se escapó la mañana del jueves, presuntamente por la ventana del baño, del Hospital Regional de Comalcalco, donde estaba internado para su atención médica.

Los dos custodios del CERESO de Comalcalco, que vigilaban al reo Filiberto “N”, reportaron que no se encontraba en la cama asignada en el hospital, y “que posiblemente se había fugado por la ventana del baño”, por lo que solicitaban refuerzos para rastrearlo en el nosocomio y sus alrededores.

El área donde era atendido el prisionero – no se informó el padecimiento— está ubicada en la segunda planta del Hospital Regional ''Dr Desiderio G. Rosado Carbajal'', en el boulevard Leandro Rovirosa, colonia Centro, Comalcalco, y en cuya parte trasera colinda con zonas de cultivos y potreros.

Sin embargo, el fugitivo que estaba bajo proceso penal, por el delito de robo con violencia, no pudo ser localizado.

La Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, informó que la mañana del jueves 18, inició procedimiento ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar a los custodios Bartolo “N” y Carlos “N” por el posible delito de evasión de preso, pues eran los responsables de su custodia en el hospital.

El director general de Prevención y Reinserción Social, Arturo Maldonado Pulgar, dijo que el interno Filiberto “N”, fue detenido el 6 de septiembre pasado por el presunto delito de robo con violencia, estaba bajo proceso penal y sin aún recibir sentencia del juez.

En cumplimiento al reglamento de Seguridad Pública, Maldonado Pulgar dijo que se dio vista al Ministerio Público de la FGE para la apertura de la carpeta de investigación y se tome declaración a los custodios involucrados para el deslinde de responsabilidades, y también se notificó al juez de control de la Región seis para girar la orden de re aprehensión del fugitivo.

También de manera interna se iniciará procedimiento de responsabilidad administrativa a los custodios ante el área correspondiente de la Secretaría de Seguridad Pública.









kach